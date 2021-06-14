Легендарная Кокань: Какой представляли себе страну чудес художники и литераторы разных эпох

Людей веками влекла мечта о райской жизни, так как она предполагала возможность жить, не задумываясь о хлебе насущном и материальных благах. Во многих народов эта фантазия имела свое вымышленное образное явление в виде страны чудес. Во Франции, к примеру, эта удивительная мнимая страна называлась Кокань. И люди, научившись свои мысли облачать в литературные слова, а художественные образы в живопись, начали запечатлевать свои фантазии, которые дошли до наших дней в виде картин и писательских трудов.
И что интересно, до сих пор никто не разгадал тайну появления в общественном сознании этой мифологической страны. Достоверным фактом является лишь то, что зародилась она и развивалась в воображении жителей средневековой Европы.
Именно в темные времена Средневековья мечты о райской жизни и невероятно сказочной стране, глубоко зацепили умы людей, способных образно мыслить. Их мыслеформы постепенно превратились в красивую легенду, которая стала находить свое яркое отражение в рукописях летописцев той эпохи.
Чудеса средних веков
Понятие «Кокань» изначально обозначающее - «везение» или же «съедобная страна» появилось во французском народном фольклоре, потом перекочевало в английский, итальянский и так - по всей Европе. Какому народу не хотелось верить в чудеса и знать, что рай на земле все-таки существует. Немецкий гравёр и картограф Иоганн Баптист Гоманн даже выдумал и создал карту этой страны.
Вымышленная карта Шлараффенланда. (Немецкая трактовка страны «Кокань»). Иоганн Баптист Гоманн. (1730).
Впервые упоминание о волшебном уголке земли появилось в литературе Франции и Англии в XII—XIII веке. Вот с тех пор этот мифический вымысел стал обрастать все новыми и новыми образами и фактами. И до наших дней легенда о стране под названием - Кокань дошла в виде рукописи, датируемой срединой XIII столетия, старофранцузской стихотворной новеллы - фаблио, а также множества живописных полотен. А еще Джованни Боккаччо в средине XIV века на страницах славноизвестного «Декамерона» упомянул чудо-страну.
Питер Брейгель Старший. Страна Кокань. «Страна винных рек, где за труд наказывают, а за безделье платят жалование. В ней всё наоборот — пироги сами растут на деревьях, и надо лишь лечь под дерево и открыть рот, чтобы пообедать».
И что любопытно, уже во времена Ренессанса это понятие начнет обретать более насмешливый характер, облаченный в гротескно-символический смысл. Эту трансформацию можно увидеть и в европейском литературном творчестве и в живописи, непосредственно на холсте Питера Брейгеля Старшего «Страна Кокань» или же «Сад наслаждений» — являющаяся метафорой обжорства и лености.
Так, воображаемая страна чудес, пришедшая в жизнь людей из глубины средних веков, продолжала долгое время жить в фольклоре многих европейских стран, пока постепенно не превратилась в забавную литературную сказку.
Старофранцузское фаблио о стране чудес
Кроме старинной рукописи и живописных полотен до наших дней дошло стихотворное фаблио неизвестного французского автора, состоящее из 200 восьмисложных стихов. Оно-то в свое время перевернуло с ног на голову всю мораль XIII столетия.
И для того, чтобы современному человеку можно было понять смысл всего вышесказанного, необходимо немного окунуться в суть, заложенную в легенду. А для этого хотелось бы прибегнуть к самым ярким описаниям жизни людей в мифологической стране, опираясь на новеллу французского рифмоплета.
«Кто там больше спит, тот больше и зарабатывает».
Сам автор фаблио предстает перед читателем в роли путешественника попавшего в чудный край, где его до глубины души потрясло увиденное: «... в стране чудес дома сооружены из тушек рыб - окуней, лососей и сельдей, стропила — из осетров, полы высланы колбасами, а крыши - окороками. Изгороди вокруг домов выложены из кусков жареного мяса и ветчины. Дичь сама крутится на вертелах, поджариваясь до румяной корочки. Вдоль всех дорог выставлены накрытые столы с белыми скатертями. Каждый прохожий может тут присесть и до отвала поесть, чего душа пожелает, и все это совсем задаром. И река в тех краях течет из вина, а в ней серебряные и золотые чаши и кубки, и наполняются они сами собою. И это все тоже даром».
Robert Barnes. Cockaigne. «Все твое, куда ни глянь».
И к деньгам там отношение особое: «... страна настолько богата, что в полях можно чуть ли не под каждым кустом найти кошели, набитые золотом. Разбросаны они за ненадобностью, ибо там ничего не продается и не покупается».
Описывает автор и особенности календарного исчисления: «В месяце там шесть недель; в году четыре Пасхи, четыре дня святого Иоанна, четыре праздника сбора винограда, и вообще каждый день — либо праздничный, либо воскресный; есть четыре Рождества, четыре Сретения, четыре праздника Карнавала, а вот Великий пост соблюдают лишь раз в двадцать лет».
Лукас Кранах Старший. «Золотой век». (Около 1530 год).
Впечатлило путешественника и равенство в сексуальных отношениях между мужчиной и женщиной во мнимой стране, где «...каждый без смущения берет себе того партнера, который соглашается с ним пойти. И любой удовлетворяет свои желания себе в удовольствие, как того захочет. Это в полной мере касается и дам, которые могут понравившемуся мужчине предложить близость, к обоюдной их радости».
И чего уж говорить об одежде:«...здесь можно выбрать облачения, какие душа пожелает: цветные, или серые, расшитые золотом, или горностаями; а еще башмаки на шнурках, сапоги или туфельки, прекрасно подогнанные по форме ноги, всякому желающему, по триста пар в день». Вот чудо - так уж чудо.
Но и это еще не все: «...ко всем своим благостям славна страна чудес и источником молодости, способным омолодить любого. Окунувшись в его воды можно выйти тридцатилетним».
Ф. Гойя. «Шест Кокань».
И заканчивает автор свой труд предостережением: найдя страну чудес, нельзя покидать ее, ибо может произойти то, что произошло с ним. «Я хотел, отыскав друзей моих, привести их в этот благословенный край, но забыл туда дорогу и не знаю, как ее найти».
Чудеса неимоверные, не правда ли? Ни дать, ни взять - воистину богата человеческая фантазия.
О стране чудес Карл Гинзбург
И в конце хотелось бы привести еще одно яркое стихотворное описание вымышленной чудесной страны Кокань известным итальянским историком ХХ века:
Вторая — жидким сахаром, а третья —
Амброзией, четвертая ж — нектаром.
Где пятая — там манна, а в шестой -
Чудесный хлеб, во рту он просто тает
И мертвого способен воскресить.
Один благочестивый человек
Сказал, что в хлебе познаем мы Бога.
В седьмой — благоуханная вода,
Восьмая — масло, белое как снег,
В девятой — дичь, отменная на вкус —
Такую и в раю подать не стыдно,
Десятая — молочная река.
На дне у рек сверкают самоцветы,
По берегам же лилии цветут,
С фиалками и розами обнявшись.
( перевод с итальянского)
«Сбор манны небесной».
Да, уж «мир, вывернутый наизнанку» - по-другому и не скажешь. Все это было бы очень даже смешно, если бы не одно «но». Если копнуть глубже, то мечты о сказочной стране являются прямым свидетельством самого большого страха человечества — страхе голода. И если пойти дальше, то люди веками стремились к свободе, искали панацею от старости, наслаждение - в любви. Вот и придумывали народы мифы и сказки, дабы скрасить свою жизнь и хотя бы в мечтах поесть вдоволь, да поносить красивые одежды, да и, чтобы любовь - равноправная.
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