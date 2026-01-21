7 распространенных фейков об истории создания известных картин, в которые многие верят

Периодически любой сталкивался в интернете с милыми историями, рассказывающими о людях искусства и раскрывающих их с неожиданной стороны. Это то цветы от мертвого Маяковского, который и при жизни то не отличался особым романтизмом, то сестра Фаины Раневской, вдруг поладившая с местным мясником. Что уж говорить о более узких темах, как изобразительное искусство, в которых также распространяются лживые истории, связанные с созданием знаменитых полотен.
В отношениях с фейками всегда существует односторонность, обычно такие легенды сильно распространены и даже не требуют доказательств, поскольку большинством считаются изначально верными. Поэтому фактологическая база собирается искусствоведами и научными лабораториями, чтобы подтвердить или опровергнуть очередную историю, получившую распространение. Да, зачастую разрушаются красивые легенды, повествующие о том, насколько тяжела была жизнь легендарного художника, либо насколько он был беден, романтичен, страдал от несчастной любви или подвергался гонениям со стороны властьимущих. Но еще интереснее, когда выясняется, что авторство не принадлежит художнику, или вовсе – это не картина, а фотоснимок.
1. Альбрехт Дюрер, тяжелое детство и руки брата, сложенные в молитве
Альбрехт Дюрер. «Руки молящегося».
Легенда гласит, что известный художник был рожден в семье, в которой воспитывалось 18 детей. Двое из которых – Альбрехт и Альберт имели талант в изобразительном искусстве, оно и немудрено, учитывая, что их отец был мастером ювелирного дела. Но оплатить учебу обоих сыновей в Академии художеств он не мог. Тогда двое братьев договорились бросить жребий и определить, кому из них ехать учиться, а кому идти работать на каменоломню, чтобы эту учебу оплатить.он предложил брату также отправиться на учебу, тот отказался, сославшись на то, что четыре года работы в каменоломне уничтожили чувствительность его рук и рисовать он больше не сможет.
Грустная и романтичная история призывает нас воздать должное брату Дюрера, без стараний которого мы бы не узнали талант великого художника. Руки молящегося же – это руки Альберта Дюрера, которые изобразил брат.
В семье Дюреров и правда родилось 18 детей, но большинство из них не выжило, что было совершенной нормой для тех времен. Одновременно в семье воспитывалось не более трех детей, поэтому говорить о бедственном положении дел в семье ювелирного мастера не приходится. Но самое забавное – это то, что Академии художеств в ту пору попросту не существовало. К тому же отец семейства сам отличный мастер и мог преподать своим детям азы рисования. И даже представить сложно, чтобы ремесленник, который бережет свои руки и видит в своих сыновьях талант, отправил бы кого-то из них на каменоломню. В ту пору было естественным передавать опыт своего ремесла по наследству, и у младших Дюреров были все основания стать тем, кем они стали. На картине же с большей долей вероятности, изображены руки самого художника.
2. Джованни Браголин, «Плачущий мальчик» и череда пожаров
Джованни Браголин. "Плачущий мальчик".
Картина, с которой связано множество легенд и мифов, причем негативных. Более того, она едва ли не возглавляет рейтинг «проклятых» картин мирового искусства. Существует две легенды создания картины. Согласно первой, художник заставлял ребенка плакать, поскольку мальчик боялся огня, то проще всего это было сделать, зажигая перед его лицом спички. Ребенок, уставший от подобных издевательств, пожелал отцу сгореть. После этого мальчик умер от пневмонии, а художник сгорел во время пожара в собственном доме.
Другая версия тоже не очень гуманная, когда Джованни работал над полотном, в Испании шла гражданская война и, якобы художник рисовал в доме сирот, детей, чьи родители погибли. После того как картина была окончена, здание охватил пожар.
Однако обе легенды объединяет одно – месть мальчика с картины. Считается, где бы он не появился, за ним приходит разрушающий огонь. Причем сама картина, а точнее ее репродукция, не страдает от пламени. Примечательно, что миф развеяли журналисты, а не искусствоведы. Автором картины был Бруно Амадио, родившийся в Венеции, спокойный и тихий человек, не любивший известности, а потому использовавший псевдоним. Его «Плачущий мальчик» - одна из 27 картин, входивших в серию «Цыганские дети». На всех них изображены дети с негативными эмоциями. Скончался Бруно от старости, спустя 20 лет после написания картины.
Его серия картин пользовалась популярностью и вышла в продажу репродукциями, причем они охотно раскупались жителями районных кварталов. Отсюда вытекает и второе совпадение – именно в жилищах этой категории граждан чаще всего и случались пожары. Репродукция, кстати, была напечатана на высокоплотной бумаге и была устойчива к возгоранию. Вот и весь секрет.
3. «Утро в сосновом лесу»: два автора, четыре медведя и не нарисованные зайцы
Иван Шишкин. "Утро в сосновом лесу".
Пожалуй, это одна из самых известных отечественных картин, с которой связано множество историй, которые на проверку оказываются лживыми. Одна из самых распространенных – соавтором Шишкина был Васнецов, известный своими пейзажами. Вместо медведей должны были быть зайцы. Медведей было два. Медведей не было вообще. Да и картина называется в лучшем случае «Утро в сосновом бору», в худшем – «Три медведя». Кажется, в этот список домыслов сложно добавить что-то еще.
