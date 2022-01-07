Английский юмор подобен бренди – его или любишь, или нет. Если вы привыкли к тонким подколкам и ещё более тонким намёкам, то эти шутки вам точно понравятся.
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20 тонких шуток от британских юмористов
Английский юмор подобен бренди – его или любишь, или нет. Если вы привыкли к тонким подколкам и ещё более тонким намёкам, то эти шутки вам точно понравятся.
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