Многолетники, которые можно сажать вместо деревьев

Высокорослые растения прекрасно смотрятся на заднем плане, выступая в качестве фона для более низких собратьев. Хороши они и в одиночных посадках, например, в качестве яркого пятна на газоне. Куда бы вы их ни определили, они станут оригинальным украшением вашего сада.



Мы подобрали для вас десять разных по условиям произрастания, но простых в уходе многолетних растений, которые можно посадить и в тенистых участках сада, и на солнечном месте.

1. Роджерсия перистая

2. Василистник

3. Вербейник клетровидный

4. Лабазник (таволга)

5. Бузульник

6. Штокроза (мальва)

7. Волжанка обыкновенная

8. Аконит

9. Маклея сердцевидная

10. Подсолнечник иволистный

Роджерсия привлекает садоводов и своей неприхотливостью в уходе, большими размерами (стебли могут достигать 1,5 м в высоту), и красивыми крупными листьями, которые бывают разных цветов – от бронзового до красновато-коричневого.Главное при уходе за роджерсией – выбрать подходящее место. Солнечный участок вряд ли придется ей по душе: многолетник любит тень, и ему для нормального роста достаточно всего нескольких часов рассеянного солнечного света в течение всего дня. Роджерсии также нужна влага, однако сажать растение в низине не рекомендуем, потому что из-за застоя жидкости и постоянного переувлажнения может начаться развитие гнили.Цветет многолетник летом в течение 1-1,5 месяцев. Окраска соцветий у разных видов роджерсии отличается: небольшие ароматные цветочки могут быть и белыми, и розовыми, и желтыми, и красными. После окончания цветения начинает усиленно расти листва.Роджерсия способна перенести температуру до –25°С, однако лучше перестраховаться и осенью замульчировать почву вокруг растения. В этом случае весной вы снова увидите свой многолетник здоровым.Василистник встречается и в дикой природе, и на дачных участках. Растение, которое произрастает в дикой природе, издавна применялось в качестве лекарственного средства.Декоративные виды отличаются по высоте: одни не вырастают выше 20-25 см, а другие достигают 1,5-1,7 м. К высокорослым относятся василистник водосборолистный, василистник желтый и василистник рохенбрунский.При посадке василистника найдите ему тенистое место с влажной плодородной почвой. Желательно, чтобы оно было защищено от ветров и сквозняков, потому что сильный ветер и дождь способны пригнуть растения к земле.Вербейник клетровидный также называют ландышевым за похожую корневую систему: у обоих растений она поверхностная, быстро разрастается. По этой причине нужно внимательно следить за распространением вербейника, чтобы он не вытеснил с участка другие, не такие агрессивные растения.В остальном этот кустистый многолетник вряд ли доставит вам хлопоты. Посадите его во влажную плодородную почву и любуйтесь на протяжении всего вегетационного периода: весной и осенью – зеленой и ярко-желтой кроной, а летом – многочисленными белыми соцветиями с поникающей макушкой. Пышный куст вербейника вырастает в высоту приблизительно 1,3 м; примерно такого же размера он достигает и в диаметре.Многим садоводам лабазник известен под названием «таволга». Это растение используется в садоводстве с XVIII века. И это неудивительно, ведь растение неприхотливо в уходе, долго и красиво цветет, используется в народной медицине.Лабазник будет прекрасно расти только в том случае, если вы посадите его в сыром месте: на берегу водоема или в низине. В противном случае вам придется часто поливать растение, иначе у него повянут листья и опадут бутоны. В остальном уход простой: прополка и рыхление. После цветения, осенью, лабазник нужно обрезать, оставив 5-10 см. В укрытии многолетник не нуждается: он в состоянии пережить практически любую зиму.Высота лабазника зависит от вида. К высокорослым относятся лабазник красный Венуста (1,5-2,5 м), вязолистный (1-1,7 м), красный Магнифика (до 1,7 м) и один из самых высокорослых видов – лабазник камчатский (1,2-3 м).Еще одно высокорослое растение, которое сможет стать украшением вашего сада, – бузульник (другое его название – лигулярия). Большинство разновидностей бузульника – низко- или среднерослые растения. Однако есть один вид – бузульник Вича, который достигает в высоту 2 м. Его желтые пирамидальные соцветия будут радовать вас своей красотой в течение 1,5 месяцев, начиная с августа.