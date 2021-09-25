Великолепная Фрида Кало: Редкие фотографии культовой художницы, сделанные в 1920-е годы

Документальные фотографии культовой художницы XX века.
«Я не больна. Я разбита. Но я счастлива, что я жива, пока я могу рисовать», - писала самая знаменитая мексиканская художница, которая страдала от последствий перенесённого в детстве полиомиелита. В этом обзоре редкая коллекция фотографий молодой Фриды. Все фотографии сделаны в 1920-х годах.
1. Портретный снимок Фриды Кало
Известная мексиканская художница.
2. Фрида в белом платье
Фрида Кало в 1920-е годы.
3. Мастерский автопортретист
Мастер наивного искусства и фолк-арта.
4. Фрида стоит рядом с отцом, положив руку ему на плечо
Портрет семьи Кало, сделанный в феврале 1927 года.
5. Сёстры
Фрида и Кристина.
6. Портрет юной Фриды, 1923 год
Портретный снимок известного фотографа.
7. Икона стиля
Фрида Кало в классическом мужском костюме, 1926 год.
8. Мексиканские мотивы
Собственный стиль.
9. Тина Модотти и Фрида Кало
Итальянский фотограф и мексиканская художница.
10. Неразлучные сестры Кало
Фрида и Кристина Кало, 1926 год.
11. Кристина и Фрида в юности
Юная портретистка с сестрой Кристиной.
12. Ретро фотография культовой художницы
Фото молодой художницы.
13. Знаменитая портретистка
Самая известная мексиканская художница, 1920 год.
14. Девятнадцатилетняя художница, 1927 год
Гениальная художница Фрида Кало в молодости.
15. Семейный портрет
Фрида с сестрами Адрианой и Кристиной, а также кузенами Кармен и Карлос Вераса.
16. Свадебная фотография
Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год.
17. Фрида Кало с подстриженными волосами
Редкая фотография Фриды Кало после ссоры с мужем.
18. Фрида с семьей в 1926 году
Фотография из семейного архива.
19. Ранний снимок Фриды Кало, сделанный её отцом
Фотография, сделанная Гильермо Кало, 1926 год.
20. Портретный снимок с родственниками
Фрида в мужском костюме с сестрами, а также кузенами, 1926 год.
21. Самая неординарная художница ХХ века
Женщина, превратившая недостатки в индивидуальный стиль.
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