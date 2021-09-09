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Как почистить решетку вытяжки без мучений и стертых пальцев


Как почистить решетку вытяжки без мучений и стертых пальцев

Вытяжка уже давно стала привычным атрибутом любой отечественной кухни. Она помогает в создании комфортной среды, очищая воздух от пыли, жира, продуктов горения, испарений и много другого. Как следствие, рано или поздно наступает тот момент, когда вытяжку нужно почистить, а именно ее решетку. Уход за данным устройством должен быть основательным и тщательным.

Понадобится


Все перечисленное есть на каждой кухне.

Все перечисленное есть на каждой кухне.

 

Прежде всего, понадобится кастрюля, высота которой будет равна хотя бы половине длины вытяжки. Понадобится уже не нужная зубная щетка, а также защитные перчатки, чтобы не травмировать руки. Чиститься вытяжка будет при помощи уксуса 9-процентного, а также обычной пищевой соды.

Рабочий момент


Кипятим воду.

Кипятим воду.

 

Для начала снимаем с нашей вытяжки злосчастные решетки в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. Выбранную кастрюлю почти полностью заполняем водой. Ставим на огонь и ждем, пока вода закипит. Добавляем небольшое количество уксуса, примерно 150-200 мл (в зависимости от объема выбранной посуды).
Добавляем уксус и соду.

Добавляем уксус и соду.

 

Теперь берем столовую ложку соды и засыпаем ее в кастрюлю. Только высыпаем не всю соду сразу, а по чуть-чуть, так как она будет достаточно активно реагировать с нашим «варевом».
Когда все будет готово, можно опускать в кастрюлю покрытые жиром и налетом решетки вытяжки. Вода при этом должна кипеть. В таком положении держим решетки 15-30 минут.
Опускаем и кипятим решетку.

Опускаем и кипятим решетку.

 

После всей проделанной работы жировые накопления частично отслояться. Теперь нужно будет переместить решетки из кастрюли в мойку и там обдать сильной струей воды. Вооружившись зубной щеткой начинаем удалять остатки загрязнения.
Работаем щеткой.

Работаем щеткой.

 

Весь описанный цикл обработки нужно проделать с каждой решеткой два раза, с каждой из сторон. Когда и это будет сделано, решетки следует прополоскать сначала струей теплой, а потом струей холодной воды, протереть и поставить сохнуть.

Видео


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Как почистить решетку вытяжки без мучений и стертых пальцев

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Как почистить решетку вытяжки без мучений и стертых пальцевПодписаться на мой Instagram
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