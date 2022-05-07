Знания, которые спасут вашу жизнь

Неприятности чаще всего случаются неожиданно. Отправляясь в сложный поход или в соседнюю булочную, вы можете оказаться в опасной ситуации, где ценой ошибки станет ваша жизнь. Рекомендуем вам подстелить соломки заранее и освоить несколько полезных для выживания навыков.









Находясь в толпе, обращайте внимание на запасные выходы

Если кто-то угрожает вам оружием, сохраняйте с ним зрительный контакт

Отправляясь в поход, всегда берите зеркальце и свисток

Помните правило трёх

Пластиковая бутылка с углём может послужить фильтром для воды

Спускаясь вниз по лестнице, не держите руки в карманах

Небольшие раны можно заклеить супер-клеем

Любыми способами старайтесь сберечь тепло и сухость

Выбирайте места в хвосте самолёта

Отправляясь в поездку, сообщите близким о вашем местонахождении

Обширную рану можно закрыть гигиеническими прокладками

Плывите параллельно берегу

Погасить огонь можно при помощи соды

В презервативе может храниться до 2 литров воды

Не ешьте снег

В экстренном случае просите о помощи персонально

Если вы заблудились в лесу, идите вдоль забора или ручья

Фонарик можно использовать для самообороны