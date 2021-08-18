Скрыть не удастся: 7 вещей, которые сразу выдадут плохую хозяйку

От чистоты в доме зависит настроение семьи. Как правило, за порядком следит женщина, поэтому, когда в квартире бардак, вся вина падает на хозяйку. Для того чтобы не прослыть грязнулей, узнаем, какие недостатки в столовой кидаются в глаза в первую очередь.
Жаро-варочная посуда и крышки к ней в одной куче
В маленьких кухнях тяжело расставить кастрюли и сковородки на разных полках, но лучше им найти отдельные места. Если у вас все смешано в одну кучу и вам трудно найти подходящую крышку, нужно эту ситуацию исправлять. Выделите шкафчик только для кастрюль, где они будут стоять одна в другой. Сковородки поставьте в плиту или в ее нижнее отделение. Не держите на кухне сразу много жаро-варочной посуды. Наверняка вы пользуетесь одной блинницей, парочкой любимых сковородок, одной чугункой для тушения овощей и пятью кастрюлями разного объема. Все остальное можно раздать соседям или отвезти на дачу.
Чтобы сразу найти крышку, соответствующую размеру варочной емкости, нужно установить специальные решетки-сушилки, в которые вы поставите крышки по их диаметрам — от маленьких к большим. Таким образом вы облегчите себе поиск нужной крышки.
Губки, тряпки и полотенца потеряли свой вид
Тот случай, когда на посудомоечных салфетках нельзя экономить.Известно, что уже через несколько дней в губках, которыми моют посуду, скапливают опасные бактерии. Микробиологи утверждают, что губки, которые прикасаются к остаткам еды, необходимо менять каждую неделю. В поролоне изделия задерживается пища, как бы вы ее ни вымывали. Исследования Гисенского университета им. Ю. Либиха зафиксировали в двухнедельной губке 360 видов бактерий. Средства для мытья посуды убивают всего лишь несколько опасных бактерий, в том числе и сальмонеллу. Остальные прекрасно размножаются колониями.
Полотенца и прихватки необходимо стирать раз в несколько дней. На них скапливаются жир и моющиеся средства, которые также способствуют размножению неблагоприятных микроорганизмов. Хорошая хозяйка никогда не будет ждать, когда полотенце начнет прилипать к рукам.
Открытые продукты не в холодильнике
Иногда бывает лень положить готовую пищу в холодильник и просто закрыть ее пленкой или крышкой. Биологам, химикам и добросовестным хозяйкам известно, что при соприкосновении с кислородом продукты окисляются. Они разлагаются и при воздействии солнечного света. Для хранения продуктов необходимы особенная влажность, темнота, холод и минимальный доступ кислорода.
В открытые блюда из окружающей среды попадают бактерии, грибы, дрожжи, вследствие чего продукты становятся опасными для употребления. На кухне появляются мошки, потому что испорченные фрукты для них — благоприятная среда для размножения.
Чтобы родные не заподозрили вас в халатности и неаккуратности, все продукты нужно хранить в холодильнике в пищевых контейнерах, а хлеб и булочные изделия — в хлебнице. Картошку, репчатый лук и морковь можно сложить в «дышащую» картонную коробку или деревянный ящичек. Сейчас продаются очень изящные и красивые емкости для овощей.
Раковина, забитая посудой
В Индии с древних времен есть поверье, что грязная посуда, оставленная на ночь, привлекает в дом нечистую силу. Злые духи питаются из грязных тарелок и затем «благодарят» хлебосольных хозяев неприятностями, раздорами и ссорами. Гости из такого дома тоже спешат уйти до заката, чтобы не стать добычей недобрых существ.
Наука фэншуй гласит о важности столовой: «Кухня — это место в доме, которое отвечает за достаток и благополучие в семье». А наши бабушки говорили: «Оставишь грязную тарелку на ночь, черти придут, лизать будут».
Наши предки верили, что в грязном доме мира не будет. Но если отбросить все предрассудки, то можно найти более рациональное объяснение этим поверьям. В дом коллекционера грязной посуды придут тараканы и муравьи, а беспорядок привлечет ссоры и скандалы.
Для того чтобы посуда не накапливалась, есть два простых решения. Оставить над мойкой только то количество тарелок, которое необходимо для ежедневного пользования, и мыть посуду сразу после ее использования.
Беспорядочное хранение продуктов и вещей
Японская наука о порядке в доме говорит о том, что в квартире должно быть минимальное количество вещей. В помещении должно быть много воздуха и достаточно свободного пространства. От хлама нужно освобождаться, а остальные вещи хранить в аккуратных контейнерах. Это правило легко относится и к кухне.
Сейчас нет смысла закупать продукты впрок, складывать их в мешках и копить на радость тараканам. Для всех сыпучих продуктов лучше приобрести одинаковые прозрачные емкости, которые можно поставить даже на открытых полках. Полотенца и салфетки должны быть ровно сложены, а разделочные доски выставлены одна к одной.
Запах из мусорного ведра
В квартирах особенно регулярно нужно следить за выносом мусора. В городских условиях нет птичьего или скотного двора, куда скидываются все органические отходы. Накопление очистков и испорченных продуктов может источать такой неприятный запах, что испортит впечатление о доме еще с порога. Благо сейчас продаются одноразовые мешки, которые нужно выносить каждый день с мусором.
Заляпанные шкафчики и несвежие шторы
Производители кухонной мебели делают шкафчики с практичной поверхностью, которая хорошо моется.
Сейчас почти у всех есть вытяжки над плитой. Устройство для очищения воздуха помогает избавиться от продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей. Жир и копоть гораздо меньше оседают на потолке, стенах и фасадах кухонной мебели.
И все же от брызг готовящейся пищи на кухне не избавиться. Кроме того, вокруг ручек на шкафчиках остаются жирные пятна. Хозяйка, которая каждый день пользуется кухонной утварью, может и не замечать, как у нее испачкались мебель и шторки.
Посмотрите на свою кухню, как будто вы первый раз туда зашли, и вам будет проще выявить все неаккуратные участки.
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