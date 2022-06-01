Гигантские эвкалипты Австралии

Родина эвкалиптов (Eucalyptus sp.) — Австралия и остров Тасмания. Здесь в обилии произрастают могучие растительные гиганты. Эвкалипты достигают в высоту 50 метров, а их корневая система уходит вглубь земли ещё на большее расстояние. Существует несколько видов эвкалиптов.



В своем большинстве, эвкалипты не выделяются внушительным диаметром ствола или его высотой. Но если посетить Австралию, то вы удивитесь, какими огромными бывают эти деревья.







На самом деле, эвкалипты – это целый род вечнозеленых растений, который включает в себя несколько сотен видов деревьев и кустарников. И лишь некоторые из них могут вполне конкурировать по высоте с гигантскими секвойями Северной Америки. В то же время, самым высоким считается так называемый эвкалипт царственный.











Он является эндемиком в Австралии и на острове Тасмания. Официально задокументированная высота эвкалипта царственного может превышать 100 метров.











Есть несколько заявлений об обнаружении деревьев высотой свыше 150 метров, но доказательств на сегодня этому попросту нет. Тем не менее, 85 метров – вполне нормальная высота для эвкалипта царственного.



















Так что не одними секвойями славится по высоте царство деревьев.



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