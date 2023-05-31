На Гавайях легче выбросить свою старую машину, чем утилизировать её по закону, или продать, что вызывает у властей настоящую головные боли. Ежегодно государство тратит многие сотни тысяч из денег налогоплательщиков на эвакуацию брошенных автомобилей с полей и лесов…
Но выглядит красиво.
А почему на свалку не выбрасывают? Нет места. На некоторых островах не хватает места для свалки автомобилей.
Зато брошенные машины очень красиво и колоритно смотрятся в лесах тропического климата.
Гавайи — рай для фотографов, которые ищут техногенные пейзажи.
Фольксваген.
Митсубиши.
Красота же.
Дженерал моторс.
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Кладбище автомобилей на Гавайях
На Гавайях легче выбросить свою старую машину, чем утилизировать её по закону, или продать, что вызывает у властей настоящую головные боли. Ежегодно государство тратит многие сотни тысяч из денег налогоплательщиков на эвакуацию брошенных автомобилей с полей и лесов…
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