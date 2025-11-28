Антитренды, которые испортят интерьер в 2026 году

Тренды в интерьере постоянно меняются, и то, что еще год назад было в моде, сегодня может оказаться признаком дурного вкуса. Если вы планируете в ближайшее время делать ремонт, заранее откажитесь от дизайнерских решений, которые утратили свою актуальность. Сегодня мы расскажем о них более подробно, чтобы уберечь вас от возможных ошибок.

Антитренд 1: Картины с рамами «под золото»

Антитренд 2: Белый цвет

Антитренд 3: Отделка под кирпич

Антитренд 4: Открытые стеллажи с декором

Антитренд 5: Холодный свет

Антитренд 6: Глянцевые поверхности





Вместо золотых используйте черные или деревянные рамыКогда речь заходит о декоре стен, первое, что приходит в голову – это, конечно же, картины. Некоторые выбирает реплики знаменитых полотен, некоторые – работы современных художников, некоторые – абстракции. Но при оформлении квартиры важно не только содержание картины – также стоит обратить внимание на ее обрамление.Роскошные золоченные рамы, которые раньше были в моде, постепенно уходят в прошлое. Да, в классических интерьерах еще можно встретить целые галереи, оформленные таким образом, но если вы хотите, чтобы интерьер шел в ногу со временем, откажитесь от подобных рам. Выбирайте нейтральные варианты, например, черные, белые или деревянные.Что касается содержания полотен, от отдавать предпочтение стоит красивым ботаническим мотивам и изящным абстрактным произведениям – они всегда в моде. Также картины можно заменить постерами – это более бюджетный вариант украшения стен.Откажитесь от холодного белого светаНесмотря на то, что белый цвет универсален, и его выбирают как базу практически во всех стилях интерьера, далеко не все оттенки уместны. Так, например, холодный тон сразу лишает квартиру тепла и уюта, делает ее похожей на тусклую и блеклую больницу.Поэтому очень важно тщательно подходить к выбору оттенка, чтобы готовые стены не разочаровали своим внешним видом.Добавить уюта получится с помощью теплых тонов: отлично будет смотреться слоновая кость, молочный, алебастровый. А если вы хотите, чтобы интерьер выгодно отличался на фоне других, замените белый цвет каким-нибудь пастельным, например, небесно-голубым, мятным, лавандовым и пр.Кстати, испортить квартиру могут не только белые стены, но и белая мебель. Да, она является более универсальной, выглядит намного легче, чем темная, визуально занимает меньше места, однако здесь очень важно не переборщить. Если абсолютно вся мебель в квартире будет белой, интерьер получится безликим, взгляду не за что будет зацепиться.Разбавьте картинку деревянными изделиями, добавьте какие-нибудь акцентные предметы, например, желтый диван или зеленый комод (можно перекрасить его своими руками). Не менее выигрышно смотрится мебель теплых тонов.Оставляйте оригинальную кирпичную кладкуНе так давно на нашем сайте выходила статья о том, как можно гармонично вписать в интерьер кирпичную стену, чтобы это выглядело уместно, а не странно. Как оказалось, вариантов множество, начиная от того, чтобы оставить ее в натуральном виде, просто покрыв лаком, и заканчивая тотальной покраской. Но речь шла именно о кирпичной кладке, а не ее имитации.Было время, когда фальшивый кирпич достаточно вальяжно чувствовал себя во многих стилях интерьера. Особенно популярной была декоративная кладка. С приходом сканди, материал стал еще более актуальным – его можно было встретить в каждой второй квартире. Но сейчас, когда дизайн интерьера взял курс на натуральность, любые имитации смотрятся неуместно.Если гладкие стены кажутся вам слишком скучными, обратите внимание на красивые обои, рельефные и деревянные панели, фактурную штукатурку – они смогут привнести недостающую изюминку в интерьер. Не менее интересными материалами являются набирающие популярность микроцемент и планкен.Вместо открытых стеллажей выбирайте шкафы со стеклянными дверцамиБесспорно, открытые полки являются самым воздушным и невесомым вариантом хранения, который, в отличие от массивных шкафов, не перегружает пространство. Вот только есть один нюанс: на них постоянно нужно поддерживать порядок. Если в шкаф можно запихнуть гору вещей, закрыть дверцы и сделать вид, что в квартире идеальный порядок, то с открытым хранением так не работает. Пара вещиц, которые стоят не на своем месте, и вот уже в комнате царят визуальный шум и ощущение беспорядка.Наверное, именно поэтому стеллажи с открытыми полками постепенно уходят из обихода, уступая место закрытым системам хранения со скрытыми ручками. Книги и личные вещи прячутся за гладкими фасадами, а на виду остается минимум предметов, которые выполняют роль декора и стильных акцентов.Книжные стенки, которые раньше были признаком интеллекта и начитанности, также встречаются крайне редко. Вместо них дизайнеры устанавливают встроенные шкафы с несколькими открытыми полками, на которых можно разместить самые любимые или красивые издания. Важно расставлять книги не хаотично, а с учетом композиции, чтобы они тоже стали предметом декора.Тренд на закрытое хранение отражает всеобщую усталость от большого количество информации. Дома хочется отдохнуть, расслабиться, разгрузить голову от бесконечного потока мыслей, а хаотичное открытое хранение мешает это сделать.Замените холодный свет теплымМодным и современным вариантом освещения долгое время считались LED-лампы холодного белого света. Многие отдавали им предпочтение также за счет энергоэффективности, однако со временем даже этот фактор стал не таким значительным, ведь холодный свет признали абсолютно неподходящим для квартир и домов. Дело в том, что он лишает интерьер уюта, делает его более тусклым, а также негативно влияет на биоритмы, не позволяя расслабиться.Еще один антитренд будущего года – одиночные потолочные светильники. Не стоит ограничиваться одной большой люстрой или точечными светильниками – плоский верхний свет делает интерьер невыразительным. Чтобы избежать такого результата, продумайте многоуровневое освещение, и обязательно в теплых оттенках.Пусть свет будет разной направленности и интенсивности, чтобы вы могли самостоятельно создавать нужные сценарии освещения. Обратите внимание на торшеры, бра, настольные лампы, led-ленты. Также можно подсветить зеркала, полки в шкафу, ниши и пр.Матовый кухонный гарнитур выглядит более естественноКазалось, что они навсегда с нами, ведь никто не будет спорить с тем, что глянец визуально увеличивает пространство, добавляет помещению света и простора. Однако это именно та ситуация, когда минусов больше, чем плюсов.Лакированная мебель, зеркальные поверхности, глянцевые фасады кухонь и прочие подобные элементы создают ненужные блики, которые провоцируют ощущение дискомфорта. Кроме того, на таких поверхностях видны разводы от воды, отпечатки пальцев, жирные пятна и прочие загрязнения, поэтому за ними нужно тщательно ухаживать.Более тактильными и уютными являются матовые и сатиновые поверхности. Они не только практичнее глянца, но также выглядят более естественно, что очень важно для ощущения домашнего уюта. Особенно это касается кухонных фасадов. Вместо глянцевых гарнитуров люди массово заказывают матовые, отдавая предпочтение теплым тонам. Если же вы фанат блестящих поверхностей, старайтесь добавлять в интерьер один-два элемента, чтобы это не выглядело слишком парадно.