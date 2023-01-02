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В амазонских лесах есть Сады дьявола

В амазонских лесах встречаются аномальные места, на которых произрастает только один вид деревьев — Duroia hirsuta. Местные племена утверждают, что разнообразие флоры в этих лесах уничтожает злой лесной дух Чулячаки, по каким-то причинам возлюбивший исключительно D. hirsuta, но это, конечно, не так. Деревья уничтожают муравьи.

В амазонских лесах есть Сады дьявола

 

Ранее считалось, что образование «садов» связано с аллелопатическим воздействием Duroia hirsuta на другие виды растений. Однако в 2005 году биологи из Стэнфордского университета установили, что появление «садов» обусловлено симбиозом Duroia hirsuta с муравьями. Как показали опыты с высаживанием соперничающих растений в «Садах дьявола», рабочие муравьи вида Myrmelachista schumanni («лимонные муравьи») убивают зелёные ростки иных видов деревьев, впрыскивая в их листья муравьиную кислоту, как гербицид. Таким способом муравьи дают своим любимым деревьям свободно разрастаться без конкуренции.
В амазонских лесах есть Сады дьявола
Myrmelachista schumanni

Муравьи используют полые стебли Duroia hirsuta для строительства гнёзд. Оценки показали, что площадь «садов» увеличивается примерно на 0,7% в год. Численность рабочих особей муравьёв в крупных колониях, занимающих один «сад», достигает 3 000 000, а численность маток — 15 000. Наибольший из известных «Садов дьявола», насчитывающий 328 деревьев, имеет, по оценкам биологов, возраст около 800 лет.

В амазонских лесах есть Сады дьявола




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В амазонских лесах есть Сады дьявола

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В амазонских лесах есть Сады дьяволаПодписаться на мой Instagram
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