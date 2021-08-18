Скрыть не удастся: 7 вещей, которые сразу выдадут плохую хозяйку

От чистоты в доме зависит настроение семьи. Как правило, за порядком следит женщина, поэтому, когда в квартире бардак, вся вина падает на хозяйку. Для того чтобы не прослыть грязнулей, узнаем, какие недостатки в столовой кидаются в глаза в первую очередь.

Жаро-варочная посуда и крышки к ней в одной куче

В маленьких кухнях тяжело расставить кастрюли и сковородки на разных полках, но лучше им найти отдельные места. Если у вас все смешано в одну кучу и вам трудно найти подходящую крышку, нужно эту ситуацию исправлять. Выделите шкафчик только для кастрюль, где они будут стоять одна в другой. Сковородки поставьте в плиту или в ее нижнее отделение. Не держите на кухне сразу много жаро-варочной посуды. Наверняка вы пользуетесь одной блинницей, парочкой любимых сковородок, одной чугункой для тушения овощей и пятью кастрюлями разного объема. Все остальное можно раздать соседям или отвезти на дачу.

Чтобы сразу найти крышку, соответствующую размеру варочной емкости, нужно установить специальные решетки-сушилки, в которые вы поставите крышки по их диаметрам — от маленьких к большим. Таким образом вы облегчите себе поиск нужной крышки.