Концепт причудливого прозрачного дома, главной изюминкой которого станет лифт

Китайские дизайнеры представили концепт прозрачного дома, главной изюминкой которого станет лифт («Дом на рисовом поле»). | Фото: mymodernmet.com.

Шахта лифта будет служить украшением и ультрасовременным элементом в конструкции загородной резиденции (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: designboom.com .

Комнаты-модули закреплены вокруг циркуляционного канала винтообразно, чтобы обеспечить панорамный вид (концепт компании Adriano Design). | Фото: impresedilinews.it.

Прозрачные модульные блоки рассчитаны на обустройство отдельных комнат (концепт «Дом на рисовом поле»). | Фото: designboom.com.

Прозрачная кабина лифта позволит наслаждаться живописным ландшафтом во время подъема на нужный этаж (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: impresedilinews.it.

Самозакрывающиеся «умные» жалюзи Brise Soleil установят над каждой прозрачной зоной потолка (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: mymodernmet.com.

Готовить на такой кухне, впрочем, как и обедать, будет одно удовольствие (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: designboom.com.

Украшением интерьера станут дизайнерская мебель и оригинальные аксессуары (концепт House on the Rice Paddy). | Фото: mymodernmet.com.