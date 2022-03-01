Креативные идеи клумб, которые преобразят ваш сад

Подготовка сада к новому весенне-летнему сезону — задача не из простых. Каждый садовод знает, что особое внимание нужно уделить организации клуб, и подходить к этому вопросу надо творчески. Обычные круглые клубы уже давно перестали быть частью современного ландшафтного дизайна, сегодня в моде клумбы необычных форм с интересными и неожиданными деталями.



Хотим поделиться большим количеством креативных идей для организации клуб. Такой ландшафтный дизайн будет радовать вам глаз и восхищать всех соседей.





























































































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