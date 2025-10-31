Концепт причудливого прозрачного дома, главной изюминкой которого станет лифт

Судя по всему, китайские архитекторы вводят новую моду на частные дома, главной конструкционной изюминкой которых станут лифты. Это стало понятно после того, как был представлен концепт уникальной конфигурации загородного дома высотой в 15 м с полностью прозрачными модулями-комнатами, винтообразно «нанизанными» на шахту лифта.
Китайские дизайнеры представили концепт прозрачного дома, главной изюминкой которого станет лифт («Дом на рисовом поле»). | Фото: mymodernmet.com.
Дизайнеры компании Adriano Design представили уникальный по своим конструкционным характеристикам загородный дом, который планируют возвести среди рисовых полей с видом на голубые лагуны Сянгуна и горный ландшафт (Китай). Инновационный проект был вдохновлен не только восхитительными пейзажами, которые стремились открыть во всей красе из каждого уголка дома.
Шахта лифта будет служить украшением и ультрасовременным элементом в конструкции загородной резиденции (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: designboom.com.
Комнаты-модули закреплены вокруг циркуляционного канала винтообразно, чтобы обеспечить панорамный вид (концепт компании Adriano Design). | Фото: impresedilinews.it.
По сведениям редакции Novate.ru, основной мотивацией 15 метровой башни, с «нанизанными» на нее полностью прозрачными комнатами-модулями, стали обнародованные результаты достижений в области вертикальной циркуляции.
«До сих пор главным ограничителем была система преодоления высоты с помощью лестниц, которая всегда представляла собой значительный барьер в архитектуре, – говорят специалисты архстудии Adriano Design. – Новое поколение «домашних» лифтов может стать тем решением, которое откроет перед разработчиками еще хоть и не изученные возможности, но с огромной перспективой».
Прозрачные модульные блоки рассчитаны на обустройство отдельных комнат (концепт «Дом на рисовом поле»). | Фото: designboom.com.
Чтобы помочь представить, как может выглядеть новое поколение домашних лифтов, они решили его внедрить в один из своих футуристических проектов под названием House on the Rice Paddy («Дом на рисовом поле»). Лифт в дизайне этой загородной резиденции станет главной изюминкой, а его шахта будет основной конструкционной опорой, на которой и держится весь дом-башня.
Прозрачная кабина лифта позволит наслаждаться живописным ландшафтом во время подъема на нужный этаж (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: impresedilinews.it.
Инновационные внедрения: Кабина лифта и его канал не будут закрытым пространством, часть конструкции, выходящая наружу объекта, предусматривает внедрения трехслойного стекла. Это сделано для того, чтобы даже во время подъема или остановки на нужном уровне человек мог наслаждаться прекрасными видами да пределами дома. При облицовке кабины лифта помимо стекла планируется использование ламинированных материалов с вкраплениями натурального бамбука, чтобы концептуально связать современность с традиционным колоритом. Дизайнеры также надеются, что материал, который издревле используется при обустройстве жилища будет отражать взаимодействие с местной культурой.
Самозакрывающиеся «умные» жалюзи Brise Soleil установят над каждой прозрачной зоной потолка (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: mymodernmet.com.
Готовить на такой кухне, впрочем, как и обедать, будет одно удовольствие (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: designboom.com.
Интересным будет и расположение модульных комнат, которые установлены вокруг вертикального ядра, являющегося центральной осью лифтовой шахты. Их решено закреплять по спирали, чтобы каждый из блоков был повернут в своем направлении. Модульные блоки, в которых будут располагаться отдельные комнаты/зоны, планируют сделать из многослойного мультифункционального стекла, с высокими энергосберегающими характеристиками. Именно они помогут сохранить не только тепло в доме в холодную пору, но и живительную прохладу в летние знойные дни.
Концептуальным проектом предусмотрены не только прозрачные стены, большая часть потолков обеспечат жильцов прекрасными видами на звездное небо. Как бы странно это не выглядело, но благодаря установке ультрасовременных жалюзи Brise Soleil, которые поворачиваются под нужным углом с учетом движения светила, удастся затенить внутреннее пространство в светлое время суток и обеспечить его затенение.
Украшением интерьера станут дизайнерская мебель и оригинальные аксессуары (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: mymodernmet.com.
Если говорить об оформлении интерьера, то стоить отметить, что излишеств в доме не предусмотрено. Однообразие в оформлении – стекло, бетон, бамбук и натуральное дерево будут присущи каждой зоне, единственным украшением станет лишь соответствующая мебель, аксессуары и светильники.
