10 альтернативных вариантов использования кондиционера для белья

В дополнение к тому, что кондиционер для белья является отличным продуктом для того, чтобы сделать нашу одежду мягкой и с приятным чистым запахом, у него есть и другие альтернативные способы применения, в которых он также весьма эффективен. От чистки полов до полировки мебели, кондиционер обладает некоторыми свойствами, которые делают его очень полезным продуктом для различных домашних дел.

Мы расскажем вам о некоторых различных способах использования кондиционера для белья, чтобы вы не использовали его только во время стирки.

1. Удаление пищевых отходов

Если в ваших кастрюлях и сковородках есть остатки пищи, которые невозможно удалить, позвольте смеси горячей воды и столовой ложки кондиционера воздействовать на них. Через час попробуйте их почистить, и вы увидите, как остатки пищи легко исчезают.

2. Удаление старых обоев

Только те, кому приходилось снимать обои со стен, знают, как дорого стоит эта задача. Вы можете облегчить его удаление, добавив один колпачок смягчающей жидкости на литр воды. Смочите губку этой смесью и протрите стену. Когда она станет достаточно влажной, вам просто нужно будет потянуть за бумагу, и она легко снимется.

3. Использование при мытье полов

Для чистки плиточных полов кондиционер для белья — отличный союзник.

4. Создание самодельного освежителя воздуха

Добавьте колпачок кондиционера в ведро с водой и протрите полы этой смесью . Помимо удаления грязи, он придаст блеск вашей плитке и оставит приятный запах на несколько часов.

Смешайте колпачок смягчителя, стакан горячей воды и две столовые ложки пищевой соды в емкости с распылителем. Распылите эту смесь по углам вашего дома, а также на простыни, шторы, ковры и диваны. Вы будете ощущать приятный аромат по всему дому в течение нескольких часов. Рекомендуется не распылять такой освежитель воздуха очень близко к тканям, поскольку он может оставлять пятна.

5. Чистка ванной

Ваша ванная комната будет светлой и без мыльных разводов, если вы очистите ее смесью воды, спирта и кондиционера для тканей. Этой смесью можно очистить как туалет, так и плитку. Избавив вас от глубокой и продолжительной чистки, смесь создает отличный запах на протяжении всего пребывания.

6. Использовать в качестве стеклоочистителя

Чтобы ваши зеркала и окна блестели, не испытывая трудностей при их очистке, вы должны добавить столовую ложку кондиционера для белья в пол литра воды и налить эту смесь в емкость с распылителем . Используйте ее и безворсовую ткань для очистки от грязи, а затем протрите стекло сухой тканью.

7. Осветлить мебель

Этот продукт действует так же, как чистящие средства, которые придают чистоту вашей мебели. Смешайте в литре воды столовую ложку кондиционера и одну ложку спирта. Почистите вашу мебель этой смесью. Вы увидите невероятный результат.

8. Мягкие ткани

Либо в результате использовании, либо потому, что мы их вымыли, ковры становятся грубыми и сухими. Чтобы решить эту проблему, введите в два литра воды половину колпачка кондиционера, налейте в бутылку с распылителем. Используйте перчатки, чтобы с помощью мягкого массажа пропитать все области. Помимо смягчения, это придаст тканям приятный запах.

9. Устраните неприятный запах

Если у вас есть уголок дома, который внезапно начинает неприятно пахнуть (спертый или затхлый запах), смешайте половину колпачка кондиционера, столовую ложку яблочного уксуса и пол-литра горячей воды. Распыляйте эту смесь в местах, где есть неприятный запах, пока он не исчезнет.

10. Забудьте о статическом электричестве

Если ваши ковры, диваны или любая другая одежда вызывают раздражающее статическое электричество, вам просто нужно распылить на них смесь воды с добавлением кондиционера для белья. С первой минуты вы заметите, как статическое электричество исчезает из вашего дома.

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