Малоизвестные факты про алкоголь

Алкоголь является обоюдоострым мечом, которым люди разных профессий и занятий наслаждаются на протяжении веков. Неуверенному он придаёт смелости, лишённому воображения — креативности и, конечно же, способен чью-то жизнь привести к полному краху.



От чрезмерного употребления в колониальные времена до причудливых алкогольных традицией со всего света — следующие 10 пунктов раскроют вам малоизвестные факты, как научные, так и исторические, про жидкий Божий дар человечеству!



10. День пива

9. Легальность алкоголя

8. Завтрак чемпионов

7. Колониальные времена

6. Животные и алкоголь

5. Генетическая предрасположенность

4. Эпидемия вараги в Уганде

3. Алкоголь и беременность

2. Воздействие алкоголя на здоровье

1. Федеральный план отравления