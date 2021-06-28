9 противоречивых фактов о том, каково это быть женщиной в Японии

Всем хорошо известно, что Япония - высокоразвитое государство, в котором почитаются обычая и традиции. Правительство страны заботится о благополучии своих граждан, но в то же время и ущемляет их права. Особенно это касается женщин. В метро есть даже вагоны только для женщин, но не дай бог им развестись без уважительной причины.
1. Женские вагоны метро
Вагоны, предназначенные исключительно для женщин. | Фото: 4tololo.ru.
Наверняка вы слышали, что городской транспорт Японии очень перегружен. В тотальной толкучке некоторые пассажиры мужского пола грубо нарушают личные границы женщин. Одним словом, сексуальные домогательства в Японии - привычное дело. Количество жалоб от представительниц прекрасного пола так велико, что явление даже получило свое название свое название — chikan. Чтобы решить проблему, правительство приняло радикальные меры - вагоны, предназначенные исключительно для дам. Чаще всего женские вагоны расположены в конце состава. Сотрудники метрополитена обязаны следить, чтобы лица мужского пола не входили на женскую территорию. Нарушители караются внушительным штрафом.
Также правительство позаботилось о дамах, которые вынуждены поздно возвращаться домой. С недавних пор специально для них существуют службы такси с водителями-женщинами. Таким образом, все японки могут быть уверены, что сумеют безопасно добраться до дома.
2. Заведения для женщин
Заведения только для женщин. | Фото: Public Radio International.
Стоит отдать должное, городские власти заботятся о комфорте представительниц слабого пола. Так, помимо вагонов метро и такси, в крупных городах появляется все больше заведений, предназначенных исключительно для дам. В Японии есть ряд кафе, где могут провести время исключительно лица женского пола. Также есть библиотеки, куда мужчинам вход заказан. Кроме того, по информации Novate.ru, во многих заведениях есть отдельные дни, когда для женщин предусмотрены большие скидки, а вот для мужчин таких «бонусов» не предусмотрено.
3. Женщина - в доме хозяйка
Женщина распоряжается семейным бюджетом и принимает решения в семье. | Фото: Lantai Tulisan.
После замужества японки чаще всего оставляют работу и полностью посвящают себя семье. Причем часто это вообще не связано с их желанием. Дело в том, что работодатели в этой стране убеждены, что женщины, обремененные семьей и потомством, не могут всецело отдаваться работе, а значит качество их деятельности пострадает.
Потеряв работу, японки становятся «боссами» в семье. Именно они распоряжаются семейным бюджетом, планируют покупки, принимают важные решения, выполняют всю работу по дому и воспитывают детей. Стоит отметить, что подобный семейный устав касается не только безработных дам, но и тех, кто продолжает трудиться. Вот уж кому не позавидуешь, так это работающим японкам, на плечи которых ложится еще и куча домашних обязанностей.
4. Невеста напрокат
Чувства напрокат. | Фото: Яндекс Дзен.
По статистике, огромное количество японских мужчин страдают от одиночества. А ведь семья - это второй пункт после работы в списке жизненных целей каждого мужчины. Но вот незадача, из-за загруженного графика и природной застенчивости далеко не каждый мужчина способен найти себе пару. Так и страдали бы бедные японцы от одиночества, если бы не современный рынок услуг.
По информации Novate.ru, в Стране восходящего солнца огромной популярностью пользуется услуга под названием «эндзе-косай» (оплачиваемые свидания). Чаще всего таким образом зарабатывают молодые симпатичные девушки, готовые за достаточно внушительную плату ходить на свидание, оказывать знаки внимания и проводить время.
5. Одинокая мать
Мать-одиночка в Японии. | Фото: The Korea Times.
Стоит сразу отметить, что семьи в Японии довольно крепкие, а процент разводов и внебрачных детей ничтожно мал. Тем не менее, понятие «мать-одиночка» знакомо японцам, и тут существует некоторое деление на классы. Например, если женщина осталась вдовой после несчастного случая или болезни супруга, который до этого ответственно трудился во благо родины, то она будет получать хорошую помощь от государства.
А вот что касается дам, которые развелись без уважительных причин или просто родили ребенка вне брака, то им придется несладко. В таком статусе она вряд ли сможет устроиться на хорошую работу и будет жить на мизерное пособие от государства. Кроме того, правительство внимательно следит за тратами данной категории населения. Стоит лишь женщине на пособии сделать несколько крупных покупок, вроде смартфона престижной модели или нового компьютера, как она мигом лишится выплат.
6. Туалетная тема
Туалетная тема в Японии. | Фото: Maxim.
Несмотря на то, что японцы довольно раскрепощенные, любят косплей и имеют немало фетишей, японские девушки очень стесняются своих физиологических нужд. Настоящая японка никогда не признается, с какой целью она идет в уборную. В кабинках дамы всегда переживают о звуках, которые могут быть слышны другим. Неудивительно, что для комфорта представительниц слабого пола во многих туалетах предусмотрен проигрыватель, способный заглушить звуки. Также в уборных установлены освежители воздуха, биде и системы подогрева сидения. Но больше, чем звуков, японки боятся, что кто-либо догадается, что у них менструация.
7. Поведение с мужчиной
Этикет японской девушки. | Фото: Restaurant Guru.
Быть сильной девушкой в Японии запрещено. Женщинам в Стране восходящего солнца нельзя показывать, что они сильнее, умнее или лучше мужчины. Также непозволительно повышать голос, разговаривать надменно, грубить или как-либо иначе демонстрировать свое превосходство. Несмотря на то, что на дворе 21 век, японские девушки не могут просто так взять и пригласить на свидание понравившегося парня или вообще оказывать представителям противоположного пола знаки внимания.
8. Профессия повар-сушист
Японки не готовят суши. | Фото: Pro Город Самара.
Ни в одном солидном заведении Японии вы не встретите женщину сушиста. А все потому, что в стране уверены, что представительницы прекрасного пола не могут выполнять свои рабочие обязанности так, как положено. Но сами женщины в этом не виноваты. Просто из-за менструального цикла в организме дам происходят изменения, из-за которых руки становятся то теплее, то холоднее. По мнению шеф-поваров мужчин, такая особенность может испортить вкус блюда.
9. Ношение очков
Запрет на ношение очков. | Фото: Шамов Дмитрий.
В Японии очень строго относятся к внешнему виду своих сотрудников, а в особенности, сотрудниц. В последнее время крупные компании, среди которых сети косметических салонов, отели и салоны красоты, запретили сотрудницам носить очки. По мнению работодателей, очки скрывают красоту женских глаз, делая сотрудниц непривлекательными. А это, в свою очередь, портит имидж компании. Да, кстати, мужчин этот запрет не касается.
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