Авторов картины на самом деле два, если пейзаж принадлежит Шишкину, то медвежат нарисовал Константин Савицкий. Правда, впоследствии он отказался от своего авторства в пользу Шишкина. Сейчас фамилия автора одна, она указана на самом полотне, которое хранится в Третьяковской галерее. Официальное название картины «Утро в сосновом лесу», хотя больше получило распространение название с упоминанием бора. Медведей на самом деле не было, только на другом аналогичном полотне, которое хранится в частной коллекции в Польше. Количество медведей увеличилось в ходе написания картины, сначала их было в два раза меньше.
4. Отрезанное ухо Ван Гога и его автопортрет
Ван Гог. Автопрортрет.
История про то, как именитый художник отрезал себе ухо, неоднократно опровергалась, распространяя новый миф, согласно которому повреждения ему нанес его близкий друг, художник Поль Гоген. Постимпрессионисты на самом деле были очень близки, но при этом постоянно спорили, что и породило домыслы о том, что Гоген, который был к тому же еще и отличным фехтовальщиком, отрезал Ван Гогу ухо в пылу ссоры. Повреждения потом были зафиксированы в автопортрете, однако вопросы вызвал и тот факт, что ухо на портрете забинтовано левое, тогда как повреждено было правое.
Основываясь на последующем самоубийстве художника можно сделать вывод о том, что он на самом деле обладал импульсивным характером и мог нанести себе вред. Что касается автопортрета, то он нарисован в зеркальном изображении, поскольку Ван Гог срисовывал с зеркала, что вполне логично. К тому же, с высокой долей вероятности, художник был левшой, что объясняет повреждения правого уха – порезать его левше самостоятельно было удобнее.
5. Мона Лиза и ее диагноз по улыбке
Леонардо да Винчи. "Мона Лиза".
О том, сколько легенд и домыслов связано с улыбкой самой знаменитой картины Леонардо да Винчи можно и не говорить. Полотно стало знаменитым после того как его украли, до этого оно считалось лишь одним из полотен эпохи Ренессанса. Но, о чудо, полотно найдено, и весь мир вдруг замер в попытке разгадать тайну улыбки женщины с картины. Хотя это даже не улыбка, и не ухмылка, а какое-то торжество над зрителем. Возможно, именно поэтому Мона Лиза никого не оставляет равнодушным?
Теперь к исследованиям активно подключились и медики. Отоларингологи разглядели на лице Джоконды паралич лицевого нерва, поскольку такое застывшее выражение лица на самом деле свойственно людям с таким диагнозом. Появилось даже определение «болезнь Моны Лизы». А вот стоматологи-ортодонты по положению рта и губ сделали вывод, что у красавицы вовсе не было зубов.
Специалисты по нейрофизиологии наиболее близко подошли к разгадке, объяснив тайну улыбки Джоконы особенностям человеческого восприятия. И дело оказалось вовсе не в таланте легендарного художника. Это специфика человеческого зрения – в зависимости от того куда направлен взгляд, кажется, что улыбка то появляется, то исчезает. Так называемое периферическое зрение, когда охватывается взглядом все лицо – Мона Лиза улыбается, когда включается центральное зрение и оно направлено на детали – улыбка спадает.
6. Густав Климт «Портрет Адели Блох-Бауэр» - красивая история любви оказалась выдумкой
Густав Климт. "Портрет Адели Блох-Бауэр".
Густав Климт, пожалуй, был известен как любвеобильный прожигатель жизни даже больше, чем художник. Одно из его знаменитых полотен также сопровождается красивой легендой, которая на деле оказывается выдумкой. Адель якобы была любовницей художника, а ее супруг, узнавший об их связи, оказался весьма коварным и решил заказать у известного художника портрет супруги. Его задумка была такова: создание портрета должно быть максимально растянуто по времени, и за этот период Климт, привыкший менять любовниц, должен потерять интерес к Адель. А неверная жена бы увидела, как возлюбленный теряет к ней интерес – для молодой женщины это бы было лучшим наказанием.
На самом деле супруг Адель Фердинанд был богатым и самоуверенным евреем, заказавшим у самого знаменитого и дорогого художника портрет любимой супруги в подарок для ее родителей. Картина получилась столь удачной, олицетворяла венское великолепие и роскошь жизни. И вместе с тем благочестивые католики сразу стали шептаться, помня о репутации художника.
7. Картина, которая оказалась не картиной
Густав Климт. "Цветущий сад".
Благодаря интернету фейковые истории стали еще более частыми, к тому же получают массовое распространение, благодаря псевдолюбителям искусства. Кенан Малик – писатель из Великобритании опубликовал серию фотографий, обработанных по мотивам картин великих художников. И как говориться, началось. Особенно досталось картине Густава Климта «Цветущий сад», на который оказался похож фотоснимок Кенана. По некоторым версиям фотоснимок называли фрагментом картины или даже еще одним вариантом.
На самом деле эта фотография сделана в Лондоне, на ней цветы, растущие в Олимпийском парке. Снимок носит название «Дикий луг». Справедливости ради стоит отметить, что схожесть, действительно, есть.