Растение предпочитает влажные затененные участки, защищенные от сквозняков. Лучше всего бузульник будет чувствовать себя на берегу водоема. Если вы выберете для него удачное место, то растение сможет обходиться без пересадки 15-20 лет. К плодородию почвы бузульник не требователен, болезни и вредители обходят его стороной, большинство морозов этому многолетнику нипочем – одним словом, прекрасный выбор для начинающего дачника или садовода, который не может уделить своим питомцам много времени.Штокроза известна каждому с детства, когда этот цветок возвышался над другими, пожалуй, в каждом палисаднике. Многие называют ее «мальвой», однако это разные растения. Одно из отличий в том, что штокроза почти всегда многолетник, а мальва – однолетник. Да и по высоте штокроза больше – она легко дорастает до 2 м.Цветение продолжительное – с начала лета и до поздней осени. В особом уходе растение не нуждается. Для цветника выберите солнечное (можно слегка затененное) место подальше от сквозняков. Сильный ветер может привести к поломке высоких стеблей, поэтому лучше всего располагать посадки возле стены или забора.Волжанку обыкновенную (другое название – арункус двудомный) используют для украшения садов уже почти 400 лет. Этот многолетник – прекрасный вариант для тех, кто ищет для своего участка теневыносливые растения. Волжанка не просто может расти в тени – она там чувствует себя даже лучше, чем на солнце. От солнечных лучей ее листья выгорают и меняют цвет с зеленого на желтоватый.Волжанка – растение высокое, может достигать 2 м. По этой причине ее часто используют в качестве фона для более низкорослых представителей флоры. Подходит она и для одиночных посадок. Без пересадок может находиться на одном месте около 10 лет. К почве особых требований не предъявляет. Уход за волжанкой не доставит вам особых хлопот: кроме стандартных прополки и рыхления, сразу после цветения обрезайте все соцветия, а накануне зимы – все стебли, оставив 3-5 см.Аконит, больше известный под названием борец, – растение ядовитое, причем ядовиты все его части. Однако, несмотря на опасность, его довольно часто используют в декоративном цветоводстве. Многие виды аконита вырастают в высоту более 1,5 м. Растение кустистое; цветы могут быть белого, желтого, синего и фиолетового цветов. Именно их красота заставляет садоводов забыть о риске и использовать это растение в саду. Цветение начинается во второй половине лета и длится до октября. Чтобы продлить его, своевременно удаляйте все увядшие соцветия.Многолетник хорошо растет и в полутени, и на тенистом участке, но плохо переносит переувлажнение. Чтобы не допустить гибели растения, перед посадкой позаботьтесь об отводе излишней влаги от его корней. Без пересадки аконит способен расти на одном месте много лет, поэтому время от времени подкармливайте его минеральными или органическими удобрениями.Еще одно гигантское (до 2,5 м в высоту) многолетнее растение – маклея (второе название – боккония). Оба названия цветок получил в честь известных биологов. В природе произрастает в тропических районах, однако окультуренные сорта способны развиваться и в средней полосе. Приспособленные к нашим условиям растения морозостойки (в укрытии не нуждаются) и неприхотливы. Главное – подобрать для них правильное место. Подкормки органическими удобрениями, влажная, но без переизбытка почва, солнечный и защищенный от ветров участок – вот те обязательные условия, при которых маклея покажет себя на вашем участке во всей красе. Однако помните, что этот многолетник довольно агрессивен. Если территорию его распространения не ограничивать, он может стать единственным хозяином вашего сада, вытеснив всех соседей.Подсолнечник иволистный не зря получил такое название: цветы у него – как у традиционного подсолнуха, а узкие листья напоминают иву. Из-за цветов, похожих на маленькие солнышки, растение называют еще и гелиантус – «солнечный цветок».Этот многолетник может достигать в высоту 2, а в подходящих условиях и 3 м. Цветет осенью, в октябре-ноябре. Участок для него выбирайте солнечный, потому что даже при частичном затенении цветения от гелиантуса вы не дождетесь. Нужен подсолнечнику иволистному и хороший дренаж: засуху он переносит легко, а вот переувлажнение может быть для него губительным. Если растение посажено на открытом всем ветрам участке, то позаботьтесь также и об опоре.В остальном же уход за гелиантусом особых сложностей не вызовет: прополка, рыхление, слой мульчи перед зимним периодом. Болезни и вредители обходят его стороной.Надеемся, какое-нибудь из описанных растений-великанов в этом году поселится и в вашем саду.