Дома, призванные ослеплять и приводить в замешательство

1. Роскошная резиденция Westhope в Оклахоме от Фрэнка Ллойда Райта

Резиденция Westhope – редкая архитектурная жемчужина. | Фото: uncrate.com.

Единственный в своем роде дом был добавлен в Национальный реестр исторических мест США (Westhope, Талс).

Стекло, бетон, открытая планировка и обилие белых тонов. (Westhope, Талс).

2. Вилла Серенити в Калифорнии от Уоллеса Э. Каннингема (США)

Основу конструкции виллы Серенити составляют изогнутые застекленные «крылья» (штат Калифорния, США).

Открытая планировка и потрясающие виды из огромных окон резиденции (Serenity, штат Калифорния).

3. Особняк по фэн-шую в Малибу от Эдварда Р. Найлзома (Калифорния, США)

Сюрреалистичная структура огромного особняка была создана по всем правилам фэн-шуя.

Интерьеры жилого пространства больше похожи на художественную галерею.

4. «Звездолет» в Солнечной долине (штат Айдахо, США)

Футуристические формы Sun Valley Starship из бетона стекла и стали (штат Айдахо, США).

Неожиданные дизайнерские решения при оформлении интерьера особняка Sun Valley Starship (штат Айдахо, США) .

5. Потусторонний шедевр Alkira Resort House в стиле брутализма от Charles Wright Architects (Квинсленд, Австралия)

Сюрреалистичный гостевой дом Alkira Resort House (Квинсленд, Австралия). | Фото: mansionglobal.com.

Консольная структура Alkira Resort House позволяет избежать наводнения (Квинсленд, Австралия).

Серый бетон стал основным строительным материалом гостевого дома Alkira Resort House (Квинсленд, Австралия).