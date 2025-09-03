Почему в Европе и Америке не едят гречневую кашу, как на просторах бывшего Советского Союза

Пришла к нам гречиха из Китая. |Фото: dietologiya.info.

Культура хорошо известна в Европе еще со средних веков. |Фото: agro-business.com.ua.

Просто не везде из гречки варят кашу. |Фото: blogspot.com.

Из гречихи готовят самые разные штуки. ¦Фото: YouTube.