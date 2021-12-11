Всего одно действие, и орхидея снова будет расти

Купили орхидею, а она совсем не растёт, да ещё и сбрасывает нижние листья? Если вы видите, что орхидейка совсем маленькая, у неё ещё не так много корней, но при этом она растёт в большом горшке, то в этом-то и вся причина!



Орхидея непременно должна расти в соразмерном ей горшке. Если она находится в слишком просторной для неё ёмкости, то она попросту не сможет освоить столь большой объём грунта и, соответственно, перестанет расти. Для маленькой орхидеи достаточно горшка всего лишь в 0,7 л.



«Примерьте» горшок орхидее — корни должны полностью помещаться внутрь, при этом быть немного в стеснённых условиях.



Засыпьте дренаж и кору.



Сверху расположите мох. Полейте погружным методом. Почему так важно, чтобы у орхидеи был соразмерный ей горшок? Во-первых, она не сможет и не будет осваивать большой объём грунта. Во-вторых, она будет чувствовать себя дискомфортно. В-третьих, вы не сможете правильно поливать орхидею в слишком большом горшке, так как грунт будет слишком увлажнённым, и, пока он просохнет полностью, корни орхидеи уже высохнут, что негативно скажется на её состоянии. Поэтому всегда предлагайте орхидее соразмерный её корневой системе горшок — это очень важно.



Подробнее о том, как пересадить орхидею в подходящий горшок, смотрите в видео ниже:

