Планета с высоты

Аэрофотосъемка помогает показать удивительную красоту нашей планеты с необычной стороны.







Пальма Джумейра (Дубай). Она состоит из ствола, 16 листьев, и окружающий остров полумесяц, который формирует 11-километровый волнорез. Диаметр — 6 км. «Полумесяц» — это барьер, который окружает и защищает «Пальму» от морских волн. На нем располагаются отели.







Фермы в Нидерландах, которые выращивают цветочные луковицы. Страна занимает 1 место по выращиванию цветов, производству луковиц, семян, рассады.







Огромные корабли и танкеры в порту Сингапура.







Центр Парижа.







Вальпараисо, Чили. Вальпараисо ещё называют и «жемчужиной Тихого океана».







Роторные экскаваторы трудятся на разрезе Tagebau Hambach в Германии.







Мост Золотые Ворота в американском городе Сан-Франциско — один из самых известных мостов в мире.







Цветочные поля в Китае.







Железорудное месторождение в Западной Австралии. Идет добыча полезных ископаемых.







Ледник Перито Морено — один из самых известных патагонских ледников. Он расположен в 78 км от посёлка Эль-Калафате, куда можно добраться на самолёте.







Порт Антверпена в Бельгии, является вторым по величине портом в Европе. В течение года порт принимает более 71 000 судов и 314 миллионов тонн грузов.







Жилой район в Бока-Ратон, штат Флорида. В переводе с испанского означает «Мышиный рот».







Спиральная дамба. Создана в апреле 1970 года у нефтяного месторождения Розел-Пойнт на северном берегу Большого Солёного озера в штате Юта. Конструкция изначально была создана из глыб чёрного базальта, ныне её состав естественным образом дополнили грязь и соль. Длина спирали — 457,2 метра, ширина — 4,57 метра, она удаляется от берега на 170 метров.







Спиральная дамба. Создана в апреле 1970 года у нефтяного месторождения Розел-Пойнт на северном берегу Большого Солёного озера в штате Юта. Конструкция изначально была создана из глыб чёрного базальта, ныне её состав естественным образом дополнили грязь и соль. Длина спирали — 457,2 метра, ширина — 4,57 метра, она удаляется от берега на 170 метров.







Чукикамата — самый большой в мире открытый рудник (карьер), в котором добывают медную руду на одноименном месторождении, разрабатываемом с 1915 года. Расположен в центральных Андах на высоте 2840 м на севере Чили в 240 км к северо-востоку от города Антофагаста.







Морские фермы в провинции Фуцзянь, Китай. Здесь выращивают, собирают морепродукты.







Эшампле или Новый Город — наиболее населённый район Барселоны, возникший в XIX веке и расположенный между Старым Городом (кат. Ciutat Vella) и множеством маленьких городов, ранее окружавших Барселону, а в XX веке превратившихся в новые городские районы.







Обширная песчаная пустыня Руб-эль-Хали на Ближнем Востоке, занимающая южную треть Аравийского полуострова, одна из самых крупных пустынь мира. Также относится к одним из самых жарких и сухих пустынь мира.







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