Как приготовить «вкусняшки» из детства, но чтобы было не как из советской столовой

Далеко не все блюда в школьных (и не только) советских столовых были высокого качества. Наверняка каждому вспомнится несколько таких «деликатесов», которые никогда не хотелось есть. И Тем не менее, многие из этих блюд на самом деле могут быть очень вкусными, если приготовить их действительно хорошо. Поговорим как раз о таких примерах.
1. Сочники с творогом
Вот такая вкусняшка. /Фото: forexdengi.com.
Помните сочники с творогом в школьной столовой? Они далеко не всегда были должного качества. Самому можно сделать намного лучше и вкуснее. Для готовки понадобится в меру влажный творог – 400 гр, сахар – 7 ст.л, 2 яйца, сметала – 0.5 стакана, сливочное масло – 75 гр, мука – 2 стакана, манная крупа – 2 ст.л, щепочка соли, а также разрыхлитель для теста и ванильный сахар – 1 чайная ложка и 1 пакетик соответственно.
Итак, сначала готовим начинку, для которой творог следует перекрутить в мясорубке. К нему добавляем 4 ложки сахара, по ложке сметаны и манки, белок одного яйца. Массу хорошо перемешиваем.
Теперь готовим тесто. Взбиваем миксером 1 яйцо с 3 ст.л сахара и 0.5 стакана сметаны. Добиваем однородности массы. Добавляем сливочное масло и взбиваем еще раз 30 секунд. Крошим в тесто 100 гр творога и снова взбиваем. Просеваем в миску муку с разрыхлителе, добавляем соль и месим тесто. Добиваемся того, чтобы оно не липло к рукам.
Когда начинка и тесто готовы, посыпаем стол мукой и раскатываем корж. Вырезаем при помощи банки или стакана заготовки, кладем начинку. Нижнюю часть сочника накрываем верхней, после чего отправляем на противень в духовку, разогретую до 180-200 градусов по Цельсию.
2. Нежный омлет
Даже выглядит лучше. /Фото: legkovmeste.ru.
Приготовить нежный омлет совсем не сложно. Вот только в детском саду и школе он всегда выглядел как-то странно и подозрительно. Если сделать данное блюдо дома, то получится (скорее всего) намного лучше! Для этого нам понадобится 6 яиц, 1.5 стакана молока, 30 гр сливочного масла и конечно же соль.
Процедура готовки очень простая. Разделяем яйца на желтки и белки. Добавляем к желткам молоко, после чего перемешиваем получившуюся массу. После этого осторожно добавьте белковую массу и хорошенько перемешайте еще раз. Берите форму для готовки и смазывайте маслом. Когда это будет сделано, заливайте омлетную смесь в емкость и отправляйте ее в духовку предварительно разогретую до 200 градусов.
Запекание производится в течении часа без открывания шкафа!
Важно: при смазке формы для омлета маслом не злоупотребляйте его количеством. Излишки масла могут помешать блюду подняться.
3. Молочные коржики
Пальчики оближешь. /Фото: foodhere.ru.
А помните ли вы из детства такие молочные коржики? Далеко не всегда удавалось раздобыть их свежими, особенно, когда их просто давали в столовой. Впрочем, если приготовить молочные коржики самому, то никаких проблем с этим не будет. Для готовки понадобится 400 гр пшеничной муки, 200 гр сахара, 100 гр маргарина, одно куриное яйцо, 80 мл молока, 10 гр разрыхлителя и 0.2 гр ванилина.
Приготовить вкуснейшие молочные коржики совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Лакомство это очень просто. Сначала готовится тесто. Для этого необходимо размягченное сливочное масло с сахаром, после чего добавить яйцо, молоко и разрыхлитель. После – муку и быстро размешать. Получившуюся массу превратить в пласт-коржик толщиной 6-7 мм.
Коржики-заготовки делаются при помощи формочки. Они выкладываются на противень и отправляются в разогретую на 170-200 градусов духовку. Процесс запекания занимает около 15 минут.
4. Оладьи пышные
Очень вкусно получается. /Фото: raas.ru.
Редкое блюдо в столовых, однако некоторым повезло застать в школе или детском саду и такое. Чаще всего оладьи давали с вареньем или повидлом. При желании сделать таким можно и дома, благо блюдо это совсем простое. Даже удивительно, как его вообще можно умудриться испортить во время готовки. Сначала готовим ингредиенты. Нам понадобится стакан кефира, стакан муки, одно куриное яйцо, 2 ст.л сахара, половина ч.л соды, столько же соли, а еще 2-3 ложки растительного масла.
Готовим тесто. Для этого в миску помещаем яйцо и сахар, выливаем туда же кефир. Основательно перемешиваем. В отдельно посуде перемешиваем соду с мукой и просеваем ее в субстанцию на кефире. Тщательно перемешиваем будущее тесто.
Готовим сковороду, включаем средний огонь, натираем поверхность сковороды маслом. Выкладываем на горячую поверхность блинчики из теста, после чего уменьшаем огонь. Жарятся оладьи до тех пор, пока каждая из их сторон не станет золотистой (обычно 3-4 минуты).
5. Школьный кисель
Выглядит так себе. /Фото: blogspot.com.
Вокруг киселя в школьной столовой всегда ходило большое количество мрачных и отвратительных историй. Ничего общего с действительностью они не имели. Учитывая это, быть может появились желающие вспомнить, что такое школьный ягодный кисель? Готовится эта штука буквально за 10 минут.
Для приготовления киселя понадобится 70 грамм потертой с сахаром черники и столько же потертой с сахаром клюквы (да-да, на самом деле кисель в столовой это полезно!). Еще нужен литр воды и 3 ст.л картофельного крахмала. Когда все подготовлено, берем ягодную пасту и размешиваем ее с водой. Полученную массу процеживаем через сито. Часть слитого морса ставим на огонь, а меньшую часть размешиваем с крахмалом.
Когда содержимое кастрюли на огне закипит, высыпаем в него субстанцию с крахмалом. Все тщательно мешаем, даем закипеть, после чего выключаем и оставляем остывать. Вот и все!
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