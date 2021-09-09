Как почистить решетку вытяжки без мучений и стертых пальцев

Вытяжка уже давно стала привычным атрибутом любой отечественной кухни. Она помогает в создании комфортной среды, очищая воздух от пыли, жира, продуктов горения, испарений и много другого. Как следствие, рано или поздно наступает тот момент, когда вытяжку нужно почистить, а именно ее решетку. Уход за данным устройством должен быть основательным и тщательным.
Понадобится
Все перечисленное есть на каждой кухне.
Прежде всего, понадобится кастрюля, высота которой будет равна хотя бы половине длины вытяжки. Понадобится уже не нужная зубная щетка, а также защитные перчатки, чтобы не травмировать руки. Чиститься вытяжка будет при помощи уксуса 9-процентного, а также обычной пищевой соды.
Рабочий момент
Кипятим воду.
Для начала снимаем с нашей вытяжки злосчастные решетки в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. Выбранную кастрюлю почти полностью заполняем водой. Ставим на огонь и ждем, пока вода закипит. Добавляем небольшое количество уксуса, примерно 150-200 мл (в зависимости от объема выбранной посуды).
Добавляем уксус и соду.
Теперь берем столовую ложку соды и засыпаем ее в кастрюлю. Только высыпаем не всю соду сразу, а по чуть-чуть, так как она будет достаточно активно реагировать с нашим «варевом». Когда все будет готово, можно опускать в кастрюлю покрытые жиром и налетом решетки вытяжки. Вода при этом должна кипеть. В таком положении держим решетки 15-30 минут.
Опускаем и кипятим решетку.
После всей проделанной работы жировые накопления частично отслояться. Теперь нужно будет переместить решетки из кастрюли в мойку и там обдать сильной струей воды. Вооружившись зубной щеткой начинаем удалять остатки загрязнения.
Работаем щеткой.
Весь описанный цикл обработки нужно проделать с каждой решеткой два раза, с каждой из сторон. Когда и это будет сделано, решетки следует прополоскать сначала струей теплой, а потом струей холодной воды, протереть и поставить сохнуть.
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