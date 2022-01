Малоизвестные факты про алкоголь

Алкоголь является обоюдоострым мечом, которым люди разных профессий и занятий наслаждаются на протяжении веков. Неуверенному он придаёт смелости, лишённому воображения — креативности и, конечно же, способен чью-то жизнь привести к полному краху.



От чрезмерного употребления в колониальные времена до причудливых алкогольных традицией со всего света — следующие 10 пунктов раскроют вам малоизвестные факты, как научные, так и исторические, про жидкий Божий дар человечеству!



10. День пива

9. Легальность алкоголя

8. Завтрак чемпионов

7. Колониальные времена

6. Животные и алкоголь

5. Генетическая предрасположенность

4. Эпидемия вараги в Уганде

3. Алкоголь и беременность

2. Воздействие алкоголя на здоровье

1. Федеральный план отравления

В Исландии, в стране, объёмы потребления алкоголя в которой с 1992 по 2012 год увеличились на 35%, существует официальный праздник, известный как «День пива», который отмечается 1 марта.Праздник знаменует собой нечто более серьёзное, чем простую возможность впасть в состояние алкогольного опьянения. Всё началось в 1915 году, когда в Исландии вступил в силу «сухой закон». Спустя короткое время Испания пригрозила Исландии прекратить импорт солёной трески, если та не начнёт снова импортировать испанские вина. Прекращение экспорта рыбы в Испанию стало бы мощнейшим ударом по экономике Исландии.Исландия пошла на уступки, и в 1921 году запрет на красные испанские и португальские вина был снят. Однако пиво всё ещё оставалось запрещённым вплоть до 1 марта 1989 года.Именно тогда правительство Исландии объявило, что теперь все жители острова могут снова легально пить этот пенный напиток. В этот день люди массово вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие, и с тех пор продолжают делать это каждый год 1 марта.Возраст начала потребления спиртных напитков в США варьировался между 18-тью годами и установленным ныне 21 годом. Такой возраст считался бы абсурдным в десятой части территории мира, учитывая, что в 19-ти странах, таких как Сьерра-Леоне и Камбоджа, вообще не установлен минимальный возраст, с которого разрешается потребление спиртных напитков.К счастью, в Антигуа и Барбуде, а также в Центральноафриканской Республике дело обстоит немного строже, когда речь заходит о потреблении алкоголя: их минимальный возраст начала потребления спиртных напитков находится в пределах 10-15 лет.Однако не существует более строгих законов, чем в 16-ти странах, таких как Афганистан, Сомали и Пакистан, где потребление алкоголя запрещено в любом возрасте. Иран , который ввёл запрет на алкоголь после революции 1979 года, продемонстрировал, насколько серьёзным уголовным преступлением является потребление алкоголя, когда в 2012 году двое мужчин были приговорены к смертной казни за распитие алкогольных напитков. У них были две предыдущие судимости, за которые каждый из них получил по 80 ударов плетью.Многие из вас, возможно, знают о существовании «Мимозы» — коктейля, представляющего собой смесь шампанского и свежевыжатого апельсинового сока, который навсегда превратился в приемлемый и элегантный способ выпить с утра. Зато в некоторых странах традиция утренней выпивки вышла на совершенно новый уровень.Шотландский пивоваренный завод The Black Isle Brewery недавно выпустил пиво «Cold Turkey», предназначенное для любителей выпить по утрам. Хотя содержание алкоголя в нём составляет ничтожные 2,8%, многие шотландцы обеспокоены тем, что это может способствовать повышению уровня алкоголизма в стране, которая расположилась на 8-м месте по потреблению алкоголя в мире.В противоположность ему можно сопоставить 38-процентный датский ликёр Gammel Dansk, предназначенный для желающих сделать глоток спиртного с утра. Описываемый, как похожий на ликёр «Егермейстер» (Jagermeister), Gammel Dansk традиционно пьётся на завтрак, безо льда, комнатной температуры. На самом деле, многие датчане предпочитают начать свой день с чашечки кофе, добавив в него небольшое количество этого ликёра.А есть ещё знаменитый баварский завтрак. В Баварии, на немецкой земле в юго-восточной части страны, многие люди начинают утро, наслаждаясь прохладным пивом . На самом деле, у баварцев даже есть для этого действа специальное название «Frühschoppen», что означает «ранняя кружка».