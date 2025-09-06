Для чего в Советском союзе пытались поставить ядерный реактор на автомобиль

Сегодня уже мало кто помнит такой советский автомобильный проект, как «Волга-атом». Даже в советские времена сведений о нем в публичное пространство почти не поступало, из-за чего в последующие годы «Волга-атом» обросла множеством как черных, так и белых мифов. Так зачем же советским конструкторам потребовался атомный реактор в обычной машине?
Один из главных черных мифов о «Волга-атом» сводится к тому, что советские послы увидели в 1958 году на выставке в Вашингтоне американский атом-мобиль Ford Nucleon, после чего честно «скомуниздили» идею у заклятых заокеанских друзей.
Атомная энергетика развивалась на протяжении всего XX века. С появлением первых реакторов и ядерного оружия в 1940-е годы люди по обе стороны океана оказались под действием «атомной романтики». В 1950-е годы атом казался абсолютным источником энергии. Ученые и конструкторы и на Западе, и на Востоке надеялись на то, что именно атом в будущем сможет заменить собой абсолютно все существовавшие источники энергии: уголь, газ, нефть и многочисленные побочные продукты. Поэтому и в США, и в СССР ученых охватила лихорадка запихивания атомных реакторов во все, что требует присутствие силовой установки: подводные лодки, корабли, ледоколы, самолеты, танки, различная промышленная и сельскохозяйственная техника и, конечно же, автомобили.
Вот только очень быстро ученые по обе стороны Атлантического океана столкнулись с рядом проблем. Первая: это безопасность таких силовых установок для людей, а точнее их небезопасность на уровне технологий второй половины XX века. Вторая: это массогабаритные параметры силовых установок. Оказалось, что нельзя просто так выколупать реактор с какого-нибудь ледокола и вставить его в автомобиль, просто уменьшив в размерах. Были и другие проблемы. Однако, именно первые две фактически поставили крест на внедрении мирного атома в гражданскую отрасль и простую повседневную жизнь граждан.
Один из главных белых мифов о проекте «Волга-атом» сводится к тому, что советские конструкторы смогли добиться каких-то особых успехов по сравнению с американцами. Да, советские ученые под руководством Александра Камнева действительно пошли по другому пути, нежели физики и инженеры компании Ford. Однако, в конечном итоге они уперлись в те же самые проблемы – размеры реактора, его КПД, степень нагрева и безопасность.
К сожалению, достоверных сведений о «Волга-атом» совсем не много, а те, что есть, зачастую звучат слишком невероятно, чтобы поверить в них на слово без демонстрации документов или результатов. Проект атомного автомобиля СССР разрабатывался до 1965 года, после чего его свернули. В конечном итоге и американскому Ford Nucleon и советской «Волге-атом» было суждено стать не более, чем экспонатами для заводских музеев.
