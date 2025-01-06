Что общего между африканским искусством, «Авиньонскими девицами» и творчеством Пабло Пикассо

Африканское искусство и Пабло

Слева направо: Пикассо в 1908 году. \ Пикассо со своей сестрой Лолой, 1889 год.

Пабло Пикассо («Проворный кролик» — традиционное парижское кабаре на холме Монмартр), 1905 год. \ Фото: galeria-zdjec.com.

Слева направо: Этнографические галереи, Британский музей, 1908 год. \ Статуэтка, созданная народом вили в Конго, купленная Анри Матиссом, XIX начало XX века.

Слева направо: Пикассо в 1904 году. \ Пикассо перед своей картиной (Базельский художественный музей) на вилле Les Clochettes, лето 1912 года.

Слева направо: Кубистическая скульптура, подаренная Пикассо жителям Чикаго. \ Бюст мужчины, Пабло Пикассо, 1908 год.

Слева направо: Анри Матисс. \ Портрет Лидии, Анри Матисс.

Три музыканта, Пабло Пикассо, 1921 год. \ Фото: bing.com.

Девицы из Авиньона и кубизм

Авиньонские красавицы, Пабло Пикассо. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Авиньонские красавицы, 1907 год, деталь лица женщины вверху справа. \ Авиньонские красавицы, 1907 год, деталь лица женщины внизу справа.

Слева направо: Деревянная маска народности Дан. \ Маска типа Мбангу (маска болезни).

Станислав Лоренц проводит Пикассо по Национальному музею в Варшаве в Польше во время выставки Современные французские художники и керамика Пабло Пикассо, 1948 год. \ Фото: bing.com.

Заключение

Слева направо: Маска Нгила. \ Маска Lwalwa.

Слева направо: Этюд для головы обнажённой натуры, Пабло Пикассо, 1907 год. \ Бюст женщины, Пабло Пикассо, 1932 год.