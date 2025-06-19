10 тракторов огромных размеров: зачем нужны такие гиганты

Современные трактора выполняют множество задач – от строительства и добычи ископаемых до сельскохозяйственных работ. И поэтому они могут быть самых разных размеров: миниатюрные для индивидуального использования на ферме, средние для разных целей и самые большие, размером с небольшой дом. Вот о последних и пойдет речь в статье.
Представляем десятку самых громадных тракторов, а также сферу их применения и виды работ, которые они выполняют.
1. Terra Variant-600
Длина Terra Variant-600 достигала 10 метров/ Фото: agrarheute.com
Первым в списке будет трактор Terra Variant-600 – чудо технической мысли и настоящий гигант среди себе подобных. С его колоссальными размерами – в длину махина достигает 10 метров, в ширину 3 метра и в высоту 4 метра, и его весом в 17 тонн, – это самый большой и мощный трактор Европы.
Предназначенный для сельхозработ, Terra Variant-600 может выполнять многие задачи – от перевозки урожая до раскидывания удобрений. При вспашке одна только его колея достигает метра в ширину. Мощь и выносливость обеспечивает двигатель – 490 л. с. или как вариант 612 л. с., а мост и рессорная подвеска придают устойчивость при работе на склонах. Махина может развивать скорость 40 км/час.
2. Caterpillar-D11
Caterpillar-D11 оснащен системой интеллектуального управления/ Фото: wikimedia.org
Этот огромный трак из США предназначен для землеройных работ и функций бульдозера. Его вес может достигать 113 тонн, а двигатель имеет мощность 850 л. с., так что гигант справится с любой поставленной задачей.
Но Caterpillar-D11 – не просто исполнитель, это машина, оснащенная системой интеллектуального управления.
3. Komatsu
Впервые Komatsu был представлен в Японии в 1981 году/ Фото: youtube.com
Этому японскому монстру на гусеницах ничего не стоит преспокойно трудиться в огромных карьерах, а при желании он мог бы точно так же работать на других планетах.
Титан землеройной техники обладает мощью в 150 л. с. – вроде немного, но он может за один раз переместить 96 кубометров породы. Его габариты впечатляют – 11 м в длину, 7 м в ширину и около 5 м в высоту, при этом вес великана достигает 152 тонн.
Трактор Komatsu занят на угледобывающих карьерах в США, в других странах он тоже находит свое применение. Впервые гусеничный трак Komatsu представили в Японии в 1981 году, а в 2009 году, несмотря на успешную карьеру, производство громадного бульдозера было прекращено, и теперь Komatsu можно встретить на рынке перепродаж.
4. Melroe-М880
Колесный трактор Melroe-М880 оснащен двумя моторами/ Фото: earthmoversmagazine.co.uk
Почему компания из Денвера решила создать огромный трактор именно на колесной базе, ясно: хотя гусеничный ход – это традиционное решение для больших тракторов, но специалисты сосредоточились именно на колесном варианте, считая его более экономичным и тихим. Так, стремясь сделать что-то новое, компания выпустила самый большой бульдозер на колесах в мире.
Вес гигантского Melroe-М880 достигает 102 тонн. Чтобы этот колосс двигался и работал, были установлены два двигателя, которые в целом давали 425 л. с. Но это не все. Трактор Melroe-М880 имел отдельный танковый привод для поворота в каждую сторону.
К 1986 году было выпущено около 10 машин, однако больше траки не производились из-за высокой стоимости. Они выполняли задачи в дорожном строительстве и на электростанциях.
5. Cameco-805BTT
Cameco-805BTT снабжен 16-цилиндровым турбомотором/ Фото: youtube.com
Трактор Cameco-805BTT – легенда тяжелой техники, воплощение инженерной мысли и креативности. Вес громадины составляет 30 тонн, эту мощь движет 16-цилиндровый турбодвигатель в 600 л. с.
Что касается дизайна, то Cameco-805BTT неспроста похож на К-700 из России – так создатели выразили уважение к истории тяжелой техники. Трудился трактор на многих участках производства – от транспортных работ до расчистки земли.
