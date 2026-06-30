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Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Мало кто может похвастаться тем, что обожает убирать в квартире. Однако, если задуматься, зачастую такое неприятие провоцирует банальная сложность процесса. Значит, если обзавестись хорошими инструментами, а еще лучше взять на вооружение парочку простых лайфхаков, то от напряжения (так же, как и от грязи) не останется и следа.



Мы обожаем все, что связано с упрощением жизни, поэтому просто не смогли пройти мимо этих гениальных и очень легких в исполнении хитростей, которые могут пригодиться в быту каждому.

Как легко очистить ванну без химии

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Если вы не любитель использовать химические средства в уборке или они невовремя закончились, а вам срочно нужно помыть ванну, этот совет специально для вас. Чтобы соскрести со стенок грязь и придать им при этом свежий аромат, нужно всего лишь взять четвертинку грейпфрута, обмакнуть в сахар и протереть им поверхность. Сахар в данном случае играет роль абразивных частиц, которые вкупе с кислотой прекрасно избавляют от грязи.

Экономичный ролик, которым можно чистить и мебель

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

В доме с животными сменных блоков для липких роликов не напасешься. Особенно если вы собираетесь протирать им еще мебель и прочие поверхности. В таких случаях гораздо лучше подойдут велюровые ролики. Их преимущество перед обычными велюровыми щетками в том, что в них встроен специальный контейнер, в который собирается вся шерсть и волосы. Благодаря этому он не засоряется и его не нужно постоянно чистить в процессе.

Лимонное масло от стикеров вместо подсолнечного

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Наверное, уже каждый наслышан о том, что подсолнечное масло помогает избавиться от стикеров и остатков клея на предметах.
Вот только с ним не слишком приятно возиться из-за специфического запаха и маслянистой основы, из-за которой потом нужно отдельно отмывать руки и очищенную поверхность. В этом плане гораздо лучше срабатывает лимонное масло: оно не оставляет после себя жирного слоя и имеет приятный аромат.

Как слить жир, не испачкав посуду и не засорив раковину

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Чтобы не забить слив на кухне, жир, оставшийся в сковороде после приготовления бекона, сосисок или жирного мяса, проще всего утилизировать в мусорку. Для этого нужно покрыть любую чашу фольгой, образовав углубление, слить жир в нее и подождать, пока он застынет. После этого можно просто взять фольгу с жиром и выкинуть.

Организация чистящих принадлежностей

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Ничего не имеем против аккуратного хранения чистящих средств и принадлежностей на полках. Однако, согласитесь, каждый из нас не раз ловил себя на том, что в процессе уборки приходится бегать из комнаты в комнату, чтобы захватить какой-нибудь спрей или губку (что особенно утомительно в частном доме). Чтобы избавить себя от этой беготни, можно хранить все необходимое в тележке на колесиках и просто катать ее с собой во время уборки.

Как почистить наушники без силиконовой накладки

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Боль всех любителей AirPods и похожих моделей наушников в том, что их очень сложно почистить. К счастью, решение есть: в первую очередь нужно отделить загрязнения от стенок с помощью зубочистки, а затем просто подобрать это все пластелиноподобной липкой массой (можно в том числе слаймом).

Скрытый источник приятного аромата в туалете

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Если вы не любите освежители воздуха — по причине аллергии или просто считаете их запах слишком интенсивным, — есть маленькая хитрость, как все-таки добиться приятного и деликатного аромата в туалетной комнате. Для этого возьмите любимое эфирное масло и нанесите несколько капель на внутреннюю сторону втулки рулона туалетной бумаги.

Пополните свой комплект для уборки меламиновой губкой

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Ее также называют меламиновым ластиком, и неспроста: эта губка порой оттирает даже такую грязь, которая до этого не поддалась десятку других средств. Правда, это достоинство проявляется в полной мере, только если следовать рекомендациям, например не забывать обязательно смачивать ее перед работой. Она отлично справится с загрязнениями на обоях, в швах плитки, отмоет подошву кроссовок и много чего еще.

Как не забыть разобраться с пятнами на одежде

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Если сваливать обычные вещи и вещи, требующие обработки пятен или иного внимания, в одну корзину — очень легко забыть разобраться с такими нюансами, когда придет время стирки. Чтобы этого не происходило, заведите тканевую сумку, которая будет висеть на корзине или лежать в ней, и складывайте деликатные вещи или вещи с пятнами в нее отдельно.

Как гораздо проще промыть блендер

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Большинство из нас по привычке моет чашу блендера как любую прочую посуду. Однако проще это сделать с помощью сил самого блендера: для этого нужно налить в чашу воды, добавить моющее средство и включить примерно на 10 секунд. Этого будет достаточно, чтобы убрать основные загрязнения. Останется лишь сполоснуть чашу под водой.

Как высушить посуду в посудомойке

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

После цикла мытья посуда в посудомойке часто остается мокрой. Из-за этого ее крайне неудобно доставать, ведь вода разбрызгивается повсюду. Чтобы посуда просохла, обычно рекомендуется оставлять дверцу приоткрытой, но это не всегда удобный вариант. Поэтому стоит сделать следующее: нужно открыть дверцу и накинуть на нее полотенце, а затем снова закрыть. Полотенце впитает в себя лишнюю влагу, и посуда будет практически полностью сухой.

Как убрать масляные пятна с пластиковых контейнеров

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Этот трюк вряд ли сработает с очень старыми загрязнениями, так как в таком случае цвет, скорее всего, впитался напрочь. Но вот если вы только-только заметили подобную проблему, сделайте следующее: налейте в контейнер воды, добавьте моющее средство и положите пару кусочков бумажного полотенца. Затем нужно закрыть его и тщательно потрясти. Бумага впитает в себя масло и цвет, и вам останется лишь сполоснуть посуду.

Как высушить губку для мытья посуды

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Кухонная губка для мытья посуды практически никогда не высыхает в своей специальной подставке. Помочь в этом может подвесной держатель. Однако, если это не ваш вариант, есть другой: нужно надрезать губку посередине и сделать в центре небольшую дырку. Так ее можно будет вешать на кран, чтобы вода стекала в раковину.

Как вымыть расчески

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Из гигиенических соображений расчески следует не только постоянно очищать от волос, но и по-настоящему мыть. Ведь на них скапливается кожный жир, частички кожи, а также остатки средств для укладки. Благо сделать это легко: нужно наполнить водой таз или раковину, добавить туда соду и любой шампунь и замочить расчески. Спустя примерно полчаса нужно потереть их, чтобы грязь отошла наверняка, а затем промыть под проточной водой.

Легкий способ очистить подошву утюга

Лайфхаки, узнав которые вы немедленно захотите навести дома порядок

Грязная подошва утюга — головная боль любого, кто частенько занимается глажкой. Мы поделимся способом, как можно очистить ее без химии и сложных манипуляций. Вам понадобится таблетка парацетамола: нужно зажать ее щипчиками для бровей, включить утюг (только выключите автоматическую функцию пара, чтобы не обжечься) и, когда тот прогреется, приступить к очищению. От нагрева таблетка начнет таять и попутно растворять грязь. В конце нужно просто аккуратно протереть поверхность полотенцем или другой тканью.
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