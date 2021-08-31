Покупки, которые мы с радостью делаем, хотя следовало бы задуматься

В погоне за экономией мы нередко поддаемся маркетинговым уловкам производителей, которые всеми силами стараются завлечь покупателя. Например, капсулы для кофемашин или кухонный набор ножей призваны упростить жизнь и сэкономить время.

Однако в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Большинство подобных покупок зачастую не приносит никакой пользы и со временем вовсе лежит без дела.

Мы внимательно изучили, какие товары, по мнению пользователей сети, могут стать лишь пустой тратой денег. Возможно, кому-то из читателей эта статья поможет избежать лишних расходов, ведь, как известно, копейка рубль бережет.



1. Унитаз с уменьшенным расходом воды

2. Нарезанные продукты в индивидуальной упаковке

3. Кофе в капсулах

4. Брендовые бритвенные станки

5. Защитные стекла для смартфонов

6. Электрические соковыжималки

7. Наборы кухонных ножей

8. Домашняя хлебопечка

9. Станции и колонки с голосовым помощником

10. Дорогая бутилированная вода

11. Многочисленные специи и пряности

12. Стайлеры для волос

Благодаря грамотной работе маркетологов при покупке унитаза мы отдаем предпочтение тем моделям, в которых для смыва требуется меньшее количество воды. Но здесь не все так однозначно.Покупая унитаз с малым расходом, вы в итоге используете еще больше воды. Ведь по факту приходится нажимать на кнопку несколько раз, чтобы хоть что-то смыть. Лучшее решение, которое я видел, — это бачок с 2 кнопками: одна для «половинного», а другая для полного слива.В магазинах все чаще можно встретить продукты в индивидуальной упаковке.С одной стороны, это удобно, но с другой — чистой воды переплата.Работаю в продуктовом магазине и знаю, как хорошо все это продается. Порции кажутся маленькими и путают покупателя (нам кажется, что едим мы не так много). Делается это для того, чтобы выставить товар в лучшем свете.Принято считать, что растворимый кофе уступает по качеству натуральному. Однако для приготовления последнего необходимо потратить много времени. Поэтому были придуманы кофемашины с капсульной загрузкой. Но об экологичности, к сожалению, мало кто задумывается.Даже изобретатель глубоко сожалеет о том, что придумал эти капсулы, потому что они жутко вредны для окружающей среды. Самое раздражающее в этих капсулах — высокая цена. Если вы сравните, сколько стоит 100 г кофе в таких капсулах по сравнению с неупакованным кофе, то получится, что покупать их крайне неэкономично. Я не понимаю, почему люди тратят так много денег только потому, что это немного удобнее.В кассовой зоне любого супермаркета можно увидеть бритвенные станки известных брендов, которые, если верить рекламе, с каждым разом бреют все лучше и лучше. Вот только есть огромный минус — это цена.Наценка на них может составлять до 4 750 %. Это просто грабеж. Клянусь, единственная причина, по которой производители продолжают выпускать больше лезвий в одном картридже, — это не более гладкое бритье, а более высокая цена.После покупки нового смартфона первым делом владелец приобретает защитное стекло для экрана. Мало кто задумывается об этом, но установка защитного стекла увеличивает выступающую часть экрана на 1–2 мм. И получается, что корпус больше не сможет защитить дисплей от удара. Это приводит к растрескиванию защитного стекла после первого же падения. Такая защита может спасти лишь от мелких царапин. Но если учитывать, что многие современные смартфоны оборудованы стеклом Gorilla Glass, то и вовсе нет необходимости в дополнительных стеклах.Теперь я понимаю, что никогда не видел смартфон с поцарапанным экраном. Для того чтобы поцарапать стекло Gorilla Glass в смартфонах, понадобится песок или более твердые материалы. Если вы не носите в кармане алмазы или гранулы кубического нитрида бора, то вы не поцарапаете стекло. Стекло Gorilla Glass прочнее, чем любая из этих пластиковых защитных пленок для экрана.В надежде на то, что каждое утро будем выпивать по стаканчику свежевыжатого сока, мы покупаем электрическую соковыжималку. Да вот только постоянное место для нее, как правило, найти не получается, и утренняя традиция постепенно сходит на нет.Пользовалась, наверное, всего 3–5 раз. Чистить после использования трудозатратно. Она слишком громоздкая. Все равно предпочитаю есть фрукты и овощи целыми.Я пользовалась ею лишь раз. Чистка всех частей соковыжималки весьма утомительна. Поэтому я говорю своим детям, чтобы просто ели фрукты как есть, а не сок, ведь они полезны для здоровья.Большой набор ножей на кухне выглядит солидно, прямо как у профессиональных поваров. Да вот только на практике мы выбираем для себя всего несколько штук, которыми продолжаем пользоваться из года в год. К тому же большой и качественный набор стоит довольно прилично.