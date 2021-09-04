20 бытовых проблем, справиться с которыми поможет баллончик аэрозоля WD-40

Известный каждому аэрозоль WD-40 может помочь справиться с самими разными задачами.

В новом обзоре автором было собрано сразу два десятка таких ситуаций, в которых поможет сей баллончик.

Определенно, каждый из этих советов стоит держать и в своем арсенале бытовых знаний.

Смотрим.

1. Следы маркера на деревянном полу

Следы маркеров на деревянном полу.

Аэрозольное средство WD-40 поможет быстро удалить следы маркера с паркета или деревянной мебели.

2. Чистка унитаза

Очистить унитаз от желтизны и известкового налета.

Быстро, эффективно и бюджетно очистить унитаз от желтизны и известкового налета поможет спрей WD-40. Распылите его на загрязненные места, оставьте на несколько минут, а после тщательно соскребите грязь и налет с помощью ершика или щетки.

3. Следы фломастеров на стенах и мебели

Следы фломастеров на стенах.

Распылите немного средства WD-40 на детские рисунки, выполненные фломастерами или мелом на покрашенных стенах или глянцевой мебели, оставьте на несколько секунд, после чего сотрите сухой чистой тряпочкой. Только не используйте данное средство для чистки матовых поверхностей так, как данный спрей может оставить на них цветной след.

4. Швы плитки

Чистка швов между плиткой.

Средство WD-40 прекрасно справляется с загрязнениями скопившимися в швах между плиткой.

5. Разводы на стекле

Водяные разводы на стеклянных поверхностях.

Средство WD-40 и мягкая тряпка из микрофибры позволит быстро избавиться от водяных разводов на окнах или стеклянных дверях душевой кабины.

6. Ржавчина и налет на ножницах

Очистка ножниц.

Небольшое количество WD-40 поможет удалить налет и ржавчину со старых ножниц.

7. Обработка окон

Средство для обработки окон.

Распылите небольшое количество средства WD-40 на окна автомобиля, чтобы предотвратить замерзание и налипание снега на них. Кстати, такая хитрость работает и с окнами дома. Тонкий слой WD-40, нанесенный на внешнюю сторону окна еще до наступления морозов, поможет сохранить его чистым и предотвратить обледенение.

8. Аэрозольная краска на авто

Удалить граффити с автомобиля.

Избавится от граффити, оставленного хулиганами на кузове авто, поможет аэрозольное средство WD-40. Такая хитрость позволит избежать огромных трат на покраску кузова.

9. Экскременты в подошве

Очистка подошвы от собачьих «сюрпризов».

С помощью небольшого количества средства WD-40 можно легко очистить рифленую подошву обуви от собачьих экскрементов.

10. Жвачка в волосах

Извлечь жвачку из волос.

Чудо средство WD-40 позволит легко и безболезненно избавится от запутавшейся в волосах жевательной резинки.

11. Защита от ос

Средство от ос.

Время от времени разбрызгивайте небольшое количество WD-40 в углах своего дома, чтобы у ос и прочих насекомых не было соблазна «заглянуть» в вашу обитель.

12. Непромокаемая обувь

Обработка обуви.

Тонкий слой средства WD-40 способен превратить любую обувь в непромокаемую.

13. Наклейки и этикетки

Удалить наклейки и этикетки.

Легко и бесследно удалить наклейки и этикетки с любых глянцевых поверхностей.

14. Стены дома

Очистка стен.

Распылите небольшое количество средства WD-40 на стены, чтобы легко очистить их от любых загрязнений, не повредив при этом краску или обои.

15. Уход за кожаной мебелью

Чистка кожаной мебели.

Средство WD-40 прекрасно подходит для чистки кожаной мебели. Этот чудо-спрей поможет не только почистить кожу и вернуть ей блеск, но и защитить поверхность от повреждений и микротрещин.

16. Средство для мытья рук

Эффективное средство для мытья рук.

Небольшое количество WD-40 поможет легко отмыть руки от масла, жира и любых других технических жидкостей. Только не забудьте после процедуры хорошо смыть средство и обильно смазать руки увлажняющим кремом.

17. Решетка для гриля

Чистка решетки для гриля.

WD-40 прекрасно справится с очисткой решетки для гриля. Распылите небольшое количество средства на прутья решетки, оставьте на несколько секунд, после чего тщательно протрите решетку сухой салфеткой.

18. Пятна на ковре

Сложные пятна на ковре.

Избавится от сложных и старых пятен на ковре тоже поможет волшебный баллончик WD-40. Распылите средство на пятно, дайте жидкости впитаться, после чего мойте ковер обычным средством для чистки.

19. Суперклей на коже

Капли суперклея на коже.

Капнули суперклеем на кожу? Не расстраивайтесь. Используйте каплю WD-40, чтобы быстро и безболезнено очистить кожу от клеевой пленки.

20. Чернильные пятна

Удалить чернильное пятно с одежды.

Несколько капель WD-40 помогут спасти любимые джинсы, случайно испачканные чернилами, и избавят от необходимости покупки дорогостоящих спецсредств.

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