Рюмочные СССР: Как они появились и почему были так популярны

Рюмочные СССР – это один из символов советской эпохи, который отражает особенности жизни и культуры того времени. В советский период рюмочные были популярным местом для встреч, отдыха и общения многих людей. В этих специальных заведениях можно было выпить алкогольные напитки, такие как водка, коньяк, вино и многие другие., а также познакомиться с новыми людьми.
В рюмочных можно было не только выпить, но и закусить/ Фото: dobro-est.com
Не секрет, что в таких заведениях к клиенту не было какого-то особенного отношения. Здесь царила совершенно иная атмосфера, не такая как в дорогом ресторане или кафе. Посетителю не предлагали рассматривать карту вин или меню, чтобы выбрать что-то изысканное. Возможно многие удивятся, но иногда в таких заведениях не было даже стульев. Советские граждане были вынуждены толпой стоять возле своего столика и общаться между собой. Тогда возникает вопрос: почему же, несмотря на то, что в таких заведениях был не такой уж и хороший сервис, многие граждане все равно продолжали их посещать? Давайте попробуем с вами в этом разобраться.
Оказывается, что первые питейные заведения появились в столице. Появлению рюмочных многие советские граждане были обязаны генеральному секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву. Именно он приложил свою руку к открытию рюмочных по всей стране в 1954 году.
Никита Хрущев/ Фото: obrazovaka.ru
Советский народ воспринял открытие рюмочных достаточно интересно. Они посчитали, что именно так правительство заботиться не только об их здоровье, но и о том, чтобы они могли хорошо отдохнуть в свободное от работы время. Вы, неверное, сейчас думаете о том, что это ирония? Но как бы не так.
Оказывается, что даже журналист Леонид Репин высказывался по этому поводу. По его словам, ранее многие люди распивали напитки в неположенных местах. Они могли собираться не только в подъездах, но и на детских площадках, что было совсем неуместным. И теперь, многие советские граждане могут законно и выпить в специальном заведении. Причем не только выпить, но и хорошенько закусить каким-нибудь бутербродиком.
Обстановка в рюмочных
Но даже несмотря на то, что изначально данные заведения были созданы для того, чтобы люди могли культурно отдохнуть, нередко они имели не самую лучшую репутацию. Дело в том, что не все посетители вели себя достаточно прилично. Кроме того, рюмочные были доступны для всех слоев населения. Казалось бы, что это является большим плюсом, но на самом деле это совершенно не так. Да, теперь люди не сидели в общественных местах и не распивали спиртные напитки. Но все они собирались в одном месте, в этом заведении, и приносили ему не самую лучшую славу.
Как вы уже поняли, в советские времена рюмочные места не всегда представляли собой приятную атмосферу для проведения досуга. Более того, некоторые из них вызывали у простых граждан страх и отчаяние. И хотя внешний вид некоторых рюмочных мог показаться вполне приличным, их обстановка оставляла желать лучшего.
Не всегда у данных заведений была хорошая репутация/ Фото: m.ru24.net
Ассортимент напитков и закусок в таких заведениях был довольно скромным. В основном, предлагались различные виды алкоголя, такие как водка, портвейн, ликеры, а в некоторых местах можно было найти и вино или коньяк. Однако, выбор был далеко не разнообразным. Когда дело доходило до закусок, то здесь также не было особо изобилия. Обычно к рюмке подавали небольшой бутерброд с колбасой, сыром, яйцом, селедкой или шпротами. Это были простые и доступные варианты, которые не требовали больших затрат.
Но, если говорить о самом дешевом варианте, чтобы закусить сто грамм водки, то это был кусочек хлеба с всего лишь четырьмя кильками. И даже для тех, кто не мог позволить себе более изысканные блюда, была возможность насладиться напитком вместе с небольшой закуской.
Закуски в рюмочных/ Фото: pervyebljuda.ru
В рюмочных заведениях процветало истинное равенство, и это явление не могло остаться незамеченным для талантливого писателя Александра Васькина. Он был решительно настроен поделиться своими наблюдениями о том, как в этих заведениях удивительным образом смешивались разные социальные слои. В рюмочной могли встретиться рабочий, оттачивающий свое мастерство на заводе, и журналист, исследующий самые глубокие уголки общественной жизни. Там встречались даже инженеры и сантехники.
Рюмочная была не просто местом, где мужчины могли собраться по интересам. Это было место, которое притягивало людей самых разных профессий и увлечений. Ведь здесь можно было не только насладиться вкусом напитков, но и изучить общество.
В рюмочных можно было встретить человека любой профессии/ Фото: alcorecept.ru
В 1985 году, советским рюмочным наступили мрачные времена. Это случилось тогда, когда Михаил Горбачев объявил о запуске антиалкогольной кампании. Это было начало новой эпохи, которая продолжалась два года и привела к значительному сокращению производства и продажи алкоголя в стране. Рюмочные, как неотъемлемая часть советской культуры, не могли остаться в стороне от этих изменений.
Этот кризис оказался непростым испытанием для рюмочных. Несмотря на то, что многие из них смогли пережить эти трудные времена, большинство все же вынуждено было закрыться. Ведь снижение спроса на алкоголь сказалось и на посещаемости этих заведений. Рюмочные, которые были своего рода символом советской жизни, оказались под угрозой вымирания.
Однако, этого испытания было мало, вскоре наступило новое бедствие. Оно было связано с распадом Советского Союза. Это был сокрушительный удар для рюмочных, которые были тесно связаны с советским строем. Разрушение империи, в свою очередь, означало потерю стабильности и уверенности в будущем. А рюмочные, которые были местом встреч и общения среди советских граждан, теперь оказались на перекрестке истории. Теперь они закрылись навсегда.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии