10 современных слепых художников, которые удивили мир своим искусством

Ни для кого не будет откровением, что живопись - это исключительно визуальный вид искусства, поэтому само словосочетание «слепой художник» звучит как нонсенс. Но на самом деле есть удивительные люди, которые фактически слепы (у них есть зрение, но недостаточное для определенных видов деятельности), но при этом они написали потрясающе красивые полотна, которые могут конкурировать с работами зрячих художников.
1. Майкл Уильямс
Майкл Уильямс родился в американском городе Мемфис в 1964 году. Впервые мальчик увлекся искусством, наблюдая, как его мать (которая была художницей) рисует ковбоя, уезжающего в закат. Затем Уильямс начал учиться рисовать сам, но в подростковом возрасте у него была диагностирована болезнь Штаргардта, которая является дегенеративным заболеванием, поражающим людей в возрасте до 20 лет и влияющим на их зрение. Несмотря на потерю большей части своего зрения, Уильямс продолжал рисовать и выиграл множество наград в средней школе.
2. Хэл Ласко
Рисовать можно разными способами, но крайне мало кто считает, что того, кто использует Microsoft Paint, можно назвать художником. Но как же назвать Хэла Ласко, который делал прекрасные произведения искусства с помощью именно этой программы. Но еще более впечатляющими работы Ласко делает другой факт. Когда он создавал потрясающие картины в Paint (конец 80-х — 90-е годы), художник был юридически слепым.
В 2005 году Ласко частично потерял зрение из-за возрастной макулярной дегенерации, которая приводит к ухудшению центрального зрения. После этого он мог видеть все только периферийным зрением, краем глаза. Он рассказал, что Paint позволил ему увеличивать изображения настолько, что он мог их видеть, поэтому он рисовал свои шедевры попиксельно.
3. Кит Салмон
Кит Салмон родился в Эссексе, Великобритания, и после окончания университета несколько лет работал скульптором и художником. В 1989 году ему поставили диагноз диабетическая ретинопатия, и его зрение начало быстро ухудшаться, в конце концов приведя к юридической слепоте. Это стало бы концом карьеры для многих других художников, но не для Салмона.
4. Артур Эллис
В конце 1960-х Артур Эллис был студентом художественного факультета и получил степень по изобразительному искусству. Он переехал в Лондон и попытался сделать карьеру там, прежде чем вернуться в свой родной город Танбридж Уэллс. Там он работал полный рабочий день печатником, а в свободное время рисовал и делал скульптуры, думая, что однажды он станет настоящим художником. Так прошло 26 лет. В 2006 году Эллис пошел к врачу, жалуясь на боль в ухе. Быстро выяснилось, что у Эллиса менингит, и он был немедленно госпитализирован и впал в кому.
Семье Эллиса сказали, что стоит рассчитывать на худшее, включая повреждение мозга и жизненных функций. Эллис выжил, но потерял зрение и слух. Тем не менее, вернувшись домой, он решил продолжить рисовать. Путем проб и ошибок он создал технику, в которой он использует пластилиноподобную липкую массу, чтобы наметить линии картины. Затем он использует инструмент, похожий на сканер штрих-кода, который определяет цвет краски. Эллис также страдает от синдрома Шарля Бонне, который представляет собой состояние, при котором слепые люди испытывают яркие и периодически возникающие зрительные галлюцинации. Что любопытно, художник включает эти галлюцинации в свои произведения.
5. Сергей Поползин
Сергей Поползин родился в России в 1964 году, вырос в Сибири и в молодости учился в художественной школе. Из-за ряда личных проблем и службы в армии он так и не закончил обучение. После этого у Поползина была бурная жизнь, и в 1990 году он попытался покончить ее самоубийством. Сергей выжил, но получил серьезную травму головы, которая привела к слепоте.
Во время того, как он шел на поправку, Поползин начал учиться рисовать. Для ориентации он втыкает булавки в холст. Поползин говорит, что самое сложное в живописи - удерживать изображение в голове от первого мазка кисти до самого конца.
