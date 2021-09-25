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Великолепная Фрида Кало: Редкие фотографии культовой художницы, сделанные в 1920-е годы


Документальные фотографии культовой художницы XX века.

Документальные фотографии культовой художницы XX века.

«Я не больна. Я разбита. Но я счастлива, что я жива, пока я могу рисовать», - писала самая знаменитая мексиканская художница, которая страдала от последствий перенесённого в детстве полиомиелита. В этом обзоре редкая коллекция фотографий молодой Фриды. Все фотографии сделаны в 1920-х годах.

1. Портретный снимок Фриды Кало


Известная мексиканская художница.

Известная мексиканская художница.

 

2. Фрида в белом платье


Фрида Кало в 1920-е годы.

Фрида Кало в 1920-е годы.

 

3. Мастерский автопортретист


Мастер наивного искусства и фолк-арта.

Мастер наивного искусства и фолк-арта.

 

4. Фрида стоит рядом с отцом, положив руку ему на плечо


Портрет семьи Кало, сделанный в феврале 1927 года.

Портрет семьи Кало, сделанный в феврале 1927 года.

 

5. Сёстры


Фрида и Кристина.

Фрида и Кристина.

 

6. Портрет юной Фриды, 1923 год


Портретный снимок известного фотографа.

Портретный снимок известного фотографа.

7. Икона стиля


Фрида Кало в классическом мужском костюме, 1926 год.

Фрида Кало в классическом мужском костюме, 1926 год.

 

8. Мексиканские мотивы


Собственный стиль.

Собственный стиль.

 

9. Тина Модотти и Фрида Кало


Итальянский фотограф и мексиканская художница.

Итальянский фотограф и мексиканская художница.

 

10. Неразлучные сестры Кало


Фрида и Кристина Кало, 1926 год.

Фрида и Кристина Кало, 1926 год.

 

11. Кристина и Фрида в юности


Юная портретистка с сестрой Кристиной.

Юная портретистка с сестрой Кристиной.

 

12. Ретро фотография культовой художницы


Фото молодой художницы.

Фото молодой художницы.

 

13. Знаменитая портретистка


Самая известная мексиканская художница, 1920 год.

Самая известная мексиканская художница, 1920 год.

 

14. Девятнадцатилетняя художница, 1927 год


Гениальная художница Фрида Кало в молодости.

Гениальная художница Фрида Кало в молодости.

 

15. Семейный портрет


Фрида с сестрами Адрианой и Кристиной, а также кузенами Кармен и Карлос Вераса.

Фрида с сестрами Адрианой и Кристиной, а также кузенами Кармен и Карлос Вераса.

 

16. Свадебная фотография


Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год.

Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год.

 

17. Фрида Кало с подстриженными волосами


Редкая фотография Фриды Кало после ссоры с мужем.

Редкая фотография Фриды Кало после ссоры с мужем.

 

18. Фрида с семьей в 1926 году


Фотография из семейного архива.

Фотография из семейного архива.

 

19. Ранний снимок Фриды Кало, сделанный её отцом


Фотография, сделанная Гильермо Кало, 1926 год.

Фотография, сделанная Гильермо Кало, 1926 год.

 

20. Портретный снимок с родственниками


Фрида в мужском костюме с сестрами, а также кузенами, 1926 год.

Фрида в мужском костюме с сестрами, а также кузенами, 1926 год.

 

21. Самая неординарная художница ХХ века


Женщина, превратившая недостатки в индивидуальный стиль.

Женщина, превратившая недостатки в индивидуальный стиль.

 

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Великолепная Фрида Кало: Редкие фотографии культовой художницы, сделанные в 1920-е годы

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Великолепная Фрида Кало: Редкие фотографии культовой художницы, сделанные в 1920-е годыПодписаться на мой Instagram
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