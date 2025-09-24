7 ошибочных моделей поведения при повышенном артериальном давлении

При всей информированности нынешнего поколения обо всём на свете за счёт гаджетизации, существует достаточное количество неверных моделей поведения при повышенном артериальном давлении. Люди склонны начать соблюдать ряд ограничений, якобы направленных на щадящий режим, и в этом основной корень ошибок, усугубляющих самочувствие.
1. Греться
При повышенном АД не следует греться любыми способами, достаточно быть одетым согласно температуре. / Фото: spb.satom.ru
Существует мнение, что давление можно снизить народным методом расширения сосудов за счет интенсивного согревания организма: плед, ванна. Тут в ход иногда идёт, к сожалению, даже такая тяжёлая артиллерия (родом, конечно же, из СССР), как рюмочка коньяка. Делать этого категорически нельзя. Если пропустить рюмку, то сосуды действительно несколько расширятся на время, однако научно установлено, что кровяные тельца при употреблении алкоголя более интенсивно склеиваются между собой и за счет этого повышается риск тромбоза и повышения давления ещё на ряд пунктов.
Что касается горячей ванны, то даже при незначительном подъеме давления сердце при таком разогреве будет работать в слишком напряженном режиме, давая сосудам нагрузку за счёт быстрой перекачки крови, а это полностью нивелирует эффект расширения сосудов за счет высоких температур, кроме того, весьма опасно для здоровья.
Напротив, при скачке давления рекомендуется подставить руки под холодную струю воды, затем смочить холодной водой локти и мочки ушей. Не следует укутываться в плед или греть руки горячей водой при ощущении парестезии конечностей (высокое давление может приводить к тому, что руки словно не совсем слушаются или частично пропадает чувствительность пальцев). Отдайте предпочтение двигательной активности (о ней речь в материале пойдёт ещё не раз).
2. Лежать на спине или животе
Распространённая ошибка при повышенном АД. / Фото: tion.ru
Многие гипертоники уверены, что обязательным условием при повышенном давлении является покой, а это значит, что нужно лежать, а не сидеть или ходить. Это мнение не просто ошибочное, но и в некотором смысле смертоносное. Среди медиков даже ходит такое выражение, как «належать гипертонический криз». Если давление повысилось, то идеальным решением будет неспешная прогулка (даже по квартире с проветриванием!
Нужно походить по квартире, придумать неспешные занятия: перебрать одежду в шкафу, вымыть посуду - что-то очень спокойное и доступное в положении стоя. Если давление повысилось значительно, нужно сидеть или принять положение полулёжа, положив под голову и плечи много подушек одну на другую.
3. Пить максимальные дозы препарата, сбивающего АД
Не спешите быстро сбивать давление большой дозой препарата.
Многие гипертоники полагают, что сбить давление быстро – единственно важная цель. Это роковое заблуждение. Медики в голос говорят, что давление должно снижаться постепенно во избежание всевозможных форм недомоганий. Поэтому если вы выпили половинку вашей привычной таблетки от давления, а через полчаса оно снизилось, согласно тонометру, лишь незначительно, не спешите пить вторую половинку или вторую таблетку вслед за первой. Дайте сделать своё дело первой дозе препарата. Стремительное снижение давления, утверждают врачи, крайне опасно для сосудов головного мозга. На фото выше можно отчётливо увидеть, что снижающие АД таблетки, как правило, имеют линии слома на 4 четвертинки. Именно по описанной в данном пункте материала причине.
4. Категорический отказ от кофе
Есть ли смысл? / Фото: zavistnik.com
Слоган многих гипертоников: «Мне кофе нельзя!!!» Есть и такие оригиналы, которые при гипертонии заменяют кофе чаем, что является самым настоящим парадоксом, ведь кофеина в чае столько же, сколько и в кофе. Несколько раз ваша покорная слуга проводила эксперимент: замеряла давление до чашки американо и после неё, через полчаса. Как правило, давление оказывалось ниже на 5-10 пунктов. Каков механизм? Кофе обладает мочегонным эффектом, а следовательно, может мягко снизить АД.
5. Просмотр телевизора/использование смартфона/работа за компьютером
Две роковых ошибки в одном флаконе. / Фото: tnaneve.spb.ru
При повышенном давлении нельзя читать, писать, смотреть телевизор, сидеть за компьютером, браузиться или играть на смартфоне или планшете. Нагрузка на зрительный нерв всегда препятствует снижению давления. Поэтому лучшим решением будет неспешная прогулка на свежем воздухе или минимальная двигательная активность по дому.
6. Игнорирование мочеиспускания
Хозяин, почему здесь только я? (немного милоты вам в ленту) / Фото: dumpaday.com
Если давление повысилось достаточно сильно и единственное, что вам сейчас доступно, это находиться в покое в состоянии полулежа, то обязательно нужно регулярно ходить в туалет, даже если нет ощущения острой наполненности мочевого пузыря. Дело в том, что снижающие давление препараты всегда оказывают мочегонное воздействие, поэтому опорожнять мочевой пузырь обязательно нужно, игнорируя стародавние верования о том, что при скачке давления «даже в туалет вставать опасно». Врачи, прописавшие препарат при резком скачке давления, обязательно предупредят, что нужно будет несколько раз сходить в туалет, после чего давление мягко снизится под действием препарата.
7. Оставаться дома
Никакого домашнего заключения при повышенном АД! / Фото: yandex.ru
Свежий воздух мягко понижает давление. Пребывание в помещении состояние не улучшит, кроме того, может вызвать сопутствующую проблему - вариант панического расстройства, когда человек предпочитает остаться дома, «чтобы не стало плохо». К слову, повышенное давление и паническая атака могут вызывать схожие симптомы, а также первое может провоцировать второе и наоборот! Если повышенное давление - ваша новая реальность, не приучайте себя оставаться дома. Ни к чему хорошему это не приведет.
