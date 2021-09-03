Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Поскольку мы приближаемся к новому году, люди во всём мире всё чаще смотрят на часы, чтобы не пропустить важный момент. Время — это то, что, кажется, начинает идти быстрее в преддверии Нового года, однако эти десять циферблатов от часов никогда не меняют скорость… и никогда не меняют размер.



10. Часы «Колгейт» (Colgate Clock), штат Индиана, США

9. Часовая башня Аллен-Брэдли (Allen-Bradley), Милуоки, штат Висконсин, США

1. Часы на Королевской башне Абрадж аль-Бейт (Abraj Al Bait), Мекка, Саудовская Аравия