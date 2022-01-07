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20 тонких шуток от британских юмористов

Английский юмор подобен бренди – его или любишь, или нет. Если вы привыкли к тонким подколкам и ещё более тонким намёкам, то эти шутки вам точно понравятся.

20 тонких шуток от британских юмористов


20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

20 тонких шуток от британских юмористов

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