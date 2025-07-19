Рюмочные СССР: Как они появились и почему были так популярны

В рюмочных можно было не только выпить, но и закусить/ Фото: dobro-est.com

Никита Хрущев/ Фото: obrazovaka.ru

Обстановка в рюмочных

Не всегда у данных заведений была хорошая репутация/ Фото: m.ru24.net

Закуски в рюмочных/ Фото: pervyebljuda.ru

В рюмочных можно было встретить человека любой профессии/ Фото: alcorecept.ru