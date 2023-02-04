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Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Французский современный художник и режиссер Жульен де Касабьянка (Julien de Casabianca) переносит портреты неизвестных художников из музеев на стены улиц.

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Идея автору пришла когда он гулял по Лувру. Он заметил, что люди в основном смотрят на картины великих художников, а на картины неизвестных, которые висят где-то в углу мало обращают внимание. Чтобы их оценило больше народу, он решил перенести их на улицу. Сделав фото картин, он распечатывает бумажные принты,вырезает их, после чего расклеивает их в разных городах мира.

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

Картины перенесенные на улицу Julien de Casabianca

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