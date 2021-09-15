Привычки на кухне, которые выдают неопытного повара с головой

Увы, багаж знаний и опыта не гарантирует, что вы не будете ошибаться, даже когда речь заходит о профессиональных поварах. Оказывается, гуру кулинарного мастерства тоже допускают оплошности, причем часто на элементарных процессах: кто-то путает сахар с солью, у кого-то в духовке взрываются пироги, а уж сжечь курицу и вовсе обычное дело. На домашней кухне ошибки случаются еще чаще, причем нередко из-за привычек, которые настолько прочно засели в наших головах, что стали казаться незыблемыми правилами.

Мы заботимся о безопасности наших читателей во время готовки и вкусе их кулинарных шедевров, поэтому разобрались, какие вещи мы повторяем из раза в раз, хотя на них давно пора наложить табу.



Вываливаем замороженное мясо и полуфабрикаты на раскаленную сковороду, не счистив с них лед





Особенно это касается жарки в большом количестве масла или во фритюре. Если предварительно вы не счистите излишки льда с замороженных продуктов, это чревато ожогами для ваших рук и других частей тела: масло при попадании в него льдинок начнет брызгать во все стороны.



Промываем макаронные изделия после варки





Так вы вымываете крахмал, который помогает спагетти и другим макаронным изделиям вобрать в себя соус. Да и охлаждение пасты не пойдет на пользу блюду.

Промывать макаронные изделия рекомендуется лишь в том случае, если вы планируете готовить на их основе холодное блюдо, например салат.Такая привычка приводит к тому, что ножи быстро затупляются и портятся. Лучше делать это тыльной стороной лезвия, а в идеале — деревянной лопаткой.Впервые готовим блюдо по сложному рецепту перед приходом гостейСложные и новые для себя рецепты всегда лучше отрабатывать перед тем, как пытаться впечатлить гостей изысканными блюдами. Так вы сведете к минимуму шансы попасть впросак.Жарить что-либо следует умеренными порциями, оставляя на сковороде достаточно места: так продукты лучше и равномернее приготовятся и подрумянятся, а переворачивать и доставать их будет удобнее.Это лишь усилит горечь напитка и сделает вкус не таким многогранным. В идеале температура воды должна быть следующей:для белого чая: 65–75 °Cдля зеленого чая: 75–85 °Cдля черного чая: 85–95 °CОтправляем на сковороду чеснок на ранних этапах жаркиВо многих рецептах советуют начинать жарку с нарезанного чеснока или готовить его одновременно с луком, однако это в корне неправильно. Чеснок быстро сгорает, из-за чего блюдо приобретает неприятный привкус. Лучше добавлять его хотя бы в середине жарки.Как уже писалось выше, лучше избегать попадания воды на раскаленное масло — это чревато ожогами. Чтобы проверить, достаточно ли оно нагрелось, бросьте на сковороду хлебную крошку. Если она зашипела, можно начинать жарить.Нарезка ножом с гладким лезвием приводит к его скорому затуплению и требует гораздо больше усилий, а ваши руки и запястья в процессе излишне напряжены. Для хлеба лучше всегда использовать специальный нож или по крайней мере с зазубренным лезвием.Даже если вы делаете это ловко и аккуратно, скорлупа все равно может попасть в миску, тесто или фарш. Лучше разбейте яйцо о край стола или ножом и вылейте в отдельную емкость. Убедитесь, что яйцо свежее и его внешний вид не вызывает сомнений, а скорлупа не попала в емкость, и только тогда добавляйте его к другим продуктам или в основную миску.Продукты с высоким содержанием хлорофилла после варки стоит сразу охлаждать ледяной водой, чтобы сохранить их зеленый цвет. Это касается зеленого горошка, стручковой фасоли, спаржи. Кроме того, шоковое охлаждение помогает остановить процесс готовки, поэтому вы можете быть уверены в том, что овощи останутся такими же, какими были, когда вы их последний раз пробовали.Зачерпывать муку из пакета стаканом, чашкой и даже ложкой — неправильно. Мука в пакете более плотная, из-за этого выпечка не получится легкой и воздушной. К тому же, как показывает практика, при набирании муки в емкость есть риск взять больше продукта, чем требуется по рецепту. А это во многих случаях имеет решающее значение.