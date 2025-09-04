10 фактов о счастье от любимого клоуна детства Вячеслава Полунина

Свет, тепло и море удовольствия приносит каждое его появление на публике. Равнодушными не остается никто — ни взрослые, ни дети, ни бабушки и дедушки.



В своих рецептах известный и трогательный «Асисяй» делится своей мудростью, опытом и любовью к своему делу. Его божественный талант смешить людей и «дотрагиваться» до самого сердца делает его уникальным.

Публикуем простые рецепты счастья от Вячеслава Полунина.1. У меня есть закон — называется «ноги в воду». Каждые три-пять лет надлежит сесть на берегу реки, опустить ноги в воду, ничего не делать, сидеть и думать: что ты сделал за эти годы? Зачем? Нужно ли это было делать? Куда ты идешь?..2. Каждому надо побывать в Индии: это опыт, который сильно меняет отношение к жизни, дает наглядный пример переключения скоростей и смены ориентиров. Любому надо бывать в странах, где радость жизни растворена в воздухе, как пузырьки в шампанском, — в Италии, на Кубе. На Кубе я как-то много часов наблюдал за парнем, вешавшим в гостиничном холле занавеску, — он приходил, пританцовывая, уходил, возвращался, включал магнитофон, примерялся к карнизу, снова уходил, напевал, прищелкивал пальцами; он повесил занавеску , она перекосилась и упала — он махнул рукой и ушел, абсолютно довольный; он потрясающе, потрясающе провел несколько часов!3. Идти все время по одной дороге скучно, неинтересно, неправильно. Ужас повторения: здесь уже сидел, здесь лежал , с этим пил, с этим ел, с этим плясал. Невозможно. Словом, ты должен устраивать себе ревизию: счастлив ты или нет. Этот самоконтроль регулярная, обязательная процедура.Как умывание. И если ты чувствуешь на теле чесотку несчастья — ее необходимо устранить.4. Нужно понять, что именно и в каком месте неправильно, это раз. И найти в себе силы сделать из этого места шаг — это два. А это всегда очень больно. Очень непросто. И абсолютно необходимо.5. Чтобы быть счастливым нужна большая внутренняя работа. Большинство же людей как думают: вот готовая, вроде, правильная «формула», я на нее и буду полагаться, потому что все «умные» люди так и делают. «Умным» людям не хочется тратить время на то, чтобы познать мир самостоятельно. А дураку хочется повкалывать. Ну почему я не должен наступать сюда? А!!! Ух!!! Вот теперь понял. Он совершает ошибки, но он же живет в это время. Неинтересно же просто принять все готовое — интересно прожить эту каждую минуту. Эти поиски, ошибки и есть жизнь.6. Быть несчастливым — это все время стремиться куда-то и не замечать того, что ты уже находишься там, куда ты хочешь попасть. Каждый день ты находишься в счастье. Но зачастую люди не замечают этого. Вот человек думает: если добьюсь чего-то, заработаю больше денег, возьму какие-то высоты — в науке, там, или в обществе, вот тогда я буду счастливым. Он не понимает, что уже находится в состоянии, в котором есть счастье. Всегда. А дураки так и поступают. Это мудрость. Собственно, задача клоуна — помочь человеку стать дураком. Или перестать быть несчастным.7. Делать нужно только то, от чего у тебя внутри дзынькает.8. Чем дольше живу, тем больше понимаю, что все «добился» — это когда взобрался на вершину, видную отовсюду. Водрузил знамя, получил медаль, премию, прославился, обронзовел в памятник . Чушь. Меня интересуют те, кто добился чего-то внутри себя. У меня сейчас больше десятка друзей, которые все — удивительно счастливые люди. А они ухитряются транслировать это счастье независимо от того, каковы их формальные достижения, сколько у них денег, есть ли у них трудности. Они сильнее мира. Они не зависят от мира, а помогают ему быть счастливыми…9. Интересно заниматься только тем, что невозможно. Остальное — неинтересно.10. Быть дураком — это быть счастливым. Дураки — это те, кто вопреки всему идут к своему счастью прямиком. Бросают все ненужные дела и делают только то, что ведет к радости.