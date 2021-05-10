Какое отношение к Уильяму Шекспиру имеет космический фестиваль и политкорректность

Вы слыхали, как поют скворцы?

Рисунок Дианы Рогатных.

Армянские имена

Гамлет на картине Эжена Делакруа.

Гендерно-нейтральное местоимение

У самого Шекспира есть персонаж в пьесе *Сон в летнюю ночь*, чей гендер принципиально неопределён. Это Горчичное зерно.

Живопись

Офелия Уотерхауза.

Астрономия