23 редчайших снимков знаменитостей

Так сразу и не узнать.
Здорово, что помимо глянцевых журнальных фотографий, что у всех на виду, пока еще можно найти действительно редкие фотографии известных личностей, которые хочется рассматривать бесконечно.
Поэтому мы прошерстили архивы и собрали в этом материале фотографии знаменитостей прошлого и настоящего, сделанные во времена их молодости, в непринужденной или необычной обстановке, открывающие нам иную сторону их личности, о которой мы никогда не знали.
Фрида Кало в 4 года, 1911 г.
Самуил Маршак с сестрой, Сусанной Яковлевной (слева), и женой, Софией Михайловной (справа), 1912 г.
Дэвид Боуи и Катрин Денев играют в шахматы во время перерыва на съемках фильма «Голод», 1982 г.
Двенадцатилетний Владимир Познер в нью-йоркской квартире.
Чарли Чаплин и Махатма Ганди.
Брюс Ли — чемпион по ча-ча-ча, Гонконг, 1958 г.
Ирина Алферова и Роберт Де Ниро, Москва, сентябрь 1983 г.
Роберт Инглунд на съемках фильма «Кошмар на улице Вязов», 1984 г.
Фаррух Булсара (Фредди Меркьюри), 1950 г.
Соседи-дачники Юрий Никулин и Михаил Жаров в поселке Загорянка, 1972 г.
Сальвадор Дали и Уолт Дисней, 1957 г.
Молодая принцесса Диана и ее морская свинка.
Лев Толстой и Илья Репин в Ясной Поляне, 1908 г.
Молодой Иосиф Бродский.
Фрэнк Синатра ест блинчики.
«Чаплин» (Майкл Джексон).
Молодой Криштиану Роналду с мамой.
Принц Чарльз танцует гопак, 1980-е гг.
Альберт Эйнштейн в Гранд Каньоне, 1922 г.
Любовь Полищук играет на гитаре.
Василий Кандинский и его кот Васька.
Клинт Иствуд у телефона, 1956 г.
Писатель Корней Чуковский на своей даче в Переделкине с читателями, 1951
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