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Чашка кофе по цене авто: 10 фотографий, сделанных в Германии во время инфляции


Инфляция в Германии в 1923 году. Документальные фотографии.

Инфляция в Германии в 1923 году. Документальные фотографии.

Иметь много денег еще не значит быть богатым. Эта простая истина хорошо известна всем, кто пережил инфляцию. После распада СССР почувствовать себя миллионером мог практически каждый: из-за чудовищной инфляции деньги обесценивались с каждым днем. Такие процессы в разные годы пережили многие страны мира. В этом обзоре – фотографии, сделанные в Германии в 1923 году. На них можно увидеть, как дети мастерили воздушных змеев из банкнот, а хозяйки использовали пачки денег для растопки печи.

Дети играют с банкнотами, которые превратились в бумажки из-за инфляции.

Дети играют с банкнотами, которые превратились в бумажки из-за инфляции.

 

В 1920-е годы финансовое положение Германии сильно ухудшилось. Тогда в кармане среднестатистического немца могло лежать несколько миллионов марок, однако купить за них ничего нельзя было. Цена буханки хлеба достигала 200 миллионов, в чашка кофе стоила, как целая пенсия. Курс национальной валюты падал ежеминутно. В ресторанах даже время от времени прекращали подавать еду, поскольку пока блюдо готовилось, его цена увеличивалась в разы.
Банкнота номиналом в 100 трлн.

Банкнота номиналом в 100 трлн.

 

До сих пор сохранились истории о том, как люди выживали в этой непростой ситуации. Бывали случаи, когда первую чашку кофе в кафе можно было выпить за 5 тысяч марок, а вторую – уже вдвое дороже.
Или, например, выходя из дома человек рассчитывал купить две буханки хлеба, но задержавшись по пути в булочную, обнаруживал, что новая цена существенно выросла, и он может позволить себе только одну. Бывало и так, что люди покупали билет на автобус до Берлина, чтобы купить пару ботинок, а, приехав, обнаруживали, что их сбережений едва хватит на обратный билет домой.
Банкир в Берлине считает пачки денег.

Банкир в Берлине считает пачки денег.

 

Экономический крах Германии начался с середины Первой мировой войны. Правительство финансировало ведение военных действий не за деньги налогоплательщиков, а беря международные займы. Планировалось после победы получить богатые территории с большим индустриальным ресурсом и погасить внешние долги. Однако война закончилась проигрышем Германии, и, согласно положениям Версальского мирного договора, страна обязана была выплатить 132 миллиона марок (31,4 миллиона долларов США) странам-союзникам за нанесенный ущерб. Правительство Германии решило пойти по заведомо ложному шагу: напечатать много банкнот, купить за эти «деньги» иностранную валюту, и из этих средств выплачивать репарации. Конечно же, такие действия привели к гиперинфляции, экономические процессы уже невозможно было контролировать.
Дети смастерили воздушный змей из обесцененных банкнот.

Дети смастерили воздушный змей из обесцененных банкнот.

 

Курс официальной валюты был ужасающим: до войны один доллар США стоил 4,2 марки, после подписания мирного договора – 48 марок. Однако это было только начало. В первой половине 1922 года курс упал до 320 марок за доллар, к концу года – до 7400 марок, в рекордная отметка составила 4,2 триллиона марок за доллар.
Бартер: многие магазины в Германии обменивали товары на продукты питания.

Бартер: многие магазины в Германии обменивали товары на продукты питания.

 

В дни, когда выплачивали зарплату, работники приходили с чемоданами и рюкзаками, и тут же бежали сломя голову в магазины, чтобы запастись хоть какими-то продуктами питания до того, как курс опять изменится. Банкноты все большего номинала выпускались каждую неделю. В октябре 1923 года гиперинфляция достигла пика – была выпущена банкнота номиналом 100 триллионов марок. Отныне обменный курс больше не имел смысла.
Деньги детям - игрушки.

Деньги детям - игрушки.

 

Люди стали отказываться от денег, начался обмен товарами и услугами. Врачи просили за оказанное лечение колбасу, яйца, уголь и прочее. На рынке можно было обменять пару обуви на футболку, а посуду – на кофе. Среди немцев началась паника и панические настроения. Люди стали жить так, будто завтра никогда не наступит. Появился спрос на ночные клубы, стриптиз-бары и точки по продаже кокаина.
Экстремально высокие цены во время инфляции.

Экстремально высокие цены во время инфляции.

 

В стране был сильнейший дефицит товаров, в цене оставались только бриллианты, золото и произведения искусство, все остальное обесценилось полностью. Германию накрыла волна мелких краж, воровали все – мыло, шпильки, трубы, бензин.
Сбор банкнот, подлежащих сожжению.

Сбор банкнот, подлежащих сожжению.

 

Стало очевидно, что в стране нужно немедленно провести экономическую реформу. В конце 1923 года в обращение запустили новую валюту – рентную марку, курс которой зафиксировали на привычной отметке 4,2 рентных марок за 1 доллар США. Ситуация постепенно нормализовалась, но потерянные сбережения так никогда и не были возмещены жителям страны.
Пачки денег вместо кубиков.

Пачки денег вместо кубиков.

 
Хозяйка планирует разжечь огонь, используя банкноты.

Хозяйка планирует разжечь огонь, используя банкноты.

 

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Чашка кофе по цене авто: 10 фотографий, сделанных в Германии во время инфляции

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Чашка кофе по цене авто: 10 фотографий, сделанных в Германии во время инфляцииПодписаться на мой Instagram
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