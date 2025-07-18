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23 редчайших снимков знаменитостей

Так сразу и не узнать.

Здорово, что помимо глянцевых журнальных фотографий, что у всех на виду, пока еще можно найти действительно редкие фотографии известных личностей, которые хочется рассматривать бесконечно.

Поэтому мы прошерстили архивы и собрали в этом материале фотографии знаменитостей прошлого и настоящего, сделанные во времена их молодости, в непринужденной или необычной обстановке, открывающие нам иную сторону их личности, о которой мы никогда не знали.

За каждым таким снимком скрывается своя история, а иногда и целая жизнь.

23 редчайших снимков знаменитостей

Фрида Кало в 4 года, 1911 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Самуил Маршак с сестрой, Сусанной Яковлевной (слева), и женой, Софией Михайловной (справа), 1912 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Дэвид Боуи и Катрин Денев играют в шахматы во время перерыва на съемках фильма «Голод», 1982 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Двенадцатилетний Владимир Познер в нью-йоркской квартире.

23 редчайших снимков знаменитостей

Чарли Чаплин и Махатма Ганди.

23 редчайших снимков знаменитостей

Брюс Ли — чемпион по ча-ча-ча, Гонконг, 1958 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Ирина Алферова и Роберт Де Ниро, Москва, сентябрь 1983 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Роберт Инглунд на съемках фильма «Кошмар на улице Вязов», 1984 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Фаррух Булсара (Фредди Меркьюри), 1950 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Соседи-дачники Юрий Никулин и Михаил Жаров в поселке Загорянка, 1972 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Сальвадор Дали и Уолт Дисней, 1957 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Молодая принцесса Диана и ее морская свинка.

23 редчайших снимков знаменитостей

Лев Толстой и Илья Репин в Ясной Поляне, 1908 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Молодой Иосиф Бродский.

23 редчайших снимков знаменитостей

Фрэнк Синатра ест блинчики.

23 редчайших снимков знаменитостей

«Чаплин» (Майкл Джексон).

23 редчайших снимков знаменитостей

Молодой Криштиану Роналду с мамой.

23 редчайших снимков знаменитостей

Принц Чарльз танцует гопак, 1980-е гг.

23 редчайших снимков знаменитостей

Альберт Эйнштейн в Гранд Каньоне, 1922 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Любовь Полищук играет на гитаре.

23 редчайших снимков знаменитостей

Василий Кандинский и его кот Васька.

23 редчайших снимков знаменитостей

Клинт Иствуд у телефона, 1956 г.

23 редчайших снимков знаменитостей

Писатель Корней Чуковский на своей даче в Переделкине с читателями, 1951

©


Ссылка на первоисточник
Брюс Ли
Владимир Познер
Гранд Каньон
Махатма Ганди
Корней Чуковский
Фрэнк Синатра
Майкл Джексон
Любовь Полищук
чарли чаплин
Василий Кандинский
роберт де-ниро
Самуил Маршак
Ирина Алферова
Диана
сальвадор даль
илья репин
принц Чарльз
Криштиану Роналду
фрид кало
Юрий Никулин
Иосиф Бродский
роберт инглунд
Катрин Денев
Альберт Эйнштейн
Лев Толстой
Клинт Иствуд
Дэвид Боуи
Михаил Жаров
уолт дисней (walt disney)
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