Я не готовлю ничего особенного, и дешевые ножи в моем ящике прекрасно подходят для этих целей. Мы поженились 39 лет назад и в подарок получили набор из 9 столовых ножей. Только что посмотрела: есть 2 ножа, которыми я вообще никогда не пользовалась. Я работаю на кухне около 3 лет, и они мне требуются именно для работы. Дома есть 15 шеф-ножей. Но такое количество никому не нужно. И некоторые из них однотипные.Наверняка перед покупкой у многих возникает мысль: «Теперь будем готовить вкусный и полезный хлеб самостоятельно». К сожалению, большинство кухонь не могут похвастаться большими размерами, поэтому найти для хлебопечки место вряд ли получится. Да и энтузиазм со временем угаснет.Самая бесполезная вещь, которая когда-либо была на моей кухне. Да, я перепробовал много разных рецептов, но ни один из них не понравился. С самого начала в этом было что-то странное. Я потратил кучу времени и в итоге выбросил ее. Моя хлебопечка не была бесполезной, просто она не так эффективна, как приготовление хлеба вручную. Функция таймера иногда была удобна для приготовления хлеба ночью и пробуждения от этого прекрасного запаха, но конечный продукт был просто нормальным. Я думаю, что «перерос» печь, и теперь она просто собирает пыль. Она огромна, занимает много места и расходует много электроэнергии. Дешевле и проще купить дюжину свежих буханок в местной пекарне.Домашняя станция или колонка с голосовым помощником примечательна тем, что с ней можно поговорить на общие темы или же, например, попросить включить любимую песню. К сожалению, подобные устройства все же еще далеки от совершенства.Почему-то мне никогда не нравилась идея задавать глупые вопросы и обновлять информацию о погоде на этом устройстве. После первоначальной настройки у нас возникло 2 проблемы. Первая заключалась в том, что колонка не понимала слова и то, что мы имели в виду. Вторая — нам просто нечего было спросить. Поэтому мы убрали ее и забыли. Недавно вновь подключили, но столкнулись с той же ситуацией: даже спросить нечего. Устройство и телефон отвечают одновременно, что очень раздражает. Обычно я спрашиваю о прогнозе погоды и иногда устанавливаю таймер. Но это совершенно бессмысленно, потому что эти же задачи можно выполнить с помощью телефона.Нам часто показывают рекламу, в которой советуют ежедневно пить воду в небольших бутылочках, потому что она очень чистая и содержит чуть ли не все необходимые витамины и минералы. Вот только покупка такой воды каждый день ощутимо ударит по карману, особенно если приобретать продукцию премиальных брендов. Гораздо выгоднее и проще пить воду, пропущенную через домашний фильтр. К тому же не придется выбрасывать лишний пластик.Разница между недорогой и дорогой водой — это цена! Продажа воды в бутылках — это мечта маркетинга и рекламы. Заявления компаний, которые разливают воду по бутылкам, необоснованны. Они прибегают к различным хитростям, чтобы вы почувствовали жажду. Соглашусь, что для определенного процента людей вода в бутылках является абсолютной необходимостью из-за плохого качества водопровода в доме. Но послушайте: если вы живете в районе, которому меньше 20 лет, то такая покупка — пустая трата денег. Самое сумасшедшее — это обычная вода в бутылках, которую покупают почти все.Всякий раз, когда мы замечаем на полках местного супермаркета или в какой-нибудь поездке специи в яркой упаковке, мы стараемся поскорее приобрести их. Вот только срок годности у пряностей, как правило, ограничен, и они просто теряются в дальних уголках шкафа. Поэтому такие покупки — деньги на ветер. Можно использовать небольшие мельницы для специй: это более экономичный вариант, к тому же всегда есть возможность пополнять содержимое.Мой муж покупал новые специи и приправы всякий раз, когда приезжал в новое место. Я всегда рада готовить с этими специями. Но в большей степени ленюсь, поэтому срок годности у них заканчивается прежде, чем я их использую. Непонятные специи, которые вы однажды видите на кулинарном шоу и думаете, что будете использовать их во многих блюдах.Многофункциональный стайлер, который может выпрямлять волосы. Вот только мало кто задумывается, что при этом волосы подвергаются сильному нагреву, что делает их слабыми.У меня очень прямые волосы. Поэтому даже выпрямитель не сможет сделать их более прямыми, чем они есть. Когда я купила его, то убедила себя, что он будет полезен, когда захочу завить волосы, ведь потом смогу их снова выпрямить. Не судите слишком строго. Мне было 14. Вскоре я поняла, что это не совсем так. Мне нравились гладкие и шелковистые волосы без завитков, и я мечтала о них каждый день. Некоторое время пользовалась стайлером, но качество и количество моих волос было в плачевном состоянии, поэтому перестала это делать.