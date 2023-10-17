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Цветок, который удивляет цветением с весны до самых морозов

Этот цветок способен удивить своей неприхотливостью и неустанным цветением! Вы будете наслаждаться красотой его ярких цветков с весны и до самых морозов. Многие садоводы, однако, даже и не подозревают, о каком цветке идёт речь.

Цветок, который удивляет цветением с весны до самых морозов

Речь идёт о биденсе, более известном как декоративная череда. В наших широтах он выращивается как однолетник. Может расти как в открытом грунте, так и в кашпо. При своевременной обрезке образует пышный декоративный шарик, весь облепленный красочными цветами!

Цветок, который удивляет цветением с весны до самых морозов

Биденс совершенно неприхотлив. Он не требует особого ухода — разве что обрезка и стандартные подкормки, как и для остальных цветов на участке. Цветёт неустанно и обильно. Всего один кустик, а какой эффект!

Цветок, который удивляет цветением с весны до самых морозов

У декоративной череды очень много сортов разной расцветки. Каждый садовод сможет выбрать для себя подходящий вариант! Взрослые растения спокойно выдерживают температуру до -5 градусов. Именно поэтому вы сможете насладиться его цветением с весны и до самых морозов! Его можно вырастить как на участке, так и на балконе.

Цветок, который удивляет цветением с весны до самых морозов
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советыЦветокБиденс

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