Кладбище автомобилей на Гавайях

На Гавайях легче выбросить свою старую машину, чем утилизировать её по закону, или продать, что вызывает у властей настоящую головные боли. Ежегодно государство тратит многие сотни тысяч из денег налогоплательщиков на эвакуацию брошенных автомобилей с полей и лесов…



Но выглядит красиво.









А почему на свалку не выбрасывают? Нет места. На некоторых островах не хватает места для свалки автомобилей.







Зато брошенные машины очень красиво и колоритно смотрятся в лесах тропического климата.







Гавайи — рай для фотографов, которые ищут техногенные пейзажи.







Фольксваген.











Митсубиши.







Красота же.







Дженерал моторс.











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