Так звучит бессмертная любовь: песня из культового фильма «Привидение»

Так звучит бессмертная любовь...
Есть фильмы, которые на сходят с экранов десятилетиями. Это настоящие шедевры, и они из них фильм Джерри Цукера «Привидение». Это фильм о настоящей любви, которая сильнее смерти. Главные герои этого фильма доказали, что даже смерть не может стать препятствием для любящих душ.
Фильм «Привидение» завораживает и сюжетом, и игрой актёров. И хотя фильму этому уже четверть века, он и сегодня актуален. А клип на песню, ставшую главным саундтреком этого фильма, никого не оставит равнодушным – в нём всё волшебство этой картины.
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