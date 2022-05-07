Знания, которые спасут вашу жизнь

Неприятности чаще всего случаются неожиданно. Отправляясь в сложный поход или в соседнюю булочную, вы можете оказаться в опасной ситуации, где ценой ошибки станет ваша жизнь. Рекомендуем вам подстелить соломки заранее и освоить несколько полезных для выживания навыков.
Находясь в толпе, обращайте внимание на запасные выходы
В случае опасности люди инстинктивно бегут к тому выходу, через который они вошли, либо к ближайшему, создавая давку. Если вы знаете о других выходах из здания, то вероятно, сумеете выбраться быстрее.
Если кто-то угрожает вам оружием, сохраняйте с ним зрительный контакт
Ощущать себя на прицеле – большой стресс. Постарайтесь сохранить спокойствие и не терять зрительного контакта с агрессором. Возможно, он засомневается и не нажмёт на спусковой крючок.
Отправляясь в поход, всегда берите зеркальце и свисток
Лучший способ привлечь чьё-то внимание – это свет и звук. Отражённые солнечные лучи и свист помогут спасателям быстрее вас обнаружить, если что-то пойдёт не так.
Помните правило трёх
Есть одно общее правило, о котором не все знают, так что не грех и повторить. Итак, вы можете выжить три минуты без воздуха, три часа без укрытия, три дня без воды и три недели без пищи. Конечно, многое зависит от внешних условий (например, при хорошей погоде вы протянете без укрытия намного дольше трёх часов), но в общем случае это правило помогает правильно расставить приоритеты.
Пластиковая бутылка с углём может послужить фильтром для воды
Грязная вода станет чище, если пропустить её через примитивный фильтр, состоящий из пластиковой бутылки с углём. Чтобы вода стала безопасной для питья, после очистки её следует вскипятить.
Спускаясь вниз по лестнице, не держите руки в карманах
Каждый может поскользнуться во время спуска по лестнице. Если в этот момент вы не ухватитесь за перила, то падение может обернуться серьёзной травмой.
Небольшие раны можно заклеить супер-клеем
Если по какой-то причине у вас нет с собой пластыря, но есть супер-клей, то можно с его помощью заклеить небольшую ранку, чтобы в неё не попала грязь. Однако для больших ран это решение не подходит.
Любыми способами старайтесь сберечь тепло и сухость
Переохлаждение убивает исподволь. Многие не догадываются, что они переохлаждены, пока не становится слишком поздно. Чтобы предотвратить подобный исход, отправляйтесь на природу в правильно подобранной одежде и обуви с защитой от промокания. В непредвиденной ситуации приложите все усилия, чтобы сохранить сухость и тепло.
Выбирайте места в хвосте самолёта
На самом деле, самолёты – один из самых безопасных видов транспорта. Но если вы испытываете опасения, то выбирайте места в среднем ряду в конце салона. По статистике, смертность в этой зоне составляет около 28%, по сравнению с 44% для средней трети салона. В случае аварии ваши шансы выжить будут намного больше.
Отправляясь в поездку, сообщите близким о вашем местонахождении
Самое худшее, что можно сделать, отправившись в поход – это никому не сказать, куда вы едете. Если вы застрянете посреди дикой природы, то очень мала вероятность, что вас кто-то случайно найдёт. Знание вашего местонахождения весьма поможет спасателям.
Обширную рану можно закрыть гигиеническими прокладками
Целлюлозная вата была изобретена во время Второй мировой войны. Материал хорошо впитывал кровь, и поэтому из него изготавливали повязки. В мирное время из него начали делать гигиенические прокладки. Они чистые и хорошо впитывают. Если у вас под рукой есть прокладки, обложите ими рану и закрепите бинтом.
Плывите параллельно берегу
Если вы попали в полосу отбойного течения (достаточно узкий поток воды, направленный от берега в открытое море), не боритесь с ним в надежде выплыть, вы лишь вымотаетесь. Вместо этого плывите параллельно берегу, чтобы выбраться из отбойного течения.
Погасить огонь можно при помощи соды
Если огонь выходит из-под контроля, а у вас нет огнетушителя, используйте вместо него обычную соду. Кроме того, с её помощью можно очистить стойкие загрязнения и замаскировать ваш запах от хищников.
В презервативе может храниться до 2 литров воды
Презервативы изготовлены из эластичного и герметичного материала. Заверните его в носок или другую ткань и можете использовать для хранения воды.
Не ешьте снег
Если вы оказались в заснеженном лесу и хотите пить, не стоит есть снег. Он охладит ваше тело и создаст угрозу гипотермии. Постарайтесь найти способ растопить снег.
В экстренном случае просите о помощи персонально
Если вы оказались в критической ситуации посреди толпы, то срабатывает так называемый эффект свидетеля, когда каждый думает, что вам поможет кто-то другой. Укажите на кого-то из стоящих рядом и попросите его позвонить в службу спасения, тогда вероятность получить помощь заметно возрастёт.
Если вы заблудились в лесу, идите вдоль забора или ручья
Если вы действительно потерялись и не можете выйти на дорогу, то постарайтесь найти забор или ручей. Ручей служит источником воды и может вывести вас к поселению. Ну а забор – явный признак цивилизации.
Фонарик можно использовать для самообороны
Фонарик неоценим, если нужно найти дорогу в темноте. Кроме того, если посветить достаточно мощным фонариком в лицо нападающему, это ненадолго дезориентирует его и даст вам время сбежать.
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