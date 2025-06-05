Дома, призванные ослеплять и приводить в замешательство

За всю историю человечества, каких только конструкций зданий не придумали, но одни из них просто предлагают крышу над головой и четыре стены, защищающие от непрошенных гостей и непогоды, а другие – были созданы лишь ослеплять, вызывать благоговение или приводить в замешательство. Именно последние становятся культовыми объектами, признанными архитектурными шедеврами и даже произведениями искусства.
1. Роскошная резиденция Westhope в Оклахоме от Фрэнка Ллойда Райта
Резиденция Westhope – редкая архитектурная жемчужина. | Фото: uncrate.com.
Единственный в своем роде дом был добавлен в Национальный реестр исторических мест США (Westhope, Талс).
Спроектированный знаменитым американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, этот уникальный дом необходимо увидеть, чтобы поверить в его существование. Westhope – одно из тысяч прекрасных творений маэстро, находящееся в Талсе (штат Оклахома), представляет собой одну из самых величественных резиденций, построенных в наше время. Он был и остается иконой стиля даже несмотря на то, что проект был завершен почти сотню лет назад (1929 году). Потрясающая резиденция предшествовала большинству самых знаковых работ Райта, при этом ни в чем им не уступала. Дом площадью почти тысячу квадратных метров может похвастаться великолепным интерьером с открытой планировкой, бетонными колоннами и «текстильными» панелями. Изготовленными вручную, элегантными лестницами и оригинальными нишами.
Стекло, бетон, открытая планировка и обилие белых тонов. (Westhope, Талс).
Интересный факт: Частная резиденция Westhope была построена для владельца издательства Tulsa Tribune, Ричарда Ллойда Джонса, двоюродного брата Фрэнка Ллойда Райта, который мечтал иметь жилище, наполненное естественным светом. И культовый архитектор в полной мере воплотил его мечту, он установил более 5 тыс.
2. Вилла Серенити в Калифорнии от Уоллеса Э. Каннингема (США)
Основу конструкции виллы Серенити составляют изогнутые застекленные «крылья» (штат Калифорния, США).
Serenity – великолепная резиденция на берегу Тихого океана, расположенная на живописной скале в Кармел-бай-зе-Си на полуострове Монтерей (штат Калифорния), за уникальность форм и живописное окружение была названа «Домом бабочек Кармель». Ее «крылья», созданные из структурных стальных лент и обширных стеклянных панелей, органично вписались в экзотические природные заросли и скалистый склон утеса. Столь эффектную композицию придумала сама владелица виллы, Джоан Мюррей, стремившаяся «создать атмосферу мира и спокойствия, объединяющую красоту, природу, простоту, сохранение и вдохновляющий дизайн».
Открытая планировка и потрясающие виды из огромных окон резиденции (Serenity, штат Калифорния).
По сведениям редакции Novate.ru, в этом ей помог известный архитектор Уоллес Э. Каннингем, которому удалось построить удивительный шедевр, где сочетается архитектура итальянского барокко с простотой японского минимализма и современной роскошью. Футуристические формы, причудливые потолки и неординарные стены, обилие стекла (включая внутренние перегородки), бетонные и стальные колонны, разбивающие на сектора жилые зоны, приправленные умопомрачительными видами – все это превратило жилую резиденцию в причудливый оазис, остановиться в котором хоть на денек мечтает каждый.
3. Особняк по фэн-шую в Малибу от Эдварда Р. Найлзома (Калифорния, США)
Сюрреалистичная структура огромного особняка была создана по всем правилам фэн-шуя.
Одним из самых неожиданных особняков в Малибу является резиденция доктора Вэй-Цзо Чена, спроектированная знаменитым американским архитектором Эдвардом Р. Найлзом. С драматическим футуристическим дизайном, пещерного вида гостиными и сюрреалистичными художественными инсталляциями резиденцию не зря считают одним из самых удивительных жилищ в мире.
Интерьеры жилого пространства больше похожи на художественную галерею.
