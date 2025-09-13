Живые светильники: ученые разработали технологию «зарядки» растений

В последние годы активно развивается интересное направление науки - нанобионика, которая занимается внедрением в растения специальных веществ, чтобы они обзавелись новыми функциями. Причём порой они оказываются настолько невероятными, что даже не вериться в их реальность. Например, далеко не каждому пришло бы в голову наделись растения способностью излучать свет.
Ученые расширили возможности люминесценции растений. /Фото: oir.mobi
Впервые сообщения о том, что американские ученые разработали растения, способные излучать свет, появились ещё в 2017 году. Тогда их листья были обработаны люциферазой — веществом, с помощью которого светлячки светятся в темноте, Это позволило растениям могли излучать свет в течении нескольких часов, однако яркостью тогда он не отличался, а сами живые светильники очень быстро погибли.
При правильной обработке растения часами могут излучать свет. /Фото: geneticliteracyproject.org
Однако ученые на этом результате не остановились, разработав за это время новое поколение светящихся растений. Теперь листья обрабатывались новым составом - алюминатом стронция, который способен не просто поглотить свет, а вернуть его в большем количестве. Вещество вводилось в растения через естественные отверстия на их поверхности - устьица, после чего его частицы распределялись во внутреннем слое листьев и формировали тонкую пленку. Таким образом, процесс обработки растений не приносит им прямого вреда.
Учёные подробно описывают процесс создания живых светильников. /Фото: ferra.ru
Плюс использования именно алюмината стронция ещё и в том, что он может «заряжаться» светом не только от солнца, но и от искусственного освещения: учёные выбрали синюю светодиодную лампу. Оказалось, что достаточно осветить растение в течении всего десяти секунд, чтобы оно было способно излучать свет на протяжении почти одного часа. В результате последующих тестов удалось увеличить срок действия живой лампы до двух недель. Правда, после этого растение всё же погибло, но учёные ищут способ продлить время его жизни.
Сегодняшний рекорд жизни живого светильника - две недели. /Фото: runews24.ru
Кроме того, эксперименты позволили исследователям выяснить наиболее оптимальные виды растений для использования в качестве светильников. Так, лучшими вариантами оказались жеруха обыкновенная (Nasturtium officinale), табак обыкновенный (Nicotiana tabacum), базилик (Ocimum basilicum), маргаритка многолетняя (Bellis perennis) и колоказия (Colocasia).
Пока что лучшей основой для светильника из растения считаются листья табака. /Фото: hi-tech.mail.ru
Но и на этом разработчики необычного концепта останавливаться не собираются. На сегодняшний день продолжается работа по созданию третьего поколения светящихся растений, которые хотят покрывать обоими применяемыми ранее составами для излучения света - и алюминатом стронция, и люциферазой. Учёные предполагают, что таким образом срок работы живых светильников увеличится многократно. И, возможно, в скором времени в наших домах появятся комнатные растения, которые станут неотъемлемой частью вечернего чтения книги или даже выполнения детьми уроков.
