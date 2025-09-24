7 ошибочных моделей поведения при повышенном артериальном давлении

1. Греться

При повышенном АД не следует греться любыми способами, достаточно быть одетым согласно температуре. / Фото: spb.satom.ru

2. Лежать на спине или животе

Распространённая ошибка при повышенном АД. / Фото: tion.ru

3. Пить максимальные дозы препарата, сбивающего АД

Не спешите быстро сбивать давление большой дозой препарата.

4. Категорический отказ от кофе

Есть ли смысл? / Фото: zavistnik.com

5. Просмотр телевизора/использование смартфона/работа за компьютером

Две роковых ошибки в одном флаконе. / Фото: tnaneve.spb.ru

6. Игнорирование мочеиспускания

Хозяин, почему здесь только я? (немного милоты вам в ленту) / Фото: dumpaday.com

7. Оставаться дома

Никакого домашнего заключения при повышенном АД! / Фото: yandex.ru