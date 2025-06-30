Лечились касторкой и клали в сыр цифры: забытые лайфхаки советской жизни

Во времена без интернета что только советские люди не придумывали! У каждой хозяйки и сотрудников на производстве существовали свои проверенные лайфхаки, которые помогали облегчить простой быт. Эти 5 забытых советов из СССР уже не пригодятся в нашей жизни, но когда-то они были нужными...
1. Горчица для лечения простуды
Большинство советских мам считали горчицу самым настоящим лекарством от простуды. Она помогала вылечить кашель, насморк, снять головную боль и устранить мышечные боли. Лечить горчицей можно было 2 способами. Первый способ использовали в первый день простуды. Больному нужно было попарить ноги в теплой воде с добавлением порошка горчицы в течение 15 минут, а затем надеть шерстяные носки. В СССР считалось, что ванночка для ног с горчицей помогает согреть простуженный организм, улучшить кровообращение и обмен веществ.
Горчичниками лечили простудные заболевания верхних дыхательных путей/ фото: aif.ru
Второй способ использовали при затянувшейся простуде. Советские мамы доставали из домашней аптеки горчичники. Их нужно было смочить в воде, а затем положить на спину на область органов дыхательной системы. Через 5 минут горчица через бумажный пакетик начинала «покусывать» кожу. Женщины верили, что горчица разжижает мокроту, снимает воспаление и способствует выздоровлению.
Сейчас современные врачи уверяют, что эффективность горчичников при простуде не подтверждена. Их перестали назначать в качестве вспомогательного лечения и даже считают опасными — они могут усугубить воспалительный процесс.
2. Безалкогольный коктейль «Кровавая Мэри» из газировки
Томатным сок положительно влиял на пищеварение/ фото: pinterest.com
В Советском Союзе был дефицит продуктов, но только не напитков. В стране выпускалось большое количество самых разнообразных соков, которые готовили из овощей, фруктов и даже трав. Но самым любимым напитком была газировка. Ее можно было купить практически на каждом углу. Выбор газированных напитков был настолько велик, что о некоторых видах уже забыли. К примеру, в стране выпускалась газировка, которую готовили из помидоров. По сути, это был натуральный томатный сок, но с добавлением углекислого газа.
Газированный томатный сок стоил 15 копеек/ фото: coffeebull.ru
Напиток выпускался под названием «Любительский» и «Любительский острый». В состав первого напитка входила томатная паста, минеральная вода, соль, сахар и лимонная кислота. А во второй еще добавляли черный и красный перец для остроты. Томатная газировка стоила 15 копеек. Срок хранения был семь дней. Зачем такой напиток был нужен, никто не знает. Возможно, это был экспериментальный продукт, но советские производители утверждали, что она улучшает работу пищеварительной системы. Многие люди использовали газировку для приготовления популярного коктейля «Кровавая Мэри». Но напиток так и не стал пользоваться большим спросом и вскоре был снят с продажи.
3. Пластиковые цифры для сыра
Советские сыры готовили строго по ГОСТу/ фото: msk.kprf.ru
В СССР большая часть сыров поступала на прилавок в головках. Продавцы щедро делили их на порционные куски, в которых иногда попадали большие пластмассовые цифры синего или черного цвета. Они нужны были для маркировки, которую понимали лишь сотрудники на производстве. Цифрами могли обозначать номер варки, число изготовления и другие промышленные тонкости. Они помогали сотрудникам точно определить созревание сыра и смену, которая его изготовила. У каждого молочного комбината была своя маркировка, но все цифры изготавливали из полиэтилена, который может соприкасаться с пищевыми продуктами без вреда. Он не портил молочный продукт и не влиял на организм человека. Простые покупатели тоже придумали, что делать с использованными цифрами. Их стали коллекционировать.
Сыр содержал цифры от 0 до 9/ фото: sport24.ru
Советские родители научились использовать цифры для игры. Они специально выбирали промаркированный кусочек. Дети были в восторге! Они их коллекционировали, использовали для счета и аппликаций. Сейчас сыр маркируют по современной технологии с помощью компьютерных программ. Пластмассовые цифры остались в прошлом...
4. Касторовое масло для волос, кожи и пищеварения
Лечением касторовым маслом часто пугали маленьких детей/ фото: samoe-vazhnoe.blogspot.com
В советском мультфильме «Приключения Буратино» врачи и народные знахари для лечения главного героя единодушно прописали касторку. И в этом нет ничего удивительного, поскольку в СССР касторовое мало было настоящим лекарством. Оно было настолько популярным, что в 30-х годах его научились подделывать. Касторку разбавляли дешевым подсолнечным маслом, иногда его содержание составляло до 90%. Такое касторовое масло стоило копейки, но действовало хуже. Женщины применяли его для лечения сухости, высыпаний на коже и для изготовления противовоспалительных мазей.
В зимнее время касторку наносили на губы для профилактики растрескивания кожи на ветру и морозе. Также касторовое масло применяли в качестве слабительного средства. Масло принимали внутрь по несколько капель. Эффект наступал через 5-6 часов.
Касторку использовали для приготовления маски для волос, крема для кожи и бальзамов для тела/ фото: life.ru
Советские модницы знали множество секретов красоты с касторовым маслом. К примеру, из касторки было модно делать маски для ресниц и бровей. Считалось, что она сделает их пушистыми, густыми и блестящими. А если касторку капнуть во флакон с шампунем, то вскоре волосы восстановят поврежденную структуру и начнут ускоренно расти. Сейчас современные девушки лечить волосы касторовым маслом не станут, ведь для этих целей существует много более приятно пахнущих средств для ухода. Касторка превратилась в антитренд.
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