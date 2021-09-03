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Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Поскольку мы приближаемся к новому году, люди во всём мире всё чаще смотрят на часы, чтобы не пропустить важный момент. Время — это то, что, кажется, начинает идти быстрее в преддверии Нового года, однако эти десять циферблатов от часов никогда не меняют скорость… и никогда не меняют размер.

10. Часы «Колгейт» (Colgate Clock), штат Индиана, США


Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

На эти часы вы будете приходить и смотреть вновь и вновь, потому что их 12-метровый циферблат был перенесён сюда с нашего 6-го места и заменён ещё большим циферблатом!

9. Часовая башня Аллен-Брэдли (Allen-Bradley), Милуоки, штат Висконсин, США


Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Диаметр всех четырёх циферблатов этих невероятных часов равен 12,25 метра, а возвышаются они с высоты 83 метра. С этими часами не сравнятся по красоте ни одни часы на смартфоне!

8. Часы на фасаде небоскрёба «Грозный-сити», Грозный, Россия

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти
Эти двухсторонние часы, установленные на небоскрёбе на высоте 140 метров, достигают 13,6 метра в ширину. Эти часы, наверное, можно увидеть из любого часового пояса!

7. Цветочные часы, Тегеран, Иран

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти
Когда-то это были крупнейшие цветочные часы в мире (15 метров), но с тех пор они завяли и упали вниз, скатившись в разные места.

6. Часы «Колгейт», штат Нью-Джерси, США

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Пора чистить зубы!
О, и заодно, наверное, взглянуть на этот массивный циферблат диаметром 15,2 метра!

5. Часы пивоваренной компании Duquesne, Питтсбург, США

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти
В этот список крупнейших в мире циферблатов попали часы, расположенные на здании пивоваренной компании Duquesne Brewing Company, которые имеют форму восьмиугольника и 18 метров в диаметре.

4. Часы на центральной железнодорожной станции Central do Brasil, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти
Массивные 20-метровые часы имеют четыре циферблата (одинакового размера). Они были построены ещё в 1943 году, и на тот момент считались самыми высокими в мире.

3. Цветочные часы в Сурате (Surat), Индия

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти
Циферблат диаметром 24 метра действительно весьма впечатляет, но огромная часовая стрелка весом почти тонну просто невероятна!

2. Часы в торговом центре Джевахир (Cevahir), Стамбул, Турция

Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Это может выглядеть как обычная прозрачная крыша торгового центра, однако на самом деле это часы диаметром 36 метров.

1. Часы на Королевской башне Абрадж аль-Бейт (Abraj Al Bait), Мекка, Саудовская Аравия


Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Имея 43 метра в диаметре, этот огромный циферблат можно увидеть с расстояния нескольких километров — этому также помогает и то, что часы расположены на 601 этаже!

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