С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

Живые светильники: ученые разработали технологию «зарядки» растений




В последние годы активно развивается интересное направление науки - нанобионика, которая занимается внедрением в растения специальных веществ, чтобы они обзавелись новыми функциями. Причём порой они оказываются настолько невероятными, что даже не вериться в их реальность. Например, далеко не каждому пришло бы в голову наделись растения способностью излучать свет.
А сегодня эта задумка уже успешно реализовывается учёными, которые научились «заряжать» целый ряд представителей флоры, чтобы в итоге из них получились полноценные живые светильники.

Ученые расширили возможности люминесценции растений. /Фото: oir.mobi

Ученые расширили возможности люминесценции растений. /Фото: oir.mobi

 

Впервые сообщения о том, что американские ученые разработали растения, способные излучать свет, появились ещё в 2017 году. Тогда их листья были обработаны люциферазой — веществом, с помощью которого светлячки светятся в темноте, Это позволило растениям могли излучать свет в течении нескольких часов, однако яркостью тогда он не отличался, а сами живые светильники очень быстро погибли.

 
При правильной обработке растения часами могут излучать свет. /Фото: geneticliteracyproject.org

При правильной обработке растения часами могут излучать свет. /Фото: geneticliteracyproject.org


 

Однако ученые на этом результате не остановились, разработав за это время новое поколение светящихся растений. Теперь листья обрабатывались новым составом - алюминатом стронция, который способен не просто поглотить свет, а вернуть его в большем количестве. Вещество вводилось в растения через естественные отверстия на их поверхности - устьица, после чего его частицы распределялись во внутреннем слое листьев и формировали тонкую пленку. Таким образом, процесс обработки растений не приносит им прямого вреда.


 
Учёные подробно описывают процесс создания живых светильников. /Фото: ferra.ru

Учёные подробно описывают процесс создания живых светильников. /Фото: ferra.ru

 

Плюс использования именно алюмината стронция ещё и в том, что он может «заряжаться» светом не только от солнца, но и от искусственного освещения: учёные выбрали синюю светодиодную лампу. Оказалось, что достаточно осветить растение в течении всего десяти секунд, чтобы оно было способно излучать свет на протяжении почти одного часа. В результате последующих тестов удалось увеличить срок действия живой лампы до двух недель. Правда, после этого растение всё же погибло, но учёные ищут способ продлить время его жизни.

 
Сегодняшний рекорд жизни живого светильника - две недели. /Фото: runews24.ru

Сегодняшний рекорд жизни живого светильника - две недели. /Фото: runews24.ru


 

Кроме того, эксперименты позволили исследователям выяснить наиболее оптимальные виды растений для использования в качестве светильников. Так, лучшими вариантами оказались жеруха обыкновенная (Nasturtium officinale), табак обыкновенный (Nicotiana tabacum), базилик (Ocimum basilicum), маргаритка многолетняя (Bellis perennis) и колоказия (Colocasia).

 
Пока что лучшей основой для светильника из растения считаются листья табака. /Фото: hi-tech.mail.ru

Пока что лучшей основой для светильника из растения считаются листья табака. /Фото: hi-tech.mail.ru

 

Но и на этом разработчики необычного концепта останавливаться не собираются. На сегодняшний день продолжается работа по созданию третьего поколения светящихся растений, которые хотят покрывать обоими применяемыми ранее составами для излучения света - и алюминатом стронция, и люциферазой. Учёные предполагают, что таким образом срок работы живых светильников увеличится многократно. И, возможно, в скором времени в наших домах появятся комнатные растения, которые станут неотъемлемой частью вечернего чтения книги или даже выполнения детьми уроков.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх