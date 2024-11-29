За что назвали «позором нации» индийскую актрису, модель и «Мисс мира» Айшварию Рай

Харизматичной и популярной индийской красавице-актрисе в 2023 году Айшварии Рай исполнилось 50 лет. Сегодня она является гордостью своей страны. Для этого ей пришлось пройти сложный путь модели, стать «Мисс мира», покорить не только индийский Болливуд, Голливуд, но и западный кинематограф. Ее восточной красотой и талантом восхищался весь мир..
«Мисс мира»
Айшвария Рай в молодые годы. Фото: https://adme.media
Восточная красавица и будущая индийская актриса Айшвария Рай появилась на свет в ноябре 1973 года в уважаемой семье. Отец девочки был офицером торгового флота, а мать – популярной писательницей. Малышка с детства любила музыку, занималась танцами. Особенно ее привлекала классическая индийская хореография.
Айшвария Рай. Фото https://adme.media
Поступив в престижный колледж в Бомбее, Айшвария подрабатывала моделью и изучала иностранные языки. Однажды она увидела объявление о конкурсе «Мисс Индия». Не веря в свой успех и «смеха ради», девушка решила поучаствовать в культурном мероприятии. Каково же было ее удивление, когда она заняла второе место. Получив титул вице-мисс в 1991 году, Айшвария Рай могла претендовать на корону мирового уровня. Поверив в себя, в 1994 году девушка стала победительницей конкурса «Мисс мира». На тот момент Айшварии Рай исполнился 21 год.
Айшвария Рай - победительница конкурса "Мисс мира". Фото: https://adme.media
Молодую и харизматичную индийскую красавицу тут же заметили кинорежиссеры, а пресса долгое время называла ее самой красивой женщиной планеты. Перед девушкой открылась масса новых возможностей. Ее можно было увидеть на обложке индийского «Vogue», она стала востребованной и самой узнаваемой фотомоделью Индии. Айшварии Рай предложили контракт с компанией L’Oreal Paris, а также стать лицом ювелирного Дома De Beers, снимаясь в различных рекламных роликах.
Обладая необычайным талантом, красотой и природной грацией, она покорила Болливуд, снимаясь в индийских мелодрамах. Первой ее работой была роль в картине "Тандем". Молодая и амбициозная актриса сыграла множество ролей в индийском Болливуде, однако Айшвария мечтала покорить Голливуд.
Айшвария Рай в фильме "Тандем". Фото: https://adme.media
И удача ей улыбнулась. Через 10 лет она вышла на голливудскую съемочную площадку в главной роли в киноленте «Принцесса специй». После этого актрисе последовала масса предложений от известных кинорежиссеров.
Любовь на съемочной площадке
Айшвария Рай и Абхишек Баччан. Фото: https://adme.media
Несмотря на блистательную карьеру, личные отношения у Айшварии Рай складывались не очень удачно. В 1999 году у нее был роман с актером Салманом Ханом, который снимался в фильме «Любовь и предательство». Однако отношения не сложились. Хан унижал достоинство Рай, оскорблял ее и часто изменял. Через три года Айшвария и Салман расстались. Справиться с расставанием с Салманом Ханом актрисе помог актер Вивек Оберой. Но их роман также не продлился долго.
Айшвария Рай с мужем и дочерью. Фото: https://adme.media
На съемочной площадке киноленты «Байкеры 2: Настоящие чувства» Айшвария Рай познакомилась с красавцем Абхишеком Баччаном. Молодые люди сразу приглянулись друг другу. Их отношения развивались очень стремительно. Вскоре пара объявила о помолвке, а после одобрения их брака со стороны родителей состоялась свадьба индийских актеров. Через четыре года у пары родилась дочь Аарадхия.
Ажиотаж в соцсетях или абсурдный бодишейминг
После рождения дочери на Айшварию Рай обрушилась волна критики. Фото: https://adme.media
После рождения дочери на Айшварию Рай обрушилась волна критики. Фото бывшей «Мисс мира» появились в сети интернет и вызвали бурю негатива со стороны поклонников кинозвезды. Актриса, по их мнению, выглядела слишком крупной. Хейтеры выкладывали в соцсети нелестные комментарии и снимки звезды до ее материнства и после, сравнивали ее со слоном.
Айшварии ставили в пример Викторию Бэкхем и Анджелину Джоли, которые родили по несколько детей и прекрасно выглядели. Однажды в прессе появились фотографии с актрисой, когда она не была готова к съемкам.
Айшвария Рай не была готова к съемкам. Фото: https://adme.media
Для Айшварии Рай начался сложный этап в жизни. Но актриса старалась не обращать внимания на общественную критику. Она наслаждалась материнством и не боялась ломать стереотипы, что женщина после родов должна бежать в спортзал и в срочном порядке сбрасывать вес.
Но критика со стороны соотечественников была жестокой. Айшварию Рай даже называли «позором нации». Хейтеры распространяли слухи, что из-за лишнего веса актрисы ее брак находится на грани распада. Эти домыслы недоброжелателей опроверг супруг актрисы - Абхишек Баччан.
«Не осуждайте других за выбор»
Айшвария Рай была в ужасе от поведения поклонников. Она не ожидала в свой адрес такого наплыва критики и агрессии со стороны вчерашних ее фанатов. Актрисе было нелегко переживать общественный гнет. Однако она не сдавалась, старясь не обращать внимания на высказывания хейтеров.
Принципиальная позиция и устойчивые взгляды на жизнь помогли Айшварии пережить бодишейминг. Она наслаждалась материнством, признавая произошедшие с ней гормональные изменения. Но актриса не утратила уверенности в себе и через несколько лет вернулась к своему былому весу.
Однако она разочаровалась в поклонниках, убедившись, что успех непостоянен. Айшвария Рай призывает всех женщин заботиться о своих детях и не переживать по поводу поплывшей талии, которую можно восстановить.
Айшвария Рай с семьей. Фото: https://adme.media