Дом, построенный по всем правилам и канонам фен-шуй, предусматривающим жизнь под одной крышей нескольких поколений одной семьи, всецело подчинен цифре 8, считающейся самым счастливым числом в Китае. Он состоит из восьми отдельных структур разной формы и размеров, а также может похвастаться уникальными произведениями искусства, дизайнерскими предметами мебели и скульптурами. В проекте удивляет не только нестандартная форма, но и оформление интерьера, где преобладает бетон от грубой фактуры некоторых стен, до полированных поверхностей и эффектных лестниц, а то и до парящих дорожек. При этом монументальность интерьера делает жилище больше похожим на художественную галерею, нежели на уютное убежище.
4. «Звездолет» в Солнечной долине (штат Айдахо, США)
Футуристические формы Sun Valley Starship из бетона стекла и стали (штат Айдахо, США).
Нравится или нравится особняк, появившийся в округе Блэйн (Айдахо), который уж точно способен привести в замешательство даже архитекторов новаторов и экспериментаторов, но все же стоит признать, что «Звездолет Сан-Вэлли» (Sun Valley Starship) является одним из самых уникальных и захватывающих дух домов в мире. Архитектурный шедевр в популярном горнолыжном регионе штата, появился не так давно, в 2020 году и сразу же был признан произведением искусства. Жилой комплекс, из-за сходства с НЛО получивший говорящее название (хотя это только ассоциативный фактор), имеет не только замысловатый внешний вид, он ошеломляет еще и своей площадью, достигающей 1,2 тыс. кв. м.
Неожиданные дизайнерские решения при оформлении интерьера особняка Sun Valley Starship (штат Айдахо, США).
По сути, гигантское частное убежище не имеет ничего общего с космическим кораблями, поскольку сочетает в себе массив бетона, стали и стекла, а внутренняя отделка изобилует восстановленной древесиной, привезенной с северо-запада штата. Стоит отметить, что масштабное жилище строилось более 10 лет, постепенно приобретая те неожиданные формы и причудливые архитектурные штрихи, которые как вызывают интерес, так и могут озадачивать, поскольку некоторые решения мало согласуются с жилым пространством, более смахивая на промышленный объект или бункер. Но несмотря на это, в доме имеется все необходимое для полного расслабления, включая заглубленный сад во внутреннем дворе, видовой бассейн на крыше и открытый амфитеатр.
5. Потусторонний шедевр Alkira Resort House в стиле брутализма от Charles Wright Architects (Квинсленд, Австралия)
Сюрреалистичный гостевой дом Alkira Resort House (Квинсленд, Австралия). | Фото: mansionglobal.com.
Консольная структура Alkira Resort House позволяет избежать наводнения (Квинсленд, Австралия).
Еще один «инопланетный объект» можно увидеть в глубине тропического леса неподалеку живописного района Квинсленда. Это поразительное строение, возведенное по проекту архитектурной студии Charles Wright Architects, представляет собой поистине монументальный дом. Футуристическая форма резиденции, которая строилась в стиле современного брутализма с преобладанием «парящих» структур, не может не вызывать восторг, ведь мало найдется частных домов с настолько впечатляющими деталями. Плюс ко всему огромное строение, которое изначально было загородной резиденцией для коллекционера марок (позже его преобразовали в гостевой дом Alkira Resort House), спроектировано так, чтобы быть полностью самодостаточным, используя богатые природные и возобновляемое ресурсы.
Серый бетон стал основным строительным материалом гостевого дома Alkira Resort House (Квинсленд, Австралия).
Особенностью этого проекта стали консольные выступы, расходящиеся в разные стороны, тем самым обеспечивая полную изоляцию помещений друг от друга. Эти «крылья» занимают эффектные спальни с ванными комнатами, а вот общее жилое пространство сосредоточено вокруг водоема, находящегося в центре футуристической архитектурной композиции. Как оказалось, бросающий вызов гравитации дизайн был вдохновлен не только эстетикой. Архитектурный объект, расположенный в регионе, известном своими разрушительными тропическими циклонами, имея консольную конструкцию, легко может выдержать любой интенсивности наводнение. При этом, выступающие объемы Alkira Resort House достаточно прочны, чтобы противостоять сильным ветрам, которые также бывают частыми гостями в Квинсленде.
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