Великолепная Фрида Кало: Редкие фотографии культовой художницы, сделанные в 1920-е годы

Документальные фотографии культовой художницы XX века.

1. Портретный снимок Фриды Кало

Известная мексиканская художница.

2. Фрида в белом платье

Фрида Кало в 1920-е годы.

3. Мастерский автопортретист

Мастер наивного искусства и фолк-арта.

4. Фрида стоит рядом с отцом, положив руку ему на плечо

Портрет семьи Кало, сделанный в феврале 1927 года.

5. Сёстры

Фрида и Кристина.

6. Портрет юной Фриды, 1923 год

Портретный снимок известного фотографа.

7. Икона стиля

Фрида Кало в классическом мужском костюме, 1926 год.

8. Мексиканские мотивы

Собственный стиль.

9. Тина Модотти и Фрида Кало

Итальянский фотограф и мексиканская художница.

10. Неразлучные сестры Кало

Фрида и Кристина Кало, 1926 год.

11. Кристина и Фрида в юности

Юная портретистка с сестрой Кристиной.

12. Ретро фотография культовой художницы

Фото молодой художницы.

13. Знаменитая портретистка

Самая известная мексиканская художница , 1920 год.

14. Девятнадцатилетняя художница, 1927 год

Гениальная художница Фрида Кало в молодости.

15. Семейный портрет

Фрида с сестрами Адрианой и Кристиной, а также кузенами Кармен и Карлос Вераса.

16. Свадебная фотография

Диего Ривера и Фрида Кало в день свадьбы, 1929 год.

17. Фрида Кало с подстриженными волосами

Редкая фотография Фриды Кало после ссоры с мужем.

18. Фрида с семьей в 1926 году

Фотография из семейного архива.

19. Ранний снимок Фриды Кало, сделанный её отцом

Фотография, сделанная Гильермо Кало, 1926 год.

20. Портретный снимок с родственниками

Фрида в мужском костюме с сестрами, а также кузенами, 1926 год.

21. Самая неординарная художница ХХ века

Женщина, превратившая недостатки в индивидуальный стиль .