Почему в Европе и Америке не едят гречневую кашу, как на просторах бывшего Советского Союза

На просторах интернета можно столкнуться с мнением о том, что в Европе и шире на Западе вообще не едят гречневую кашу. Сразу стоит отметить, что подобные утверждения не так уж далеки от истины, хотя в действительности все не так просто и однозначно. Итак, попробуем разобраться, почему главная каша бывшего советского пространства не пользуется спросом в других уголках мира.
Пришла к нам гречиха из Китая. |Фото: dietologiya.info.
По этим вашим «интернетам» блуждает странное мнение о том, что гречиху и вовсе едят только в России, Украине и Беларуси, а весь остальной мир считает данную крупу низкосортной культурой, которая годится только для кормежки скота. На самом деле это не так. И если уж на то пошло, для кормления скота используются многие другие культуры, которые употребляет в пищу, в том числе и человек. Так что ничего странного и кощунственно в этом нет, тем более чем и молочко коровки, и мясо свинки очень вкусные потом.
Культура хорошо известна в Европе еще со средних веков. |Фото: agro-business.com.ua.
Итак, родиной гречихи является Китай. Именно там эту сельскохозяйственную культуру одомашнили и стали применять в качестве пищи. Произошло это около 5 тысяч лет тому назад. Как именно гречиха попала в Европу – сказать сложно. Произошло это ни то благодаря арабским купцам в VIII веке, которые завезли ее не то по Великому шелковому пути, не то при помощи татар уже в XIII веке, которые в свое время захватили известную часть Евразии, построив единую империю Чингисхана.
Просто не везде из гречки варят кашу. |Фото: blogspot.com.
Оказавшись в славянских и балтских землях, гречка населению пришлась по вкусу не сразу, хотя потребление данной крупы постоянно росло.только на Руси, но и в Польше, а затем и в Прибалтике. Расцвет производства гречневой крупы пришелся на период поздней Российской империи. Сохранилась мода выращивать эту кашу и в Советском Союзе. Все это время в Европе гречиху прекрасно знали, однако массово выращивали ее лишь в нескольких землях. Главным образом во Франции и Италии.
Из гречихи готовят самые разные штуки. ¦Фото: YouTube.
Однако, едят «турецкое зерно» не только в этих странах. Помимо упомянутых стран гречка плотно вошла в национальную кухню Испании, Бельгии, Португалии, Греции. Правда не везде ее употребляют в качестве каши. Достаточно часто из гречихи делают муку, превращая ее или в макароны, или в выпечку. В частности, во Франции гречку главным образом превращают в блины. Таким образом можно сказать, что заявления о каком-то неприятии гречки в других странах не состоятельны. Хотя безусловно, наибольшую популярность данная культура приобрела именно в бывшем СССР.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии