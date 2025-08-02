Как выбрать сахарный арбуз

Чтобы купить зрелый и очень сладкий арбуз, при его выборе следует пользоваться несколькими проверенными советами. Чем большему количеству требований он будет соответствовать, тем вкусней и сахаристей окажется.



Полевое пятно

Сетка на полевом пятне

Пол арбуза

Размер ягоды

Хвост

Полосы

Кожура

Звук при постукивании

Более вкусным будет арбуз с маленьким светлым полевым пятном. Если оно крупное, то плод большой площадью соприкасался с грунтом, поэтому получил не так много света для равномерного набора сладости.Размер пятна не является признаком зрелости, он указывает только на вкус.На кожуре полевого пятна можно заметить бурую сетку. Чем она гуще и насыщение, тем активнее арбуз опылялся пчелами. За счет опыления он созревает более ароматным и получается вкуснее.У арбуза бывают женские и мужские плоды. Круглые женские считаются более сладкими. На деле пол никак не влияет на сахаристость, поэтому нет смысла выбирать исключительно вытянутый или круглый плод.Если в общей массе крупных арбузов попадаются мелкие, их лучше не покупать. В этом случае малый размер объясняется недополучением плодами солнечного света и питательных веществ. Лучшими по вкусу будут арбузы среднего и крупного размера до 10-12 кг.Сухой хвостик говорит о том, что арбуз сорван с бахчи полностью зрелым. На деле сладким может быть плод и со свежей зеленой плодоножкой, поэтому его нельзя категорически забраковать. Однако сухой хвостик всегда лучше. Есть и подвох. Сухой хвостик может оказаться и у незрелого арбуза, пролежавшего с момента сбора пару месяцев, пока его не купили.У вкусных арбузов полоски на кожуре всегда контрастные и выраженные. Если они еле просматриваются, такой плод лучше не покупать, он не сладкий.У зрелого арбуза кожура гладкая. Если она еще шероховатая – это признак незрелости. У перезрелого увядающего арбуза она становится бугристой. Критерий оценки зрелости по кожуре является довольно точным.Также весьма точным методом оценки зрелости является глубина звука от постукивания по кожуре. Если он звонкий, то арбуз спелый и сладкий. У несозревшего плода он глухой.Отобрав арбуз по перечисленным критериям, можно рассчитывать, что он будет сладким и сочным. Однако существует риск нарваться на плод, выращенный и доведенный до зрелости стимуляторами роста. Вычислить его можно бросив кусочек мякоти в воду. Если она стала розовой, то арбуз лучше выбросить. У созревшего в нормальных условиях плода мякоть не покрасит воду, лишь сделает ее слегка мутноватой.