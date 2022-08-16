10 самых знаменитых мест в Южной Америке

Южноамериканский континент богат уникальными природными памятниками. Выбрать 10 самых знаменитых географических объектов Южной Америки — задача не из легких, так как выдающихся ландшафтных комплексов там гораздо больше. Многие из них, сохраняя свою многовековую первозданность, находятся под охраной ЮНЕСКО.



И все же попробуем выделить самые популярные и всемирно известные южноамериканские географические объекты.



Анды (Андийские Кордильеры)

Патагония

Гвианское нагорье

Низменность Амазонки

Льяносы

Пампасы

Огненная Земля и мыс Горн

Пантанал

Плато Атакама

Крупнейшие водопады континента