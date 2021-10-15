Удивительные и необычные туристические достопримечательности в Македонии

Из всех европейских стран Македония является той, которой есть что предложить, когда разговор заходит о потрясающей европейской архитектуре.



Здесь есть немало удивительных мест, которые стоит увидеть, и история, которую будет интересно узнать всем, кто приезжает в эту замечательную страну!



10. Церковь Святой Софии (Church of Hagia Sophia), Охрид (Ohrid)

9. «Макдональдс» в Охрид

8. Бигорский монастырь святого Иоанна Святителя (Sveti Jovan Bigorski Monastery), Ростуша (Rostusha)

7. Национальный парк Маврово (Mavrovo National Park), озеро Маврово

6. Мемориальный дом-музей Матери Терезы (Mother Teresa Memorial House), Скопье (Skopje)

5. Древний город Стоби (Stobi), Пеония (Paeonia)

4. Монастырь Святого Наума (Monastery of St. Naum), озеро Охрид (Ohrid lake)

3. Здание гидрометеорологической службы Скопье, Скопье

2. Македониум мемориальный комплекс (The Kruševo Makedonium), Крушево

1. Каньон Матка (Matka canyon), Скопье