6. Бинод Бихари Мукерджи
Бинод Бихари Мукерджи родился в 1904 году в Индии и с рождения был слепым на один глаз, а другой был близоруким. Не имея возможности ходить в обычную школу из-за нарушенного зрения, Мукерджи увлекся живописью. В 1919 году он пошел в художественную школу, а в 1925 году стал учителем в ней, где и проработал до 1949 года.
На протяжении многих лет его и без того плохое зрение еще больше ухудшалось, и в 1954 году Мукерджи перенес неудачную операцию по удалению катаракты и полностью ослеп. Но он продолжал рисовать и лепить, утверждая, что использует «внутреннее зрение», а также свой многолетний опыт. Мукерджи скончался в 1980 году и считается легендой в современном индийском искусстве. Он являлся одним из самых слабовидящих художников в истории.
7. Джефф Хансон
Когда Джефф Хансон родился в 1993 году, он был вполне здоровым, но со временем его родители заметили, что со зрением сына что-то не так. Со временем зрение ребенка упало настолько, что он даже не мог разглядеть звезды на небе в телескоп. Оказывается, у Джеффа был нейрофиброматоз, и образовалась опухоль в его мозгу, которая и привела к потере зрения и задержке роста. Во время прохождения химиотерапии, чтобы отвлечь сына, мать заинтересовала Джеффа рисованием открыток акварельными красками.
Сегодня в среднем картина Джеффа стоит около 4000 долларов. А что самое удивительное, это за каждую купленную картину он жертвует еще одну, продавая ее с аукциона, и пуская все вырученные средства на благотворительность. На этих аукционах цены на его картины часто доходят до 20 000 долларов. Эта стратегия была настолько успешной, что Джефф собрал 1 миллион долларов и пожертвовал все на благотворительность, прежде чем ему исполнилось 20 лет.
8. Сарджи Манн
В 1973 году, когда английскому художнику и учителю рисования Сарджи Манну было 35 лет, ему сделали операцию по удалению катаракты. После этого последовали другие операции, а зрение все ухудшалось. Манн обнаружил, что после каждой операции он видит мир по-другому, и старался зарисовать это новое видение.
В мае 2005 года Манн отправился в Испанию на несколько недель, чтобы порисовать. Он вернулся в свой дом в Саффолке, и на следующий день, когда ему исполнилось 68 лет, художник проснулся и обнаружил, что он полностью слеп. Тем не менее, он продолжил рисовать, и именно картины, написанные в это время, стали наиболее успешными его работами. Цены на них доходят до 75 000 долларов, и парочку картин приобрели себе Стивен Спилберг и Дэниел Дэй Льюис.
9. Эшреф Армаган
У Эшрефа Армагана, который родился в 1953 году в Турции, один глаз был невероятно недоразвит, а другой глаз и вовсе не функционировал. Мальчик вырос в бедной семье, не получил никакого формального образования, но самостоятельно учился читать, писать и даже рисовать. К восьми годам он закончил свою первую картину — изображение бабочки. Когда ему было 18 лет, Армаган уже рисовал на полноразмерных холстах.
10. Джон Брамблитт
Джон Брамблитт начал терять зрение, когда был еще подростком, и в 2001 году, когда ему исполнилось 30 лет, он полностью ослеп. Врачи считают, что это было вызвано эпилепсией и болезнью Лайма, которые не диагностировались в течение трех лет. После этого Брамблитт, который никогда не обучался живописи до того, как ослеп, изобрел уникальный метод рисования. То, что он создает, - это поистине захватывающие дух яркие и оживленные картины.
Чтобы создавать свои картины, он касается объектов и моделей, а затем рисует то, что чувствует, на бумаге маркером, который оставляет выпуклые чернила. Затем он использует масляные краски, различая их на цвет, поскольку они имеют разные текстуры. Работы Брэмблита стали невероятно популярными, и на создание одной картины уходит в среднем три недели.
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