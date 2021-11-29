Куклы с душой от искусницы из Екатеринбурга

Всем привычные эпитеты «восхитительно», «великолепно», «бесподобно», кажется, не смогут выразить в достаточной мере те чувства, которые испытывает зритель, глядя на творения, завораживающие ювелирной работой, безграничной фантазией и потрясающей душевностью мастера.

Кукольница из Екатеринбурга Лариса Исаева вот уже десять лет создает шарнирных кукол из обычной полимерной глины, с живым взглядом, невероятными по красоте лицами, одевая их изумительные дорогие наряды, от которых невозможно отвести восхищенный взгляд.

Куклы, созданные руками екатеринбургской искусницы — не просто талантливые работы, а настоящие произведения искусства. И это невзирая на то, что профессионального образования художника у нее нет. Да, что там художника… Кукольница за время творчества приобрела огромный опыт в разных областях ремесленничества. Ведь кукольник — это и художник, и скульптор, и сапожник, и портной, и дизайнер, а также парикмахер и визажист в одном лице.

О мастерице-кукольнице



Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



Родилась и живет Лариса Исаева в Екатеринбурге. По профессии она учитель музыки. Музыкальное направление было выбрано неспроста. Её отец был артистом оркестра Академического театра музыкальной комедии, и все детство девочки прошло за кулисами театра и в оркестровой яме. Одним словом, формировалась она, как будущий художник, в атмосфере классической музыки.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



Однако по профессии ей пришлось работать очень мало, так как Лариса быстро поняла, что настоящим педагогом может стать далеко не каждый. «Привить искреннюю любовь к музыке у современных детей, на мой взгляд, сейчас может только волшебник»,- думала Исаева. По этой причине она ушла из педагогики и долгое время работала совершенно в иной отрасли, где занималась компьютерной векторной графикой, рисовала схемы, оборудование и многое другое.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.

Первые шаги

Куклами мастерица начала заниматься совершенно случайно. В 2010 году в один из зимних вечеров, переключая каналы телевизора, Лариса остановилась телепрограмме «Декоративные страсти», и у неё тут же возникло непреодолимое желание тоже сделать что-нибудь своими руками для дома и для души. Причем, о куклах на тот момент она даже и не помышляла. Это был неосознанный порыв души.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



В поисках интересных идей она с головой окунулась в сети интернета, где впервые увидела кукол из серии «Тильда» норвежской художницы Тони Финангер. Именно с того момента и началось её увлечение текстильной куклой. Да, что скрывать, творения Тони Финангер в свое время стали для многих рукодельниц открытием, послужившим толчком к творчеству.



Исключением не стала и Лариса. И как результат её вдохновения — она сшила двух «смешнючих» куколок, которым радовалась как дитя. «Своим первым куклам я не удержалась и вышила рты, которых у Тильд по идее не должно было быть. Да и следующим двум, уже с проволочным каркасом, я вышила лица. Смешные, конечно, неказистые, но зато они самые первые, экспериментальные»,- вспоминает свои первые шаги в кукольном деле мастерица.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



После первого успеха потребность творить не пропала, наоборот, еще больше усилилась. Правда, теперь ей уже Тильды были не интересны. На этот раз она решила максимально приблизиться к реализму. Именно с того момента и начались нескончаемые эксперименты, которые продолжаются и по сей день.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



Первым делом Лариса нарисовала свои, более пропорциональные выкройки, руководствуясь пропорциями человеческого тела. Подвижность кукле должен был придавать внутренний проволочный каркас. Чтобы лица кукол были более реалистичными, она прибегала к вышивке и к росписи, при этом использовала утяжку для придания соответствующей формы. Однако убрать центральный шов, придающий лицу текстильной куклы рельеф, с носом и подбородком, долго не удавалось.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



В 2012 году она оставила работу и целиком переключилась на любимое дело. С того времени хобби стало основной её работой, которая занимала по 12-16 часов в сутки. Заказы посыпались отовсюду, расслабляться было некогда, а чтобы не стоять на месте и развиваться, параллельно необходимо было экспериментировать, осваивать новые технологии.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



На сегодняшний день куклы Исаевой практически идеальны от кончиков пальчиков, на которых виден даже маникюр и изящные колечки, до деталей роскошных причёсок.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



«Я давно мечтала сделать лицо, на котором не будет никаких швов, поэтому последние мои эксперименты связаны с запекаемым пластиком. Пластик дает возможность выполнить мельчайшую детализацию лиц, что мне очень нравится. Не так давно я начала делать комбинированных кукол в смешанной технике, то есть лица, ручки, грудь — леплю из пластика, а все остальное — как у текстильных кукол. Такие куклы более реалистичны и более подвижны, так как помимо проволочного каркаса у них есть еще и шарнирные соединения».





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



Стоит отметить, что цена великолепных кукол Ларисы Исаевой довольно высока: средняя стоимость колеблется от 500 евро до 1500. Оно и не удивительно: создание игрушки вручную – трудоемкий процесс, да и материалы для нарядов используются дорогостоящие. Костюмы часто украшены бисером или пайетками, камнями Сваровски и тончайшей вышивкой. И рассылает мастерица своих кукол не только по России, но и в Европу в Австралию, в Израиль и США.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой.



В заключение хотелось бы отметить, что родные Ларисы Исаевой поддерживает её во всех начинаниях. Семья ведь у нее творческая, у каждого есть свои увлечения. Сын сочиняет музыку в компьютерной программе, муж по профессии дизайнер, у него самое большое количество разных увлечений. К тому же он самый основной критик и помощник кукольницы. Именно он создает самые сложные элементы композиций, требующие мужской силы, к примеру, мастерит сани для новогодних композиций с лошадьми.





Коллекционные куклы ручной работы от Ларисы Исаевой