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Что делать если скачет стиральная машина

Во время отжима машинка «живёт своей жизнью» и ходит по всей квартире? Вполне вероятно, что причина заключается в засохших и заржавевших амортизаторах в нижней части барабана.
С ремонтом справится даже новичок, а вся работа не займёт у вас более часа!

Что делать если скачет стиральная машина

Прежде чем начать ремонт, следует слить всю воду. Внизу открутите отсек и слейте. Затем переверните машинку вверх ногами. Вы увидите два амортизатора. Их нужно открутить.

Что делать если скачет стиральная машина

Вот так выглядят амортизаторы чуть ближе:

Что делать если скачет стиральная машина

Выньте шток из колбы. Если сделать это сложно, то это вероятная причина, по которой машинка «скачет» во время отжима. Шток должен быть «пружинистым», двигаться.

Что делать если скачет стиральная машина

Поэтому тщательно смажьте шток и верните обратно в колбу. Остатки смазки удалите тряпкой.

Что делать если скачет стиральная машина

Если присутствует коррозия, то её нужно удалить пребразователем, а уже потом смазывать.

Что делать если скачет стиральная машина

Прикрутите амортизаторы обратно, верните машинку в обычное положение. Запустите стирку и проверьте: теперь во время отжима даже стакан с водой не сдвинется с места!

Что делать если скачет стиральная машина

Подробнее о ремонте стиральной машины смотрите в видео ниже:


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Стиральная машинасоветы

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