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Кладбище автомобилей на Гавайях

На Гавайях легче выбросить свою старую машину, чем утилизировать её по закону, или продать, что вызывает у властей настоящую головные боли. Ежегодно государство тратит многие сотни тысяч из денег налогоплательщиков на эвакуацию брошенных автомобилей с полей и лесов…

Но выглядит красиво.

Кладбище автомобилей на Гавайях


А почему на свалку не выбрасывают? Нет места. На некоторых островах не хватает места для свалки автомобилей.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Зато брошенные машины очень красиво и колоритно смотрятся в лесах тропического климата.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Гавайи — рай для фотографов, которые ищут техногенные пейзажи.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Фольксваген.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Кладбище автомобилей на Гавайях

Митсубиши.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Красота же.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Дженерал моторс.

Кладбище автомобилей на Гавайях

Кладбище автомобилей на Гавайях

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Кладбище автомобилей на Гавайях

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Кладбище автомобилей на ГавайяхПодписаться на мой Instagram

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