Американцы никогда не отказываются от возможности выпить пару порций алкогольного напитка, и, возможно, это восходит к колониальным временам, когда американцы выпивали больше всего алкоголя за всю свою историю.Фактически, средний американец пил около 8 унций (237 мл) алкоголя в день. Выпить пиво или сидр на завтрак было характерным для того времени. Даже дети в колониальной Америке выпивали, а всё это началось в Англии.В тот период водные пути в Европе были загрязнены, в результате чего многие люди тяжело заболевали, и нередко болезни заканчивались летальным исходом. Поэтому вместо воды использовали спирт, и эта традиция перекочевала и в Новый Свет. С помощью виски часто «лечили» ларингит и колики, горячий бренди принимали от холеры, и даже стакан ликёра был показан беременным женщинам, чтобы облегчить их дискомфортное состояние.Создатель конституции США, Джон Адамс (John Adams), начинал своё утро с глотка крепкого сидра, а Джон Хэнкок (John Hancock), бывший губернатор Массачусетса, был известен тем, что занимался контрабандой вина.В сущности, более чем за 100 лет до этого, в 1622 году, Вирджинская компания в Лондоне (Virginia Company of London) написала письмо губернатору Джеймстауна (первого поселения англичан на территории современных США) Фрэнсису Уайетту (Francis Wyatt), жалуясь на то, что колония страдает от пристрастия англичан к алкоголю. Тем не менее, их сетования были пропущены мимо ушей, и эта традиция с энтузиазмом продолжилась.Малазийские перьехвостые тупайи, говорят, обладают самой высокой переносимостью алкоголя. Нектар пальмы, который они часто пьют, содержит до 3,8% алкоголя, причём, после его потребления у животных не наблюдается никаких признаков опьянения.Представители семейства крылановых, а также толстые лори с удовольствием употребляют в пищу забродившие фрукты и нектар из растений и цветочных почек.Однако одним из наиболее интересных случаев представляют собой макаки-резусы, которые имеют тенденцию пить до тех пор, пока не упадут или не потеряют сознание, согласно исследованиям, проведённым в 2006 году. Кроме того, это исследование также показало, что обезьяны, которые пили чаще других, жили в одиночку и пили в конце дня, практически так же, как это бывает и среди людей.Верветки привыкли к этанолу, содержащемуся в забродившем сахарном тростнике, который можно найти по всему Карибскому бассейну Интересно, что исследование также показало, что более молодые обезьяны пьют больше алкоголя, чем взрослые особи, согласно Хорхе Хуаресу (Jorge Juarez) из Национального автономного университета Мексики (Universidad Nacional Autonoma de Mexico).Этот список можно продолжить, начиная бабочками , пьющими пиво для поддержания своих сперматофор, и заканчивая самцами дрозофилов (плодовых мошек), которые «тянутся к рюмке» после того, как бывают сексуально отвергнуты.Исследования показали, что на алкоголизм существенное влияние оказывают два фактора: генетика и окружающая среда. Конкретной группой с исторически высоким уровнем алкоголизма являются американские индейцы. Доктор Тин-Кай Ли (Ting-Kai Li), профессор медицины и биохимии, считает, что это связано с наследственной генетической мутацией. По словам доктора Ли, у американских индейцев нет защитных генов, способствующих метаболизму ацетальдегида.Если ацетальдегид не разрушается в процессе метаболизма, то его накопление может привести к значительному и неприятному физиологическому воздействию. Исследователи также считают, что накопление в организме ацетальдегида может стимулировать желание выпить.Конечно, существуют и другие факторы, играющие роль в склонности к алкоголизму, например, окружающая среда. Как бы то ни было, американские индейцы, как группа, имеют самый высокий показатель смерти из-за алкоголя среди всех этнических групп США, поэтому подобные исследования имеют решающее значение для понимания и оказания помощи находящимся под влиянием этой пагубной привычки.В 2010 году в Уганде в трёхнедельный период умерло более 100 человек после употребления нелегального домашнего бананового джина с добавлением метанола. Перед смертью отравившиеся слепли, страдали почечной и печёночной недостаточностью. В течение нескольких дней после смерти людей были осмотрены сотни домохозяйств в поисках самодельных самогонных аппаратов.Вараги (waragi), как называют этот алкогольный напиток в Уганде, делается из бананов, проса или сахарного тростника, и продаётся по цене, соответствующей 1/6 стоимости ведущих регламентированных алкогольных брендов. К сожалению, правительство Уганды запретило производство нерегламентированного алкогольного напитка вараги, который составляет почти 80% всех спиртных напитков в стране.