Цветовая палитра сцен известных фильмов

В наше время практически не снимают черно-белые фильмы, ведь цвет позволяет режиссерам более ярко рассказать историю, передать эмоции и создать нужную атмосферу. Признавая важность цвета в кинематографе, твиттер-пользователь @cinemapalettes составил список из более 200 цветовых палитр, которые были использованы в запоминающихся сценах известных фильмов. Взгляните на некоторые из них.
«Безумный Макс: Дорога ярости». Режиссер: Джордж Миллер
«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2″. Режиссер: Дэвид Йэтс
«Унесенные призраками». Режиссер: Хаяо Миядзаки
«Алиса в Зазеркалье». Режиссер: Джеймс Бобин
«Шоу Трумана». Режиссер: Питер Уир
«Выживший». Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту
«Амели». Режиссер: Жан-Пьер Жене
«Эдвард Руки-ножницы». Режиссер: Тим Бертон
«Мой сосед Тоторо». Режиссер: Хаяо Миядзаки
Марсианин. Режиссер: Ридли Скотт
«Труп невесты». Режиссер: Тима Бертон
«Королевство полной луны». Режиссер: Уэс Андерсон
«Трудности перевода». Режиссер: София Коппола
«Унесенные призраками». Режиссер: Хаяо Миядзаки
«500 дней лета». Режиссер: Марк Уэбб
«Сияние». Режиссер: Стэнли Кубрик
«Коралина в Стране Кошмаров», Режиссер: Генри Селик
«Жизнь Пи». Режиссер: Энг Ли
«Волк с Уолл-стрит». Режиссер: Мартин Скорсезе
«Дэдпул». Режиссер: Тим Миллер
«Леон». Режиссер: Люк Бессон
«Молчание ягнят». Режиссер: Джонатан Демме
«Пятый элемент». Режиссер: Люк Бессон
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии