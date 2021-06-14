Легендарная Кокань: Какой представляли себе страну чудес художники и литераторы разных эпох

Чудеса средних веков

Вымышленная карта Шлараффенланда. (Немецкая трактовка страны «Кокань»). Иоганн Баптист Гоманн. (1730).

Питер Брейгель Старший. Страна Кокань. «Страна винных рек, где за труд наказывают, а за безделье платят жалование. В ней всё наоборот — пироги сами растут на деревьях, и надо лишь лечь под дерево и открыть рот, чтобы пообедать».

Старофранцузское фаблио о стране чудес

«Кто там больше спит, тот больше и зарабатывает».

Robert Barnes. Cockaigne. «Все твое, куда ни глянь».

Лукас Кранах Старший. «Золотой век». (Около 1530 год).

Ф. Гойя. «Шест Кокань».

О стране чудес Карл Гинзбург

Одна река течет сладчайшим медом,

Вторая — жидким сахаром, а третья —

Амброзией, четвертая ж — нектаром.

Где пятая — там манна, а в шестой -

Чудесный хлеб, во рту он просто тает

И мертвого способен воскресить.

Один благочестивый человек

Сказал, что в хлебе познаем мы Бога.

В седьмой — благоуханная вода,

Восьмая — масло, белое как снег,

В девятой — дичь, отменная на вкус —

Такую и в раю подать не стыдно,

Десятая — молочная река.

На дне у рек сверкают самоцветы,

По берегам же лилии цветут,

С фиалками и розами обнявшись.

( перевод с итальянского)

«Сбор манны небесной».