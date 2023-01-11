Что делать если скачет стиральная машина

Во время отжима машинка «живёт своей жизнью» и ходит по всей квартире? Вполне вероятно, что причина заключается в засохших и заржавевших амортизаторах в нижней части барабана.

С ремонтом справится даже новичок, а вся работа не займёт у вас более часа!







Прежде чем начать ремонт, следует слить всю воду. Внизу открутите отсек и слейте. Затем переверните машинку вверх ногами. Вы увидите два амортизатора. Их нужно открутить.







Вот так выглядят амортизаторы чуть ближе:







Выньте шток из колбы. Если сделать это сложно, то это вероятная причина, по которой машинка «скачет» во время отжима. Шток должен быть «пружинистым», двигаться.







Поэтому тщательно смажьте шток и верните обратно в колбу. Остатки смазки удалите тряпкой.







Если присутствует коррозия, то её нужно удалить пребразователем, а уже потом смазывать.







Прикрутите амортизаторы обратно, верните машинку в обычное положение. Запустите стирку и проверьте: теперь во время отжима даже стакан с водой не сдвинется с места!







Подробнее о ремонте стиральной машины смотрите в видео ниже:



