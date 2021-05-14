Есть быстрый способ избавиться от зубной боли

Зубная боль не зря считается одной из самых неприятных и раздражающих. Человек просто теряет возможность нормально соображать, если у него болит зуб и нет никакой возможности решить проблему прямо сейчас. Хорошо, если поблизости есть аптека, а лучше — проверенный стоматолог. Но что делать, если зубная боль тревожит на отдыхе, или в воскресенье, когда нужных медикаментов просто не достать? Мы поможем решить и эту проблему. Вот несколько элементарных приемов, которые наверняка помогут вам продержаться до визита к врачу.









Мятный настой

Масло гвоздики

Солевой раствор

Лед

Чайное масло