Очень быстро была доказана неэффективность этого закона. Во-первых, нелегальное производство вараги карается штрафом всего в 1,5 доллара США, и политики отказываются принимать серьёзные меры против нарушающих закон производителей вараги, полагая, что это может нанести ущерб доходности домашних хозяйств, а это, в конечном итоге, может привести к тому, что они лишатся своего электората на выборах.Несмотря ни на что, пока закон сохраняет свою силу, а люди продолжают подпольно готовить вараги, используя любые химические вещества, какие им удаётся достать, количество смертельных случаев будет продолжать расти.Споры о том, можно или нельзя будущей матери безопасно для здоровья немного выпить (скажем, бокал вина), непрерывно ведутся на протяжении довольно долгого времени.Недавнее датское исследование показало, что беременные женщины, которые пили бокал вина в неделю, родили более благополучных в поведенческом и эмоциональном плане детей, нежели те, кто воздерживался от употребления алкоголя. Хотя Центр контроля заболеваний (CDC, Center for Disease Control) по-прежнему рекомендует беременным женщинам воздержаться от алкоголя полностью.Тем не менее, существует немало врачей, которые считают, что бокал вина по случаю не причинит вреда будущему ребёнку. Доктор Марджори Гринфилд (Marjorie Greenfield), профессор акушерства и гинекологии, считает, что нет никаких доказательств того, что незначительное употребление алкоголя является опасным, и, по её мнению, один или два бокала алкоголя в неделю всё-таки выпить можно.Все мы знаем, насколько может быть губительным для здоровья злоупотребление алкоголем. С медицинской точки зрения, когда заходит речь об алкоголизме, мы склонны думать о циррозе печени, но дело в том, что цирроз — это всего лишь одно из множества заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголем. Например, алкоголизм может привести к снижению способности организма усваивать витамин В1 (тиамин), таким образом уменьшая его запасы в теле человека.Этот дефицит оказывает сильный эффект на нервную систему, вызывая состояние, известное как синдром Вернике-Корсакова (Wernicke-Korsakoff syndrome). Это неврологическое заболевание имеет ряд физических отклонений, включая неспособность координировать произвольные движения, такие как ходьба или наклон, а также нарушения органов зрения, такие как диплопия (двоение в глазах) и непроизвольное движение глаз. Синдром Вернике-Корсакова также может привести к спутанности сознания и потере памяти, из-за чего больные создают воображаемые события, чтобы заполнить пробелы, что с медицинской точки зрения называется «конфабулёз».Пожалуй, наиболее опасным для жизни и пагубно действующим на общее состояние организма при хроническом злоупотреблении алкоголем является застойная сердечная недостаточность вследствие дилатационной кардиомиопатии. При дилатационной кардиомиопатии сердце растягивается настолько сильно , что при рентгене грудной клетки часто выглядит, как шар, тем самым влияя на способность качать кровь по всему организму. У пациента прогрессирует сердечная недостаточность, наблюдаются нарушения сердечного ритма и проводимости, происходит внезапная смерть.Между 25 и 27 декабря 1926 года в Нью-Йорке из-за алкоголя умерли 31 человек, и бесчисленное множество других безнадёжно заболели. То, что первоначально предполагалось обычным алкогольным отравлением, оказалось более тревожным, учитывая тот факт, что за этим стояло правительство США.Когда в 1920 году вступил в силу «сухой закон», правоохранительные органы начали денатурировать технический спирт, добавляя в него токсичные химические вещества. Этот план претворялся в жизнь с целью воспрепятствовать возможности повторной очистки жидкости, которую люди осуществляли для того, чтобы спирт можно было употреблять. В 1927 году журнал TIME отметил в своей статье, что всего три глотка бодяги, созданной правительством, могут привести к слепоте. Правительство официально заявило, что люди, потреблявшие спирт, делали это по собственной воле, поэтому их действия являются ничем иным, как преднамеренным самоубийством . Правительство настаивало на том, что оно за это не несёт никакой ответственности.«Сухой закон» отменили 5 лет спустя. К тому времени действия правительства США унесли жизни, по меньшей мере, 10.000 человек.