6. Steiger-600
Steiger-600 может передвигаться по любому бездорожью/ Фото: lectura-specs.com.ua
Другой колесный трактор Steiger-600 создавался как многофункциональный тяжелый транспорт для сельхозработ. В движение его приводит 6-цилиндровый двигатель огромной мощности в 500 л. с., благодаря которому гигант может за один раз поднять 10 тонн груза.
При этом у Steiger-600 простая и надежная конструкция. В нем нет ничего лишнего, а четыре пары его сдвоенных колес придают трактору внушительности. Но не только – тяжелая махина способна уверенно передвигаться по любым грунтам и бездорожью.
7. John Deere-9RT
Скорость трактора John Deere-9RT достигает 40 км в час/ Фото: deere.com
Разработанный для потребностей сельского хозяйства, трактор John Deere-9RT может выполнять самые сложные задачи. Эта крупная техника имеет две широкие гусеницы, которые обеспечивают трактору тягу, и он может ходить по любому грунту, включая очень сухой или рыхлый.
Есть вариант и с четырьмя гусеницами – он идеально подходит для влажных участков или сильных неровностей.
Под капотом уникального трактора установлен 13-литровый двигатель, обеспечивающий мощность 628 л. с., а трансмиссия имеет множество передач – 18 передних и 6 задних.
Скорость, которую развивает громадина, достигает 40 км/час. Выдающиеся достижения John Deere-9RT касаются и экономии топлива, намного повышающей эффективность работы. При расходе всего 8 литров топлива техника позволяет засеивать сеялкой 120 га, обрабатывать культиватором 180 га.
8. Кировец К-9000
Кировец К-9000 снабжен 10-тонной грузовой системой/ Фото: kirovets-ptz.com
Российский трактор отличается маневренностью и универсальной 10-тонной грузовой системой на гидравлике сзади. Конструкция включает сочлененную шарнирно раму и колесную формулу 4х4. Все это делает Кировец К-9000 чрезвычайно эффективным и выносливым.
Разработанный специально для сельхозработ, трактор не забывает о комфорте оператора – в двухместной кабине есть кондиционер и видеокамеры.
Трак имеет 12-литровый 8-цилиндровый двигатель в 380 л. с., он может развить скорость до 36 км/час и за один раз поднять 10 тонн грузов. Благодаря тому, что топливный бак Кировца вмещает 1000 л, трак может без заправки работать очень долгое время. К-9000 экономически выгоден для сельхозработ и прочих целей.
9. Challenger MT975
Challenger MT975 является крупнейшим серийным трактором/ Фото: tirereview.com
Настоящий гигант среди сельскохозяйственных траков, крупнейший серийный трактор – это Challenger MT975. Его 16,8-литровый дизельный турбодвигатель выдает 600 л. с. и позволяет ехать с максимальной скоростью 40 км/час.
Вес громадины составляет 27 тонн, причем сам он может буксировать 15 тонн. Бак вмещает в себя 1500 литров, так что работать трак может бесконечно долго. Полный привод обеспечивает полноценную деятельность в любых сложных условиях.
10. Big Bud 747
Диаметр колес Big Bud 747 достигают 2,5 метра/ Фото: hotcarsimages.com
И, наконец, самый огромный трактор из всех когда-либо созданных – Big Bud 747. Его называют техническим чудом и воплощением инженерной мечты. Когда трак был создан в 1977 году, он стоил 300 тыс. долларов – в 15 раз больше, чем самый роскошный автомобиль в то время.
Невероятный гигант создан всего в одном экземпляре. Его колеса были 2,5 метра диаметром, а сам он 8-метровой длины и более 4 метров в высоту.
Такую махину весом 70 тонн мог сдвинуть с места двигатель мощностью 1100 л. с. Более того, Big Bud 747 был в состоянии тянуть за собой плуг 25 метров шириной. Обработка земли представляла собой захватывающее зрелище – глубина вспашки достигала 1,5 метров.
Вот только экономностью монстр не отличался – он сжигал 65 литров топлива в одну минуту, расходуя за десятиминутный проход весь бак полностью. Поэтому сейчас Big Bud 747 выставлен в музее как инженерный шедевр.
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