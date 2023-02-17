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Цветовая палитра сцен известных фильмов

В наше время практически не снимают черно-белые фильмы, ведь цвет позволяет режиссерам более ярко рассказать историю, передать эмоции и создать нужную атмосферу. Признавая важность цвета в кинематографе, твиттер-пользователь @cinemapalettes составил список из более 200 цветовых палитр, которые были использованы в запоминающихся сценах известных фильмов. Взгляните на некоторые из них.

«Безумный Макс: Дорога ярости». Режиссер: Джордж Миллер


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2″. Режиссер: Дэвид Йэтс


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Унесенные призраками». Режиссер: Хаяо Миядзаки


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Алиса в Зазеркалье». Режиссер: Джеймс Бобин


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Шоу Трумана». Режиссер: Питер Уир


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Выживший». Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Амели». Режиссер: Жан-Пьер Жене


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Эдвард Руки-ножницы». Режиссер: Тим Бертон


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Мой сосед Тоторо». Режиссер: Хаяо Миядзаки


Цветовая палитра сцен известных фильмов

Марсианин. Режиссер: Ридли Скотт


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Труп невесты». Режиссер: Тима Бертон


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Королевство полной луны». Режиссер: Уэс Андерсон


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Трудности перевода». Режиссер: София Коппола


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Унесенные призраками». Режиссер: Хаяо Миядзаки


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«500 дней лета». Режиссер: Марк Уэбб


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Сияние». Режиссер: Стэнли Кубрик


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Коралина в Стране Кошмаров», Режиссер: Генри Селик


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Жизнь Пи». Режиссер: Энг Ли


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Волк с Уолл-стрит». Режиссер: Мартин Скорсезе


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Дэдпул». Режиссер: Тим Миллер


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Леон». Режиссер: Люк Бессон


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Молчание ягнят». Режиссер: Джонатан Демме


Цветовая палитра сцен известных фильмов

«Пятый элемент». Режиссер: Люк Бессон


Цветовая палитра сцен известных фильмов

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