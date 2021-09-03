Крупнейшие в мире циферблаты, и где их можно найти

Поскольку мы приближаемся к новому году, люди во всём мире всё чаще смотрят на часы, чтобы не пропустить важный момент. Время — это то, что, кажется, начинает идти быстрее в преддверии Нового года, однако эти десять циферблатов от часов никогда не меняют скорость… и никогда не меняют размер.
10. Часы «Колгейт» (Colgate Clock), штат Индиана, США
На эти часы вы будете приходить и смотреть вновь и вновь, потому что их 12-метровый циферблат был перенесён сюда с нашего 6-го места и заменён ещё большим циферблатом!
9. Часовая башня Аллен-Брэдли (Allen-Bradley), Милуоки, штат Висконсин, США
Диаметр всех четырёх циферблатов этих невероятных часов равен 12,25 метра, а возвышаются они с высоты 83 метра. С этими часами не сравнятся по красоте ни одни часы на смартфоне!
8. Часы на фасаде небоскрёба «Грозный-сити», Грозный, Россия
Эти двухсторонние часы, установленные на небоскрёбе на высоте 140 метров, достигают 13,6 метра в ширину. Эти часы, наверное, можно увидеть из любого часового пояса!
7. Цветочные часы, Тегеран, Иран
Когда-то это были крупнейшие цветочные часы в мире (15 метров), но с тех пор они завяли и упали вниз, скатившись в разные места.
6. Часы «Колгейт», штат Нью-Джерси, США
Пора чистить зубы! О, и заодно, наверное, взглянуть на этот массивный циферблат диаметром 15,2 метра!
5. Часы пивоваренной компании Duquesne, Питтсбург, США
В этот список крупнейших в мире циферблатов попали часы, расположенные на здании пивоваренной компании Duquesne Brewing Company, которые имеют форму восьмиугольника и 18 метров в диаметре.
4. Часы на центральной железнодорожной станции Central do Brasil, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Массивные 20-метровые часы имеют четыре циферблата (одинакового размера). Они были построены ещё в 1943 году, и на тот момент считались самыми высокими в мире.
3. Цветочные часы в Сурате (Surat), Индия
Циферблат диаметром 24 метра действительно весьма впечатляет, но огромная часовая стрелка весом почти тонну просто невероятна!
2. Часы в торговом центре Джевахир (Cevahir), Стамбул, Турция
Это может выглядеть как обычная прозрачная крыша торгового центра, однако на самом деле это часы диаметром 36 метров.
1. Часы на Королевской башне Абрадж аль-Бейт (Abraj Al Bait), Мекка, Саудовская Аравия
Имея 43 метра в диаметре, этот огромный циферблат можно увидеть с расстояния нескольких километров — этому также помогает и то, что часы расположены на 601 этаже!
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